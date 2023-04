«Saint-Exupéry envía a través de su novela todo tipo de mensajes subliminales»

¿Cuál ha sido su experiencia personal con El principito?

Siempre tuve una relación especial, pero más que con El principito con Saint-Exupéry. Es un autor que no sé cómo llegó a mí una novela suya. Yo había leído El principito siendo muy jovencita. Me gustó y me pareció interesante como esos libros que siempre puedes releer y en el que encuentras alguna orientación o alguna frase curiosa. Pero cuando leí su novela Tierra de hombres me encantó y eso me hizo volver a El principito porque sí que encontré muchos aspectos ya que es muy autobiográfica. Lo he ido interpretando de manera diferente y más aplicable a mi vida común.

Usted es autora de un libro titulado El principito ha vuelto.

Surgió cuando hice un documental sobre el Sahara y viajé a Argelia. En un día de recorrido por el desierto viví una experiencia un tanto especial. Al principio no tenía nada de extraño porque fui yo con mi equipo para grabar distintos lugares. Pero cuando nos volvíamos a España de nuevo, nos perdimos en el desierto y encontramos a un hombre con una pala cavando en medio del desierto. Le preguntamos por el lugar y nos aclaró que estábamos en un desvío. Tuvimos que pasar una noche allí hasta el día siguiente, y la experiencia de encontrarnos con esta persona es lo que yo narro en mi libro porque fue una experiencia como muy especial porque hay una serie de coincidencias con el libro de Saint-Exupéry que sorprendentes. Se publicó hace cinco años y se va a volver a reeditar.

¿Cuáles son los valores que destacaría de El principito?

He acudido más al libro y sí que lo considero fuera de lo normal por todos los mensajes subliminales que Saint-Exupéry envía a través de esa historia. Pero yo destacaría más especialmente la importancia da imaginación para vivir. Imaginando cosas somos muchos más capaces de enfrentarnos a la vida. O metáforas como la del sombrero que tiene dentro a la serpiente o la caja que tiene el cordero. Hay imágenes visuales que, aparentemente son muy sencillas y sin sentido, pero que nos muestra la importancia de imaginar para darle sentido a la vida. Y de las cosas que son realmente importantes como el punto de vista infantil, y por eso se le considera un libro para niños, pero es más bien para adultos. El libro te muestra, sobre todo, que es importante mantener la capacidad para imaginar y darle importancia a cosas que, cuando uno crece, dejas de dárselas, pero que son importantes. Pero también está la importancia de la amistad, el sentido de la lealtad a una persona que nos preocupa y queremos cuidar. Nos enseña dónde están los verdaderos problemas, que a veces creamos problemas donde no lo son.

Pero otro aspecto importante es cómo aborda, entre otras cosas, el paso de los años.

El libro también trata del paso del tiempo y el cómo envejecer. En ese sentido uno de los mensajes más bonitos que el libro encierra es que quizás envejecemos cuando perdemos la capacidad por ilusionarnos por cualquier cosa que nos va a pasar. Pero también hay muchos temas que resultan difícil citar en su totalidad. Hace una alegoría con la rosa en el tema del amor: cuando eliges a alguien o algo, ese algo o alguien se convierte en lo más importante de todo, y si quieres conservarlo tienes que cuidarlo. La importancia de las pequeñas cosas, o la muerte como una manera de, sencillamente, desaparecer e irse otra estrella, como un cambio de lugar más que como un dejar de existir o sencillamente estar en otro sitio.