El Mojo Music Festival volverá a protagonizar de nuevo el arranque de los festivales musicales en Las Palmas de Gran Canaria los días 5, 6 y 7 de mayo, con un programa transversal, con presencia de nombres consagrados, pero apostando de nuevo por proyectos emergentes, estilos diversos y directos contundentes. Aunque cada uno tiene su propia receta, un buen mojo siempre llevará aceite de oliva, ajo, pimentón, guindilla, sal, vinagre y comino. Siguiendo esa fórmula infalible, nuestro particular Mojo Music Festival incorpora el blues rock de la Vargas Blues Band, el punk rabioso de Biznaga, el hardcore de Niña Coyote eta Chico Tornado, el hard rock de Hermana Furia, el rock reposado de Santero y Los Muchachos, el spoken tirando a stoner de Parquesvr, el pop rock cuidado en extremo de Zürych, el nomadismo digital de Edward Fox & The Animal Kingdom y la traca final de hits reventados a base de bits y batería de los Serial Killerz. Picante cuando toca, suave bien dosificado.

Este es el cartel de esta cuarta edición, que además contará con una jornada de cierre el día 7 para todos los públicos, como las buenas películas de los domingos. Las versiones canallas de Los Lola, el viaje a los 80 y 90 con Los Salvapantallas, el latineo para el perreo de Aseres y el show inclasificable (pero siempre entrañable) de la banda fetiche del Mojo Music Festival, La Nueva Tralla Canalla. Todo esto tendrá lugar en el Parque Litoral de El Rincón (frente al Centro Comercial Las Arenas). Las entradas ya se pueden adquirir en tickety.es. Los precios varían según el día, van desde los 18 euros ppor noche para el viernes y el sábado, los 5 euros del domingo o los 30 euros que cuesta un bono para todo el festival.

El cartel

El cartel sigue apostando por las encrucijadas, los cruces de camino entre el rock y todo lo demás. Bandas emergentes, artistas consolidados, música alternativa, mucho producto local, nada nuevo para todos los que algún día fueron adictos a la sala de conciertos que tributa este festival, el desaparecido Mojo Club.

Javier Vargas ha reunido en torno a su proyecto a tres excelentes músicos: el vocalista Jon Byron Jagger, el bajista Luis Mayo y el batería Jota Marsan. El legendario guitarrista formó la Vargas Blues Band en 1991 y muchos de sus álbumes cuentan con algunos artistas increíbles como las leyendas del blues estadounidense Carey Bell, Louisiana Red o Junior Wells también la banda de Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Larry T. Thurston (Blues Brothers), Preston Shannon y Glenn Hughes de Deep Purple. Además, ha habido un trabajo increíble con grandes de la música como Carlos Santana, Flaco Jiménez, Chris Rea, Canned Heat, Prince o la super banda con Carmine Appice y Tim Bogert. También mencionar su colaboración con Miguel Ríos en incontables álbumes, y como coautor de siete temas en el ‘Rock & Ríos’ en el cual ha participado en su concierto 40 aniversario.

El 1 de junio de 2022, la banda fue invitada por los Rolling Stones en el Wanda Metropolitano de Madrid y contó con John Byron Jagger y Chris Jagger entre sus invitados especiales. La Vargas Blues Band comienza 2023 con un nuevo álbum doble, llamado ‘Stoner Night’ y ‘Stoner Night Volumen 2’, en el que podemos encontrar a Javier Vargas en la cima de su creatividad y artesanía, después de recibir ocho álbumes de platino regresa con su banda a la carretera.

Como decía la banda de rock más grande de todos los tiempos: Todo lo que digáis que somos, lo somos y aún peor. Biznaga comulgaría con ese lema si no fuera porque les importa una mierda eso del rock. Siendo parte de una generación de músicos formados alrededor del punk, Biznaga se han erigido como uno de los más firmes candidatos a traspasar las fronteras siempre difíciles entre este género y el gran público. De una manera muy personal han conseguido perfeccionar, a base de melodía, discurso y actitud, una suerte de canción protesta contemporánea.

