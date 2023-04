J. Benito Fernández, el biógrafo impasible

La plaza del Ángel es uno de esos lugares que, por misteriosas razones, los madrileños han subido de grado. Lo llamaban en otro tiempo plazuela, pero es en realidad un cul de sac de forma triangular, cuyo ángulo más agudo resulta de la proyección de dos calles de nombre bucólico: la del Prado y la de Las Huertas. En mitad de la mañana hay en esa plaza un ambiente bullicioso y algo dispar, que a los pocos minutos de pisarla nos revela su auténtica condición: la de lugar de paso para gente muy variopinta. Me intrigó de entrada que J. Benito Fernández la eligiera para hablar conmigo de Panero, pero no tardé en descubrir la razón. Tras intercambiar nuestros saludos me introdujo en un pequeño hostal, cuyo nombre no revelaré por no levantar la liebre, cruzó unas palabras con el conserje y a los pocos minutos nos encontrábamos cómodamente instalados en la soledad de un comedor difusamente iluminado, con fotos de paisajes en las paredes y una librería en la pared del fondo. Fue de ese modo que pasé a engrosar la lista innumerable de sus entrevistados.

Meses después he recordado algunas veces ese encuentro, con su comedor desierto y limpio tras el desayuno, sus mesas en penumbra y su bulliciosa periferia, pues me parece ver en todo ello una metáfora del propio J. Benito: un hombre que indaga con sosiego en las entrañas del desasosiego. Tal vez haya en esta paradoja alguna traza de su propia vocación, que es una vocación a todas luces atípica y contra casi todas las corrientes. En un país sin verdadera tradición de buenas biografías, él se empeña en biografiar con todo el rigor exigible a unos seres enigmáticos, insólitos, de difícil abordaje y elucidación. Y mientras los anaqueles de las librerías amenazan con desplomarse por el peso de la literatura del Yo, mientras una famosa supermodelo nos confiesa sin ningún empacho no haber leído aún su autobiografía, cada libro de J. Benito Fernández muestra ser la praxis de la teoría barthesiana sobre la muerte del autor. El modo en que están escritas esas obras me recuerda el título que dio a sus memorias Gerald Moore, el extraordinario pianista que se disputaban todos los grandes del lied: Am I too loud? ¿Sueno demasiado fuerte? En esta biografía de Panero, como en las restantes que ha escrito, la voz del autor se apiana hasta volverse casi imperceptible, mitiga sus inflexiones y su dinámica para dar entrada a multitud de voces que nos hablan con diversos timbres y colores sobre la vida de los otros.

Con todos mis respetos hacia las biografías editadas en lengua española, y dejando aparte la calidad de su escritura, me parecen compuestas en su mayoría por voluntariosos polígrafos o por historiadores que las abordan en sus ratos libres. Tienden por lo general a salirles muy literarias y con marcada impronta de autor, algo que no es precisamente una virtud en esta clase de obras. Carecen casi siempre del rigor metodológico y la ambición documental que con tanta frecuencia exhiben las biografías anglosajonas, por ejemplo. Claro que hay excepciones, y pienso por ejemplo en La espada y la palabra, vida de Valle Inclán, de Manuel Alberca. Pero las excepciones solo valen para confirmar la regla. Me confesó una vez nuestro autor, en un excurso de humor galaico, que le habría gustado escribir A sangre fría. Y a quién no, diremos todos. Bromas aparte, creo que su inspiración hay que buscarla más en ciertas biografías extremadamente concienzudas de este siglo y del pasado, como la que dedicó Richard Ellman a James Joyce. Pienso también en los trabajos de Carl Rollyson sobre Faulkner, o los estudios de Herbert Lottman sobre Camus, Flaubert y sus respectivos entornos.

