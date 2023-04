Todo el mundo quiere algo de los demás/ llenar vacíos de la sociedad/ busca algo que te guste hacer/ y refleja solo lo que quieras ver. Así comienza la canción Velo de Maya del músico Joe Crepúsculo, la canción número 8 de su último disco, Trovador Tecno (El Volcán Música y Ópalo Negro, 2022). Una canción en la que sin nombrarlos, están presentes Schopenhauer y Kant; las raíces de un chico de Sant Joan Despí que estudió Filosofía en Barcelona y buscó ese algo que le gustaba hacer. Ahora, cuando hace casi 15 años que se adentró de lleno en las profundidades musicales con su Escuela de zebras, su primer álbum en solitario, refleja lo que quiere ver: tecno, bakalao, electrónica o disco en el que considera su álbum con más calidad en cuanto a letras y melodías.

«Creo que siempre hay un poso filosófico en las canciones. Intento hablar de cosas sencillas pero añadirles un plus de complejidad. Normalmente se relaciona la música de baile con un tipo de música con unas letras similares, 'dame la mano, vamos a bailar...', y me hacía ilusión que no fuera siempre lo mismo», explica Crepúsculo haciendo alusión a su Trovador Tecno.

Y qué mejor que una buena dosis de baile con letras originales para culminar una semana de cine: el barcelonés estará este sábado 22 de abril a las 19.30 horas en el Edificio Miller como parte de la fiesta de clausura de la 22ª edición del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, acompañado en el cartel por el Dj canario Roger S Morgan y el Dj Isaac Corrales.

Baile, baile y más baile

A pesar de transitar por distintos géneros y estilos, en el camino de este trovador el baile ha sido una constante, tal y como prueba uno de sus temas más destacados, Mi fábrica de baile, del disco Baile de magos (Mushroom Pillow, 2013), álbum que Crepúsculo considera el más relevante de su discografía. «Es una canción que me ha permitido llegar a gente. Tal vez ese disco marcó un antes y un después, y esa canción es con la que termino siempre en mis conciertos», indica.

¿Y por qué Mi fábrica de baile marcó ese punto de inflexión? Crepúsculo responde: «Imagino que esa canción tiene esa cosa de hit, es una canción sencilla pero potente, la letra es creativa y a pesar de que se repite mucho, no gasta. Conectó bien con la gente y sigue conectando y dan ganas de bailar. Si supiera la receta de los hits... A veces te sale uno y no sabes por qué».

Ahora, a esta fábrica del baile, se suma el ingrediente de la melancolía: «Trovador Tecno es un homenaje a la música electrónica. Tuve la suerte de poder vivir ese momento en Barcelona cuando la máquina estaba en el último suspiro que le quedaba. Cuando uno se hace mayor le gusta recordar cuando era joven y recordar esos momentos». En palabras de Òscar Nin: «Las canciones de Joe son píldoras para el alma y los pies, y es en ese sentido donde disfrutamos del mejor Joe: del oficiante que te hace partícipe del jolgorio. La electrónica que ha elaborado junto a Aaron Rux es un regalo para la historia cultural del siglo XXI: antropología dance».

A lo 'Palermo'

Esta es la primera ocasión en la que Talleres Palermo organiza un evento fuera de su sede habitual en el barrio de Guanarteme de la capital grancanaria. Siguiendo las demandas de su público, hace meses que este local de coworking y eventos de lo más variado, empezó a organizar un encuentro musical fuera de sus instalaciones ya que, debido a las restricciones y a las quejas de los vecinos, la música en vivo no puede ser un habitual en el lugar ni, en líneas generales, en el resto de la ciudad.

«La gente se queda con ganas de fiesta y de bailar en un sitio donde no pongan la música de siempre», explica Ángel Fernández, responsable de la gestión de Talleres Palermo. «Solo en Nochevieja y en Carnaval podemos hacer excepciones. Decidimos que esto había que hacerlo aunque fuera pocas veces al año», añade.

Por eso, hace ocho meses comenzaron a buscar un lugar en el que poder hacer una fiesta al estilo Palermo, es decir, un evento multidisciplinar que tuviera el espíritu del local, donde «un día se graba un podcast, otro se presenta un libro y otro se hace un concierto en pequeño formato», en palabras de Fernández. «Hace dos meses se cayó lo que teníamos y nos surgió la posibilidad de colaborar con el Festival Internacional de Cine. Nosotros ya teníamos la propuesta montada y ellos tenían el lugar. Se dio la sinergia», concluye el gerente y gestor de este proyecto a la vez que agradece el apoyo de Mahou, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria.

La esencia de Talleres Palermo es lo multidisciplinar, estilo que han querido mantener en la fiesta de clausura de este sábado, en la que a pesar de no contar con su característico «Todo es mentira» en luces rojas de neón en la puerta, se busca que pase «un poco lo que pasa dentro de Palermo». Y nombres como Joe Crepúsculo, Roger S Morgan e Isaac Corrales se van a encargar de ello.