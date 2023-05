«A pesar de los cambios en la animación, la esencia es tener una buena historia»

Kathy Bailey comentaba que cuando trabajó con usted en El Rey León utilizaban leones reales en el estudio para hacer la maqueta. Hoy en día, con el cambio tan drástico que ha vivido la industria de la animación, ¿cuál es la clave para hacer y mantener la esencia de una historia animada?

Fue importante y, al mismo tiempo, fascinante tener estos leones en el estudio porque vimos cómo se movían, cómo caminaban, y tuvimos una idea de su talla y peso, además de otras cuestiones que nos influyeron para hacer El Rey León. No obstante, a pesar de los cambios en la tecnología de la animación, la esencia es tener una buena historia. Da igual cuál sea la técnica porque una buena historia mantiene a la audiencia interesada. Necesitamos personajes que la gente identifique y en los cuales crea, eso es con lo que conectan, y luego los convierte en clásicos.

Usted, que ha dado vida a tantos personajes insignes de Disney y supervisa al mismo Micky Mouse, ¿cómo cree que influencian estas historias en la infancia? Entre los personajes que ha creado, ¿cuál ha sido el más arduo o el que recuerda con mayor cariño?

Muchas veces estaba metido en crear personajes que, además de animar, también tenía que diseñar. Durante muchos años estuve dedicado a Jafar, de Aladdin, y en Scar, de El Rey León, quienes fueron algunos de mis personajes favoritos porque sentía que eran muy expresivos y divertidos de dibujar, pero después de un tiempo fue momento de cambiar e intentar otros conceptos, como con Hércules o la pequeña Lilo, de Lilo & Stitch, la idea de diferentes modelos daba lugar a experimentar y hacer cosas nuevas. Por mi experiencia, es importante que estas personalidades sean interesantes y entretenidas para la audiencia a la vez, ya que tienen y desarrollan verdaderos sentimientos como el amor, la tristeza, alegría, donde siempre hay razones para la esperanza. Y creo que el personaje más difícil que he animado, por ser algo totalmente nuevo, fue Gastón, de La Bella y la Bestia, porque, además de ser el villano, ¡tenía que ser atractivo!, lo cual choca con el hecho de identificar a un personaje malvado por su apariencia. Más tarde, cuando animé a Scar, disfruté del nivel de interpretación que tenía y se convirtió en otro de mis favoritos. Era un verdadero villano: disfrutaba de ser malo, ¡hasta tenía sentido del humor! Además, recuerdo que el actor Jeremy Irons le dio una honda personalidad. Realmente, no pensábamos en la audiencia durante este proceso, sino en nosotros mismos, en el hecho de crear y contar historias que nos gustan y esperamos que luego el público también disfrute. Y tengo que decir que, aparte de trabajar en estos grandes clásicos, he hecho producciones de pequeño formato que disfruté mucho. Un ejemplo es Winnie The Pooh, cuando hice a Tigger. Esta película nos hizo sentir muy orgullosos, sobre todo al ver cómo funcionaba.

«El personaje más difícil que he animado, por ser algo totalmente nuevo, fue Gastón»

¿Qué opina sobre esta nueva tanda de producciones Disney en live action con clásicos de la animación? ¿Y de la industria asiática de animación, donde Studio Ghibli abrió la veda a una corriente que hoy en día llega al público mundial a través del anime?

Sin mencionar ningún título en especial, he de decir que disfruté de algunos de estos live action y en otros casos prefiero las películas originales. En cuanto a la industria asiática, me encanta lo inusual y fresco de sus narraciones. Una de mis favoritas, la cual he visto muchas veces, es Mi vecino Totoro. Tiene un personaje muy natural y la historia en sí siempre te sorprende de alguna manera.

¿La inteligencia artificial es una amenaza o una oportunidad para la industria?

Para ser honesto, no sé mucho sobre este asunto. Pero, en este punto, espero que ayude de alguna manera a la industria. Yo seguiré con mi pasión por dibujar y, a la vez, seguiré contando historias en pequeñas producciones que conlleven una mayor experimentación.

¿Qué recomendaría a las futuras generaciones de animadores?

Lo más importante para un animador o un director es la observación, porque usas tu propia experiencia de la vida para interpretar las historias y crear personajes. Solo puedo decir que dibujar es una buena manera de hacer esta práctica, tanto a los animales como a las personas, ya que, mientras, estás aprendiendo sobre lo que vives y esto solo puede ayudarte a mejorar en tu carrera y mejorar tu formación artística. Da igual el tipo de camino que vayas a escoger.

¿Qué queda de aquel joven al que le influyó tanto El libro de la selva para dedicarse a la animación?

Siempre ha sido una película muy especial para mí. La historia es muy simple, por lo que hay un desarrollo amplio de los personajes, como la relación entre el tigre y la serpiente, o Mowgli y Baloo. Me encantan todas las películas clásicas, pero esta, en concreto, tiene un lugar especial en mi corazón.