Además de este probable bagaje, intuyo que sus 34 años de trabajo en los servicios informativos de Televisión Española (desde 1974 hasta 2008) le permitieron primero observar y con el tiempo estudiar despacio el heterogéneo tejido de nuestra cultura. Eso se dejará notar en toda su producción escrita, pues la cuantía y la diversidad de las informaciones que aporta nunca esconden la evidencia de un propósito unificador, un deseo de abarcar el panorama sociocultural en su conjunto, y esto es algo que requiere un largo proceso de sedimentación. Por lo demás, fue a lo largo de esos años que se perfiló su inclinación hacia lo que él mismo ha llamado «escritores raros o periféricos». Me parece haber detectado en esa querencia suya al menos dos vectores. Por una parte, su afición a lo que podríamos llamar «literatura de la dificultad y el desafío», con una extensa nómina de autores que incluye a Michaux, Bernhard, Céline, Handke, Benet o Pynchon. Por otra, su declarado interés por los perdedores y los marginales. Un primer aviso de lo que llegaría más tarde es el programa Mis malditos favoritos, que redacta en 1988 para Radiocadena Española y que incluye a gente tan diversa como los mencionados Céline y Michaux, Tom Waits, Jean Genet, Alex Chilton, Emil Cioran o sus dos primeros biografiados, Leopoldo María Panero y Eduardo Haro Ibars. El interés por Panero se hará notar muy poco antes de publicar su biografía, al editar en 1988 Mi cerebro es una rosa. Apenas un año más tarde se publica la primera versión del libro que presentamos hoy. Luego vendrán Eduardo Haro Ibars: los pasos del caído, en 2005; Gide/Barthes. Cuaderno de niebla, en 2011; y por último El incógnito Rafael Sánchez Ferlosio. Apuntes para una biografía, en 2017. A esto habría que añadir nada menos que siete años dedicados a estudiar la vida y la obra de Juan Benet, un trabajo de investigación que sus lectores esperamos ver plasmado en negro sobre blanco algún día. El suyo es por tanto un corpus todavía no demasiado extenso en ediciones, pero sí voluminoso y exigente en su contenido, que incluye tres biografías y lo que pudiéramos llamar una variante a la manera de Plutarco o de Zweig.

Ya he dicho antes, o sugerido, que toda la obra de Fernández entronca con la tradición biográfica anglosajona en sus exponentes más actuales. En vez de elucubrar, interpretar, partir de tesis previas, aspirar a conclusiones más o menos originales o brillantes, él toma la opción del viejo topo shakespeariano: trabajar sin descanso en la oscuridad, familiarizarse estrechamente con el territorio elegido, volver transitable lo que parecía intransitable y evitar todo el tiempo que en la superficie asomen muestras de su ego. ¿Debemos llamar a esto objetividad? Él prefiere llamarlo verdad, por muy fuerte que nos suene esa palabra. Y es que al afrontar lo que los propios títulos de sus obras enuncian o sugieren, es decir, la leyenda de Panero, los pasos inciertos de Haro Ibars, las incógnitas de Ferlosio o las nebulosas existencias de Gide y Barthes, él asume de entrada que es tan solo su verdad lo que al final podrá mostrarnos. Una verdad necesariamente parcial, en los dos sentidos del término: porque nunca será completa y porque, a despecho de contrastarla hasta la extenuación, tampoco alcanzará nunca a ser imparcial. Le hemos oído decir más de una vez que una biografía es la vida de un hombre contada por otro hombre. Yo me atrevo a ver en esto una declaración de impotencia, en la medida que el hombre es falible al indagar e incognoscible al ser indagado. Pero por lo demás, si coincidimos con Buffon en que el estilo es el hombre, tendremos una clave más para acercarnos a la personalidad de Fernández. Su estilo narrativo está basado en el orden, la investigación minuciosa y metódica, la voluntad de encerrar en una prosa limpia y bien estructurada un contenido que jamás se aparta de la relación testimonial, si no es para dejar caer alguna pincelada evocadora de un ambiente o un lugar.

