Cartas de protesta y denuncia

Celebramos este año el 113º aniversario del nacimiento de Rafael Monzón Grau-Bassas (4 de abril de 1910-10 febrero de 1989) y por ello creemos necesario una revisión que intente ofrecer una nueva faceta de la labor del artista. Esta tiene que ver con el activismo que llevó a cabo durante toda su vida, a veces de forma pública, y otras desde la discreción.

Creo que en el arte no debe haber compartimentos estancos, sino que deben nutrirse mutuamente: pintura, literatura, escultura, música, fotografía, cine… se entrelazan en una dulce simbiosis, una danza que inevitablemente deben bailar juntos, ya que condensan las emociones, las visiones, las pasiones y, por supuesto, la ideología de los artistas.

Cuando observamos los cuadros de Felo Monzón, no se ve solo pintura, se ven diversos planos que se solapan como queriendo hablar a la vez: se ve poesía e incluso fotografía. La relación que proponemos aquí se traza entre los lienzos de Monzón y la poesía de varios autores canarios que fueron los primeros, en todo España, en levantar la voz durante la dictadura franquista. Estos son: Ángel Johan, Pedro Lezcano, Ventura Doreste, Agustín Millares Sall y José María Millares Sall. Estos poetas reunieron sus protestas en el libro Antología Cercada, publicado en 1947 y siguieron escribiendo en este tono también en años posteriores. Después de ellos vinieron más en tierras peninsulares como Jaime Gil de Biedma, Rafael Morales o Ángela Figuera; pero los canarios, como digo, fueron los primeros.

Nos vamos a centrar en la primera etapa de la vida artística de Felo Monzón, tal vez la más conocida, aquella que coincide aproximadamente con los duros años de la época franquista, donde la vida de un obrero, de un campesino, de una recolectora o de un pescador carecía de esperanzas, de comodidades y, sobre todo, de derechos. Nada que ver la hambruna, las penurias, el analfabetismo de esas mismas profesiones en la era post franquista o en el presente.

Monzón intenta darles voz representando sus ajadas caras, sus manos callosas, sus rucios delantales y sus pies descalzos mientras trabajan. Les ofrece la palabra con sus pinceles, sin grandes alardes, pero sin maquillaje, como si se observase por el objetivo de una cámara fotográfica. Y es que a veces la composición de sus imágenes parece responder a la llamada de un fotógrafo que coloca a los protagonistas en la escena antes de disparar y capturar el momento deseado, sabiendo que el resultado de lo que de allí saldrá, no lo conocerán sus personajes. Las coloridas imágenes que nos ha dejado destilan su ideología, pero también palabras como estas:«Las exigencias rigurosas de la obra gráfica son muy complejas, pero es, también, la oportunidad que tiene el artista de cumplir la necesidad social de que su obra se difunda (…). El arte no es una necesidad de élites, sino el vehículo de goce espiritual de los pueblos y comunidades».

Podemos pensar que, tal y como aprendió en la Escuela Luján Pérez, era propio de esa etapa la recreación de la flora, los paisajes y las gentes de los pueblos canarios, así, sin más. Pero hace falta un recorrido por su obra y una mirada más atenta para reconocer la labor de denuncia en la creación de cada uno de sus cuadros.

Sus mujeres y hombres no están en las Islas Afortunadas, como sí lo estuvieron los de Néstor; los de Felo Monzón estaban en una situación irremisible, ganándose el pan con una humildad aprendida, soportando duras jornadas laborales y en pésimas condiciones. Ofreciéndonos quizá una mirada incómoda

No tenemos a campesinas sonrosadas siendo cortejadas por fornidos labradores. No. En Monzón no es así. Para él el arte es una verdad y muestra la verdad del risco, del campo, del almacén, los rostros cortados por el sol y el viento; el cuerpo cubierto por delantales y la cabeza por pañuelos desgastados. Muestra una realidad que desea cambiar, una Canarias que debe avanzar.

Así como los poetas Pedro Lezcano, Ventura Doreste y Agustín Millares fueron pioneros en la lucha con la palabra desde Canarias, en la poesía denominada social; Felo Monzón, a mi parecer, fue pionero retratando la miseria de la clase paupérrima, sin palabra.