Sus tres trabajos publicados hasta la fecha –‘Centro Dramático Nacional’ (Holy Cuervo, 2014), ‘Sentido del Espectáculo’ (Slovenly Recordings, 2017) y ‘Gran Pantalla’ (Slovenly Recordings, 2020) son buena prueba de cómo desarrollar una trayectoria a base de grandes canciones, sin concesiones en lo retórico, ni renuncias en lo melódico. Su último trabajo, ‘Bremen No Existe’ ha sido editado por Montgrí en abril de 2022, cosechando críticas increíbles de toda la prensa especializada

Hace diez años publicaban su primer trabajo homónimo, ‘Niña Coyote eta Chico Tornado’. Una aparición fulgurante. Con auténticos cañonazos como ‘Lainoa o ‘Desert tornado’ que se han convertido en estandartes de la banda estos dos lustros. Niña Coyote eta Chico Tornado empezaron su andadura a finales del 2011 en San Francisco (California). Empezaron a preparar su primer disco homónimo en el 2012 y vio la luz en septiembre del 2013. Sus canciones les han llevado realizar más de 300 conciertos recorriendo asiduamente todos los grandes Festivales de aquí y a recorrer países como México, USA, Argentina, Chile, Japón, Rusia, Francia, Bélgica, Italia... Tras cuatro nuevos discos (‘Lainoland’, ‘Eate’, ‘Aitzstar’, ‘Niña Coyote eta Chico Tornado Vs Don Condor eta Ñora Alacran’) y algún single con covers, ha llegado el momento de celebrarlo con una edición especial de su primer disco en vinilo por primera vez. Y para acompañarlo, estrenan un nuevo cañonazo, ‘(H)amar’, un juego de palabras con el número 10 en euskera.

Santero y Los Muchachos es una banda valenciana formado por músicos con largas trayectorias que nace para dar paso a las composiciones de Miguel Angel Escrivá, voz, alma y corazón del proyecto, que no tenían cabida en La Pulquería, su anterior banda, y que bajo la etiqueta de ‘rock reposado’ han conformado un repertorio lleno de canciones que arañan acariciando. Después de ‘Ventura’ (2017) y ‘Rioflorido’ (2019), Santero y Los Muchachos llegan al tercer disco con sus dos vertientes más reconocibles en plena forma: la eléctrica y la acústica. Por eso han decidido materializar ambos perfiles en su tercera entrega, ‘Royal Cantina’, un disco doble que alberga esta dualidad sin lugar a dudas y, no sólo en sonido sino también en su línea compositiva. La edición física consta de dos partes; ‘Royal’ como eléctrico y pulido y ‘Cantina’ como acústico y en bruto. Este último, publicado en digital en julio de 2021, sirvió como adelanto de su ‘hermano eléctrico’ que salió el 11 de marzo de 2022.

Hermana Furia es un proyecto cocinado con mucha paciencia y mimo que ha despegado recientemente y está teniendo una muy buena acogida, con un crecimiento totalmente orgánico. La banda se forma en 2016, al llegar a su formación actual comienzan a componer su primer trabajo ‘Todo Mal’, bajo el sello Entrebotones. En 2019 se suben a la furgoneta para presentar los temas en directo en varias ciudades antes de publicar el trabajo, pero la gira fue pospuesta debido a la crisis sanitaria. En febrero de 2021 publicaron su primer single, ‘Grita con Furia’, su carta de presentación. El grupo lo forman Nuria Furia

(voz), Edu Molina

(guitarra), Pau C. Marcos (bajo) y Tweety Capmany (batería).

Mucho de lo que sucede en y a través de Parquesvr lo parece, pero, en realidad, hay mucho más detrás del quinteto madrileño. En ‘Si no fuera por estos momentos, sería por otros’, Parquesvr dan un paso adelante importantísimo para quitar sambenitos y automatismos al pésimamente entendido "rock español", para bascular a través del humor propio, la reflexión cáustica, la canción caótica y catódica y la filosofía del alambre un repertorio que parte del rock más abrasador para acercarse tanto al flamenco como al pop alternativo, el electro-pop, la cumbia, la psicodelia, el hardcore-rap o el punk más encendido. Un álbum registrado a finales de 2021 en Sevilla, en Grabaciones en La Mina, a los mandos de Raúl Pérez a la producción, que ayudó a perfilar un sonido con ecos que van desde Beastie Boys a Triana, de Sleaford Mods a Los Chichos, de Rage Against the Machine a Rosendo, de Ketama a Manolo Kabezabolo.

