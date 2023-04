Parece que le tiene usted mucho apego a los escenarios...

Dadas las circunstancias y después de que en Tricicle decidiéramos hacer el chimpún final, uno se plantea qué hacer. Me gusta demasiado este oficio como para dejarlo definitivamente. Tenía una espinita clavada de poder hacer algo personal y sabía que lo que no podía hacer lo mismo que hacíamos con Tricicle, eso es imposible e insuperable. Decidí tomar la palabra. En ¡Por fin solo! no paro de hablar y, lo que es mejor todavía, no paro de hacer reír al público, que es de lo que se trata.

¿Toma la palabra y se coge la revancha por estos más de 40 años en silencio?

Siempre había tenido esta espinita y por eso pensé contar las anécdotas vividas a lo largo de tantísimos años con Tricicle. Son anécdotas personales, todas muy locas y todas reales, por cierto. Así estoy: feliz porque el espectáculo está funcionando genial.

En la dirección le acompaña José Corbacho. ¿Cómo funciona este equipo?

Necesitaba a alguien que desde fuera viera con perspectiva lo que yo tenía en la cabeza y que me fuera también sugiriendo cosas. El trabajo con José Corbacho ha sido fantástico porque ha aportado cosas muy buenas. Ha sido un auténtico placer.

Precisa que todas las anécdotas que cuenta en ‘¡Por fin solo!’ son reales. ¿Hay algunas tan surrealistas que en serio parecen inventadas?

Exactamente. Hay mucha gente que a la salida del espectáculo me pregunta si lo que cuento es cierto. Todo –exactamente todo– es real. Hay situaciones que son muy inverosímiles y divertidas. Todas, además, están contadas a mi manera que es la manera Tricicle también. Al menos con esa gestualidad a la que está acostumbrado el público. Todo eso hace que el espectáculo esté siendo un éxito.

Viene a hacer una minigira por Canarias que arranca el próximo 28 de abril en Vecindario, en Gran Canaria, y luego sigue en Tenerife. ¿Hacía mucho tiempo que no nos visitaba?

Sí, no sé decirte exactamente cuánto pero desde luego hace mucho tiempo. Y de verdad que me apetece mucho. Con Tricicle, siempre que íbamos recibimos el cariño de un público fiel que siempre ha venido a vernos. Cuento con ellos ahora con este espectáculo que presento.

Hacer reír sobre un escenario es algo muy complicado, máxime durante 43 años. ¿Cuál ha sido la clave?

La verdad es que hacer reír no es fácil, hacer reír es sorprender y sorprender es cada día más difícil porque cuanta más información tiene el público –y hoy en día, con las redes sociales, ni te digo– más complicado es darle una sorpresa. Buscar los elementos y darles la vuelta para que el público siga sorprendiéndose es complicado. Ese ha sido mi oficio durante tantísimos años y conseguirlo, eso sí puedo asegurarlo, es un placer inmenso. Mira, en mi espectáculo el público se ríe unas 400 veces.

¿Lo tiene cuantificado?

Lo calculamos hace unos días. Al ver que se reían tanto le pedí a un regidor que hiciera el cómputo, poniendo un palito en un papel cada vez que el público se reía. Eso implica que si el espectáculo dura una hora y 25, se ríen de media entre cuatro y cinco veces al minuto. Eso es una satisfacción tan brutal que es una gozada.

La entrada entonces sale muy barata si la contrapartida son tantas risas...

Sí, sí. Tenemos tarifa plana.

Si es complejo hacer reír, hacerlo en distintas partes del planeta es sin duda el mayor logro de Tricicle.

Es cierto que hemos viajado por todo el mundo. El lenguaje del gesto es universal y no tuvimos problema de comunicación en absoluto.

Tricicle acaba de recoger el Premio Max de Honor 2023 en Cádiz. Ha costado, parece que estaban esperando a que se retiraran para concederles uno.

Siempre digo que hemos pasado por las cuatro fases que en psicología se denominan cuando uno tiene una frustración o un shock traumático. Primero uno tiene la negación, el decir que no puede ser que no nos lo den cuando estamos llenando teatros. Luego está la ira, una especie de apatía. Luego viene la resignación y la depresión. Mira tú, resulta que nos lo guardaban para el último minuto así que estamos felices, contentos y con mucha satisfacción, claro.

¿Cuando se sube solo al escenario, echa en falta a sus compañeros de Tricicle?

Sí, es un reto porque estás solo ante el peligro. Tienes que defenderlo tú todo. Al principio les eché de menos, ahora menos porque ya estoy acostumbrado y cuando ves que el público disfruta tanto te vas tranquilizando y coges seguridad. Les echo más de menos en los minutos previos a salir a la función, que era cuando compartíamos camerino. Ahí los echo mucho de menos, la verdad.