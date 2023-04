¿Cómo está siendo su experiencia como jurado de la Sección Oficial de Largometrajes del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria?

Lo estoy disfrutando. Es un placer ver una selección tan bonita. Como organizadora de un festival, en estos últimos cinco años no he tenido tiempo para ver películas en estas condiciones. Es una experiencia muy enriquecedora.

¿Hay algo en particular de las películas que está viendo que le llame la atención?

Sí, todo es muy humano. Las películas son de muchas partes del mundo y cada una de ellas tiene su personalidad. Es muy desafiante a veces para mí, te hacen cuestionarte a ti misma como persona, como organizadora…

¿Cree que va a ser difícil elegir a un ganador o ganadora?

Absolutamente (risas). He hablado de esto mismo con los otros miembros del jurado y, sí, va a ser muy difícil.

En la Sección Oficial hay películas, como usted ha dicho, de diferentes partes del mundo, incluida una ruandesa, The Bride, de la cineasta Myriam U. Birara. A grandes rasgos, ¿ha encontrado alguna diferencia sustancial entre el cine europeo y el cine africano? En la producción, en los temas que se tratan…

No he visto todavía The Bride, pero pienso que todo el cine, en cierto nivel, es lo mismo. Podemos verlo, podemos ver películas africanas ganando en grandes festivales… El cine es siempre humano, universal… Las diferencias están en las distintas formas en la que los directores y directoras muestran la historia, que serán siempre historias humanas.

En África, hay una de las mayores industrias de cine del mundo, Nollywood. A pesar de que mueve millones cada año, en Europa no es tan conocida como Bollywood o Hollywood. ¿Por qué cree que pasa esto?

Creo que nuestro tiempo está llegando. El cine de África Occidental está llegando, de Ruanda, de Sudáfrica… El cine magrebí es muy bueno también. Fui jurado hace unos meses en un festival de cine en Rabat, en Marruecos, y fue increíble, especialmente los cortos hechos por gente joven. Tenemos muchas historias desconocidas y creo que será increíble cuando salgan a la luz.

Ha actuado en diversas series, como C’est la vie, Golden, You Taxi o Yelo Peppé que se definen como panafricanas. ¿Qué es lo que las hace panafricanas?

Son panafricanas en el sentido de que hay muchas nacionalidades implicadas. Yo soy de Senegal y hemos tenido actores de Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún… Se hablaba inglés y francés, la producción era mixta.

Porque usted se define como africana antes que como senegalesa.

Sí, diría que africana. No quiero elegir. Mi madre es de Costa de Marfil, mi padre es de Malí y yo nací y me crié en Senegal. Pertenezco a África, encuentro ahí el lugar al que puedo ir.

Además de dedicarse al cine, también se dedica al activismo social. ¿Cómo llegó a él?

Para mí nunca ha sido una elección dedicarme a una cosa u otra, fue algo que llegó de forma natural, desde que tenía 15 años. Desde los derechos humanos, los derechos de los jóvenes… Para mí fue algo que vino solo. Creo que el arte tiene que ir de la mano con la preocupación social. Tenemos ese poder, el de enseñar, influenciar. En mi escuela de cine, nos enseñaron algo llamado cine social… Así que no fue una elección, creo que más bien fue al revés.

La semana que viene comienza el festival de cine Les Téranga que fundó en Dakar en 2019. ¿Cómo fue la experiencia de crear este festival y qué puede contar de esta cuarta edición?

En primer lugar, queríamos este festival porque no teníamos nada parecido. Senegal está muy presente en muchos otros festivales del mundo, nuestros actores, nuestros técnicos están por todas partes del continente y del mundo, pero no teníamos nuestra propia fiesta, un lugar al que dar la bienvenida a gente de fuera. El nombre, Téranga, hace referencia al arte de la hospitalidad y de dar la bienvenida… Así que dijimos bien, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Pero al principio tuvimos que hacer frente a muchas cosas, porque no había que tener solo en cuenta el lado artístico, también necesitábamos un plan de negocio. En nuestro festival acogemos a películas y series de todo el mundo, de Senegal, de África…, con la particularidad de que nos ha empezado a ir bien ahora gracias a las series de Senegal, que son muy populares en nuestro país, en el resto de África, en la diáspora… Es un gran evento al que vienen grandes actores, pueden conocer al público… Les encanta, la alfombra roja y todo eso (risas). Este año tenemos una alfombra roja muy especial. También hemos empezado una academia intergeneracional centrada en mujeres que hace proyecciones en los cines pero también en localizaciones populares de la calle. Empezamos el año pasado y fue increíble: proyecciones, debates…, todo durante la semana del festival. Fue muy sorprendente para nosotros, a la gente le encantó y haremos algo más grande este año.