Zürych es un proyecto iniciado por el lanzaroteño Carlos Ortega, quien después de haber pasado por varias bandas en Madrid, decide crear su propio proyecto personal y presentar sus sus propios temas bajo esa marca en un primer disco titulado ‘Last call’. En el año 2005 regresa a su isla y forma una banda con músicos de la escena local, con los que graba su segundo disco, ‘El Viaje de la Memoria’. La banda se acaba consolidando con Ane Fernández a la guitarra, Carlos Toledo al bajo, Juanje Luzardo a los teclados y Rubén Padrón a la batería. Con esta formación graban ‘From the Ashes’ en 2010, una excelente colección de canciones que les permitió girar por las islas, viajar al Reino Unido y participar en el Primavera Sound de 2011, que sin embargo se convirtió en su último concierto. En 2022 volvieron a reunirse para tocar en el Arrecife en Vivo, pero sin Juanje Luzardo, sustuido por Alejandro González. En el Mojo se presentarán con otra novedad, Fernando Arcas en el bajo. Aunque parezca paradójico, este será su segundo concierto en Gran Canaria. Su anterior visita fue… al Mojo Club.

Edward Fox Bottalico es el rey de una jungle llamada The Animal Kingdom de la que forman para además, Piotr Falcon Frączyk (guitarra acústica y coros) Robin Butterfly Andres (percussion) y Marino Panda Munitić (violín). Gente feliz haciendo lo que les gusta: cantar a la naturaleza, al amor, al buen rollo… Puro hipismo del siglo 21.

Y por último, los Serial Killerz, que volverán con su abc de la música en directo: grandes éxitos interpretados con la energía brutal de un batería que no repara en gastos. Una jukebox con las canciones más agradecida de cualquier pista de baile. Este un dúo formado por Joe Cabana (Dj) y J Arriola (batería) ha creado una de las propuestas más inusuales del panorama musical y buscan sacar el máximo jugo a las mezclas de géneros aparentemente incompatibles. Pueden pasar de un tema de AC/DC o Ramones a otro de Nina Simone sin perder la técnica y la adrenalina que les caracteriza.

Las instalaciones

El recinto de conciertos contará con puestos de bebidas y comidas, por ejemplo entre los foodtrucks que se instalarán en el Parque Litoral estarán marcas reconocidas como 200gr., Chiwawa o Komité.

Además, en la jornada dominical también se desarrollarán actividades para los más pequeños y las familias, con la participación de la compañía de teatro La Tournee D’art, también se abrirá un mini club y se celebrarán diferentes talleres para los chinijos.

Los djs que compartirán tarima y mesa durante estos tres días de festival también son casi ‘de la casa’. Mr. Paradise, un clásico del festival, Emma Play, que repite tras su experiencia del año pasado, los Fuckin’ Four Dj Set, asiduos del festival y del Mojo Club, tanto como OswaldoH, Woodhands, J. LaFábrica Dj o Manel el Especialista. Música para todos los gustos con un objetivo común: meneo de bullarengue.

El programa

El programa de conciertos y actividades queda de la siguiente manera:

VIERNES 5

19:00h-04:00h

◦ Apertura puertas

◦ Dj set

◦ Hermana Furia

◦ Niña Coyote eta Chico Tornado

◦ Santero y Los Muchachos

◦ Biznaga

◦ Dj Set

SÁBADO 6

19:00h-04:00h

◦ Apertura puertas

◦ Dj Set

◦ Edward Fox & The Animal Kingdom

◦ Parquesvr

◦ Vargas Blues Band

◦ Zürych

◦ Serial Killerz

DOMINGO 7

11:00h-20:00h

◦ Dj’s

◦ Aseres

◦ Los Lola

◦ Los Salvapantallas

◦ La Nueva Tralla Canalla

◦ Djs