De entrada a todos nos costó hacer una transición que para Fernando Robayna fue natural. Los veíamos liándola chica con Cumbia Ebria y de repente aparece con Ya No Te Quiero, así, tachado. El grupo mantiene el carácter algo latino de los ebrios, pero sus letras tienen un componente más personal, como de crisis de mediana edad.

De la inquieta Lanzarote surge Ya No Te Quiero. «Todo empezó cuando un día Mame Espínola (veterano de la escena conejera) me dice que me suba a grabar a su estudio y hacemos La casa del amor, un tema de la época de Cumbia Ebria que nunca cuajó. Antes de esa grabación yo había escrito Canción desesperada, que fue la que me dio razones para empezar esa andadura». La casa del amor se edita en julio de 2019 y marca el arranque del grupo. Un momento, ¿grupo o proyecto solista de Fernando? Pues él mismo lo explica: «El proyecto arranca desde una necesidad por crear, por expresarme. Las canciones nacen en la intimidad pero luego, en el local de ensayo, se les da forma con el resto de componentes». Ahí entra la participación de una alineación de aplicados músicos de la escena de Lanzarote: «La aportación de Mame Hernandez al bajo, José María Pérez a la batería y Javier Santiago a los sintetizadores es fundamental. También está un quinto Ya No Te Quiero a la sombra que es Mame Spínola, que nos ha ayudado muchísimo en el proceso de empezar a sonar como queremos».

Hay que pararse un segundo en el particular nombre del proyecto. ¿Genera problemas? Por un lado Fernando dice que los periodistas nos sacudamos, que con buscar «cómo tachar texto» en Google tenemos. Por otra parte, desvela un impacto inesperado: «En el merchandising tiene mucho juego y a la gente le gusta. Hace poco me enteré de que en un instituto de Gran Canaria cogieron nuestro logotipo de alguna red social e hicieron más de cuarenta camisetas para el profesorado». Es un juego de palabras y grafías jugoso, fiel reflejo de esta época de relaciones quebradizas.

La actualidad de Ya No Te Quiero pasa por dos vertientes. Acaban de lanzar un EP, Latinoamérica, pero no lo busquen completo en redes. Por ahora solo está disponible el single Se vienen. Irán lanzado el resto de los temas poco a poco. La única manera de escuchar ahora mismo el EP completo es comprar el vinilo que edita la nueva disquera conejera Malpaís Records. Están, obvio, de presentaciones del nuevo EP, con una cita rutilante para el viernes de la próxima semana. Desde las 20:00 horas en La Recova de Arrecife, con entradas a la venta en Tickety.es y varios invitados, entre ellos quien esto escribe, a lomos de su proyecto DJ Juana La Cubana.

Que un artista tan peculiar como Usted lance un disco de rarezas pone el flipómetro en alerta. Roberto Miranda, señor Usted, no ceja en su empeño y lanza este EP con descartes y tomas en directo. Curiosamente el trabajo empieza centrado con Sí Hola y Misterio vecino. Se da un paseíto con Zarzuela de Jairo, tomada en vivo en el Keroxen, que contiene uno de los grandes momentos de Usted, que son las presentaciones de temas («traigo pegamento», impagable). El EP termina calmado con Acaso un peso muerto, suerte de folía imposible, y la ambiental No te detengas. Usted en estado glorioso de inspiración.

Las pibas mantiene a Mel Ömana en la práctica habitual de ir lanzando temas, con su vídeo y campaña, hasta luego completar un EP. El nuevo proyecto largo lleva el nombre de Don’t worry, be guarri, una reivindicación clara que sintetiza en el lema: «Haz lo que quieras sin que te sientas juzgadx y aunque te juzguen, hazlo». En el perreo intenso más actual, Las pibas recurre a sus queen del barrio, sus amigas fuertes dentro de una producción directa, minimalista e intensa, muy en la tónica actual. Hay espacio para que Mel luzca el torrente de voz que le caracteriza dentro de un número que busca el éxito.