En casi todos los movimientos literarios que se precien, hay un punto de encuentro que es la tertulia y este grupo de poetas sociales canarios se reunía en una de ellas, en el Café Suizo, más conocido como El Polo, en torno a 1945. José María Millares lo recuerda así:

«Allí charlábamos y bebíamos un café negro que excitaba nuestros exaltados ánimos. Hablábamos de literatura, preferentemente de poesía, y también, a media voz, de política».

La tertulia cambia de ubicación y pasa de El Polo a El Museo Canario, institución que permitía el despertar de la cultura de aquel momento y en donde no sólo se reunían los literatos, sino que otras mentes inquietas realizaban allí actividades como exposiciones, lecturas de nuevas o antiguas ediciones, conferencias, etc. Así vemos como se constituye ese crisol que es la interacción de las artes donde pintores como Felo Monzón, Alberto Manrique o Manolo Millares exponían sus cuadros, y poetas como Pedro Lezcano, Agustín y José María Millares Sall, Ventura Doreste o Isidro Miranda, leían sus composiciones. Sin evitar, sin duda, una fructífera contaminación de la literatura por el arte y del arte por la literatura.

Monzón trabajó para cambiar las injusticias sociales y si, como dijo Flora Tristán, «hay alguien más oprimido que un obrero: su mujer», nuestro artista luchó también por ella, para darle su lugar, quizás inconscientemente, de forma natural, pero la empujaba para conseguir un hueco en la sociedad de la que siempre fue apartada. En la mayoría de los cuadros indigenistas (que él mismo denominó expresionistas) vemos la figura de la mujer de igual a igual. También contribuyó a su causa en el año 1958 con sus ilustraciones en la revista Mujeres en la isla, demostrando con sus dibujos que creía firmemente en sus compañeras de profesión. Los grupos artísticos que creara, primero LADAC y luego Espacio, contaron entre sus miembros más notables con Elvireta Escobio, Lola Massieu y Pino Ojeda nombres que son ya indiscutibles en la Historia del Arte en Canarias.

Para Monzón, estas mujeres y estos hombres son protagonistas de una lucha soterrada, un pueblo que trabaja en silencio, pero que no tardará en ser artífice de la democracia. Él mismo trabajó por ella desde que fuera apresado y encerrado en el lazareto de Gando, donde puso en marcha el Cuarto de la Pintura también llamada la Habitación de los Intelectuales. Una vez allí, enseñó a leer y a escribir a otros presos que no tuvieron la oportunidad de ser alfabetizados como él y además se dedicó a ilustrar algunas estampas o cartas de sus compañeros, así como a retratarlos. Años más tarde, formaría parte de la primera corporación democrática al ser nombrado consejero del Cabildo de Gran Canaria (1979-1983).

Viendo su dibujo, Hombre del sur (1933), se podría oír a la vez las palabras del que también fue preso político, José María Millares:

«Abrid, que tengo el puño metido en las entrañas: / La cintura agotada de estrecheces; / los ojos como yunques dolorosos. / Abrid porque me asfixio; / Que unos labios de acero madrugando me esperan/ y el parto de mi alma me traiciona». (Antología cercada, 1947).

Si nos colocamos delante del lienzo Platanal (1948) oiríamos al son las palabras de Agustín Millares de Cantata del aparcero. “Aparceros de horizontes / negros, sin esperanza. / Por ti el poeta responde/con su encendida palabra, / libra tu misma batalla (…). O bien nos vendrían a la mente las de Pedro Lezcano en Tierra o mujer: “Tierra martirizada / tierra o mujer yacente / sangrienta tierra rosa que abierta en surco espera / sentir en una brusca y extraña primavera / el amargor de la simiente”.

Dentro del contexto de opresión a veces se veía algún rayo de esperanza y si el dibujo de Monzón, Composición canaria. Risco. (1948), nos muestra a mujeres, hombres y niños en un momento de ocio al borde de las horas de trabajo; el poema Horizonte de Agustín Millares, refleja el mismo clima de efímera felicidad: “No es verdad que el momento no tenga una salida, / es mentira que el hombre camina hacia la muerte / y que ya no es posible darse al mar de otra vida. / Existe un horizonte que cambia nuestra suerte (…).

Del mismo modo que Felo Monzón condensa en sus pinceles la magia del poder transmitir la protesta en las rudas caras negroides de sus protagonistas; nuestros poetas sociales gritan la queja con la pluma, realizándose así una bella consumación de arte y literatura que no solo crea belleza, sino que se concibe con una finalidad social.