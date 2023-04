Peor para las mujeres después de la desaparición del socialismo

Kristen Ghodsee es una antropóloga americana especializada en los antiguos países del Telón de Acero. Según cuenta ella misma, en plena era Reagan, cuando le tocó elegir tema para el club de debates de su universidad el único que quedaba libre era el referente a los países socialistas europeos y la Rusia soviética, y encima el que tenía que hacer de abogado del diablo, defenderlos. Esta situación la obligó a estudiar todo lo que pudo encontrar sobre ellos, y terminada su carreta viajó a alguno de esos países con la intención de recopilar datos e información de primera mano para sus trabajos académicos. Así se ha convertido en una especialista sobre esos países, antes y después de la caída del Muro de Berlín, con siete libros publicados sobre ellos.

Este que comentamos, es un resumen divulgativo de sus hallazgos, centrado en particular en la situación de las mujeres, antes y después de la caída del socialismo y la implantación del capitalismo en esos países. Cargado de anécdotas y datos, el libro es de fácil lectura, como es de esperar en un texto que se pretende divulgativo y contiene una tesis: la situación de las mujeres, como género, en los países de la Europa del Este ha empeorado notablemente desde la desaparición del socialismo. En esos países existía una red de servicios públicos que permitía a las mujeres ejercer una profesión, desarrollarse laboral y personalmente y tener independencia económica de los hombres. Un primer dato: según la Organización Internacional del Trabajo las mujeres constituían el 51% de la mano de obra en la antigua Unión Soviética mientras que en los Estados Unidos no superan el 30%. Hoy en día las mujeres se ven relegadas a peores trabajos o a no trabajar si tienen hijos, pues la red de guarderías públicas y casas de la infancia y la juventud que permitían a una madre ejercer una profesión sabiendo que sus hijos estaban cuidados, ha desaparecido o ya no son gratuitas. Así escuchamos a una abuela procedente de Alemania del Este, lamentar que su hija tiene que pagar demasiado por servicios de guardería y comedor para sus hijos que ella tenía gratis. Lo mismo referente a la vivienda o a la energía. El estado alemán proveía de esos bienes y servicios gratis o por muy poco dinero y en la actualidad esos servicios están privatizados, las viviendas ya no son del estado y la energía sube constantemente. Incluye un capítulo que explica y demuestra con datos de encuestas de satisfacción sexual, como esa socialización del trabajo doméstico producía una mejor calidad de vida de las mujeres, incluyendo su vida sexual. Al no tener que preocuparse de contentar al varón para conseguir cubrir sus necesidades vitales, las mujeres podían disponer del sexo sin ataduras ni determinaciones domésticas. Eran dueñas de su sexualidad, afirma, mientras que en las sociedades en las que no existe la socialización del trabajo doméstico, las mujeres se ven obligadas a satisfacer las demandas del cabeza de familia, una forma de intercambio y de mantener la paz conyugal. Termina con un alegato a favor del estado del bienestar, poniendo como ejemplo el de los países nórdicos. Otra cosa es que obvie como lograrlo, o que ese Estado de Bienestar fue una respuesta del capitalismo al ejemplo de los países de la Europa socialista: ni que de hecho, la caída del muro de Berlín ha traído el paulatino desmantelamiento del Estado del Bienestar en la mayor parte de la Comunidad Económica Europea. Tampoco es su intención. Olvida que para conseguir esos avances primero hubo que hacer la revolución leninista de Octubre de 1917. Eso sí, condena lo que ella llama socialismo autoritario de los países de la Europa del Este y resume la situación en la frase de una mujer rumana: «Todo lo que nos contaron del comunismo era mentira y todo lo que nos dijeron de los males del capitalismo es verdad».

Al margen de esa cuestión del cómo, sin quitarle importancia, lo más relevante del libro es que vuelve a poner sobre la mesa el papel del trabajo reproductivo, el trabajo doméstico, el trabajo invisible de las mujeres que se encargan de que el sistema funcione; los niños y los maridos coman, estén vestidos, limpios, cuidados. Ese trabajo invisible que es parte de la economía del sistema capitalista, que no se paga y que condena a la marginación a las mujeres. Si trabajan además fuera de casa tienen la llamada doble jornada. María Ángeles Durán lo explicó hace tiempo en un librito Economía política del ama de casa y Ángela Davis lo desarrolló en uno de los artículos incluidos en Sexo, Raza y Clase. Hoy, ese debate vuelve a ser necesario, la pasada huelga internacional de las mujeres lo pretendía. Si ellas paraban se paraba el mundo. Varias autoras han contribuido al debate, en el marco de la llamada Economía Política Feminista o de Género y que Verónica Gago, en La Potencia Feminista, prefiere llamar simplemente Economía Política. Pues de política se trata. De política y de lucha ideológica contra el patriarcado para intentar tener una vida más plena y feliz. Todos y todas.

La cuestión es si ese trabajo, tan necesario para que el sistema funcione, debe ser socializado o, por el contrario, retribuido. Lo primero implica una red de guarderías, casas de infancia y juventud, comedores sociales y lavanderías, amén de un sistema público de cuidados a los dependientes. Lo segundo, retribuirlo, última propuesta neoliberal, migaja concedida al movimiento feminista, significa recluir a las mujeres en ese trabajo, siempre bajo la férula del hombre, principal proveedor de alimentos y bienestar en el hogar. ¿Cuánto sería ese salario? ¿Cuánto es una jornada de doce horas o más diarias? Si el argumento es el de la independencia económica de las mujeres, es un argumento tramposo. Nunca serán independientes mientras estén vinculadas de una forma u otra a la economía doméstica y de los cuidados. La única manera de conseguir esa independencia es trabajando fuera del hogar, es tener la seguridad de que la sociedad tiene una red suficiente y de calidad para garantizar el bienestar de la ciudadanía, sea cual sea su sexo, su edad o su situación social o sanitaria. Es lo que se llama la economía de los cuidados, otra forma de definir al trabajo invisible de las mujeres, definiéndolo de manera positiva con ese de los cuidados, ocultando su faceta de reproducción de la fuerza de trabajo, huyendo de la realidad. Fenómeno parecido al debate de quién cuida al cuidador. Por no hablar de la imperiosa necesidad de una Renta Básica Universal, que no de inserción.