Refiriéndose a esta forma suya de narrar, tan impasiblemente ordenada y tan sujeta a la cronología, me dijo J. Benito una vez: «También el Génesis está así». Debo reconocer que el paralelismo es oportuno. El estilo inconfundible del Génesis, su marchamo de narración primordial, se apoya en el hecho de que su autor o autores mantienen la misma mirada y el mismo ritmo narrativo de principio a fin: da igual que se nos cuente la muerte de Abel, los tejemanejes entre Abraham y Abimélec, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la interminable genealogía de los idumeos o la extensa gama de concubinatos, incestos, adulterios... También la prosa de Fernández se mantiene parejamente inalterable en los episodios más dramáticos y en los más risibles o chocantes. Entre los primeros destaco el entierro de Marta Sánchez Martín, la Torci, hija de Carmen Martín Gaite y Rafael Sánchez Ferlosio: un relato desnudo de inflexiones y sellado con la frialdad de un testimonio que al lector más avisado le hará pensar por muchos motivos. Entre los segundos citaré la confusión de Panero ante la demanda de José Noriega, pintor y editor, que le solicita el dibujo de un gato. Contada de ese modo, sin ningún afán de suscitar la risa, la anécdota puede leerse como una alegoría sobre los espejismos del deseo.

El estilo narrativo de Fernández, ajeno en su aparente impavidez a todo su ajetreo previo con las fuentes y al combate con el celo de presuntos albaceas de la intimidad (entre los que no incluyo a los guardianes del secreto profesional, por supuesto), permite a los lectores motivados ir descubriendo por sí mismos los detalles y los pasajes más sugerentes o reveladores de la biografía. Mi atención, naturalmente, se ha centrado sobre todo en aquellos que describen las andanzas de Panero en nuestras calles. Y no he podido dejar de emocionarme con algunos aparentemente nimios, como la dieta callejera de sus últimos días. Ese gazpacho en El Reloj los días de ordinario, esas vueltas de ternera en El Canario los domingos y festivos, me traen la imagen de un Quijote urbano y de trayecto inverso: no de vuelta a un hogar que nunca tuvo, ni a una cordura que siempre impugnó, sino en la cima de su locura al final de sus días, siempre acompañado de sus libros y sumergido en sus rutinas de hidalgo pobre.

Dejo para otro día mis comentarios sobre un libro de J. Benito Fernández que yo no conocía, y que me tuvo enganchado durante días. Hablo de su monografía sobre Gide y Barthes, que quisiera destacar por su contenido tan abiertamente diferente de las otras y tan singular en sí mismo. Hay un instinto de buen periodista de investigación en este libro, que si no me equivoco es pionero en su línea, al contraponer y equiparar dos figuras poderosamente influyentes en la literatura de su siglo. Dos figuras enigmáticas y poliédricas, tanto en la vertiente cultural como en la humana. Creo que ningún lector interesado en cualquiera de los dos autores debiera perderse este libro, por la sorprendente cantidad de aspectos comunes que nos descubre en esos dos devotos fervientes de la palabra escrita. Alguno de ellos, como el conflicto entre sus respectivos hedonismos y el corsé de la mentalidad protestante en la que ambos fueron criados, me parecen particularmente reveladores.

Al terminar cada libro de J. Benito Fernández se tiene la impresión de haber recorrido una larga galería, muy parecida a la del castillo del rey René en Angers, a cuyo largo se extiende el tapiz del Apocalipsis con sus escenas innumerables. Cada una de sus biografías es una especie de itinerario minucioso donde el único protagonista omnipresente es el tiempo, el tiempo vivido, que deja su rastro de ruidos y silencios, encuentros y desencuentros, amores y desamores, engaños y desengaños, rupturas y conciliaciones, anhelos y descalabros, andanzas, extravíos, duelos, soledades. Un tiempo que con paso inexorable avanza hacia la muerte, sí, pero también hacia aquello que llamó Jorge Manrique «vida tercera» y que en nuestro siglo llamamos «memoria colectiva». Vivir para siempre en la memoria de los otros, esa altera vita que el poeta buscaba para su padre por la vía de exaltar sus méritos guerreros, ha pasado a ser en nuestros días un asunto mucho más embarazoso y complejo, donde ya no es tan fácil separar la fama de la infamia. En este mar controvertido y revuelto, donde acaban como en el morir todos los ríos, hemos visto nadar a oportunistas y depredadores de diversa índole. Hemos visto también, aunque más raramente, a unos peces laboriosos, imperturbables, pulcros y metódicos, que habitan en los corales y adecentan sus aguas sin descanso ni aspavientos. A esta rara especie pertenece J. Benito Fernández, un biógrafo como es debido.