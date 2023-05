'Receteando la cocina canaria': La nueva vida de la cocina de siempre. La vida de la palmera Rosa Ventura, diseñadora gráfica de profesión, ha estado desde siempre ligada a la cocina, una de sus pasiones, junto con la fotografía gastronómica. Sus primeros pasos entre fogones fueron junto a su madre, de la que destaca su mano para hacer unas garbanzas o el olor del arroz amarillo con el que les deleitaba a ella y sus cuatro hermanos cuando eran pequeños. «La cocina de mi madre olía siempre muy rico. Estaba todos los días metida en la cocina. Cuando era pequeña recuerdo que nos hacía jugo de tomate, que a mí me encantaba, y recuerdo cómo nos poníamos en cola para que nos diera el vasito de jugo a cada uno», recuerda.

Con ella aprendió a hacer croquetas o a realizar un buen majao. Era la forma que tenía su madre de tenerla entretenida. Fue entonces cuando comenzó su pasión por la cocina canaria. Un entusiasmo que iría a más. Con 17 años, en plena década de los 80, se mudaría a Tenerife para seguir sus estudios. Fue ahí cuando su arte en la cocina comenzó a despuntar. «Ahí me vi con la necesidad de saber cocinar sino a ver qué iba a comer, en los 80 no habían tantos sitios ni tantas facilidades para comer. O cocinabas o mal comías. De todas formas siempre me ha llamado mucho la cocina. Aprendí lo básico y ya fui a más», recuerda.

Presentación

Es esa tradición culinaria, que se realizaba a fuego lento, con muchas dosis de amor y cariño, y siguiendo lo aprendido de generación en generación lo que impregna el libro Receteando la cocina canaria, que Ventura presentó en la tarde de este miércoles en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria. Una recopilación de un centenar de recetas de siempre desde una óptica rejuvenecida y adaptada a nuestros días.

«Las he hecho más saludables, con menos azúcares y con cocinados más modernos para estar menos tiempo en la cocina y por ahí viene el concepto de resetear, como una pequeña renovación de esas recetas tradicionales», añade.

De esa renovación nace el propio título del libro, que ya va por su segunda edición, al aunar el concepto de resetear con la palabra receta. «Además tiene ese juego de la ‘c’ y la ‘s’ que es algo nuestro, canario. Me vino como por una iluminación y vi que era el título perfecto porque realmente yo he cogido todo lo que son las recetas tradicionales con una vueltita», subraya.

Comienzos

El libro, que ofrece una recopilación muy completa de todo tipo de platos, llega tras el éxito alcanzado con su blog La Palmera Rosa, que surgió hace once años y que se ha convertido en todo un referente de la gastronomía canaria en Internet. Una idea que surgió de forma casi natural y que ha ido expandiéndose.

«Lo comencé de casualidad. Yo soy diseñadora gráfica y la empresa en la que estaba trabajando en ese momento hicimos un curso para aprender a crear páginas webs y blogs y entonces hice este que empezó como un ejercicio de clase para practicar y me fui enganchando, me gustaba escribir, publicar y la cocina me gusta desde siempre. A raíz del blog, al principio publicaba todo tipo de recetas pero decidí focalizarlo más en la cocina canaria porque estaba algo abandonada», recuerda. Y fue durante esa búsqueda en la red de redes de recetas típicas de las Islas cuando se topó con un vacío de información.

«Inicié una búsqueda de libros para documentarme y no encontré mucha cosa, lo que hallaba eran ediciones antiguas o no tenían fotografías de las recetas. Noté una carencia y vi la necesidad de un libro más actualizado. Fue cuando empecé a darle vueltas a la idea de hacer recetas actualizadas, con fotografías porque a la gente muchas veces les ayuda en el cocinado. Siempre he tenido el objetivo de motivar a la gente a que se meta en la cocina a cocinar para que coman mejor», comenta.

Buena despensa

Si algo tienen las Islas, además de una amplia variedad de platos y recetas, es la riqueza y diversidad de la materia prima y los productos. Entre ellos, y como no podía ser de otra manera, destaca el gofio. Un elemento imprescindible junto a los plátanos, no en vano es oriunda de La Palma, y que no deben faltar en ninguna casa canaria.

«Una buena despensa canaria tiene que tener gofio, está claro. Del que más les guste porque ahora hay un montón de variedad. El plátano es lo fundamental siempre tengo en casa. Tenemos la suerte de tener este mar con unos pescados buenísimos. También una carne excelente, como la de cabra, que es muy típica en muchas islas, o de cochino, ahora el cochino negro está muy de moda y se ha recuperado la raza. Pero si algo no puede faltar es el dulce porque somos todos muy golosos. Unos huevos mole, un bienmesabe, unos mimos o un buen queque», enumera.

El recetario tiene en cuenta esta variedad de productos y de hecho cuenta con un apartado sobre la despensa canaria, en el que describe los principales ingredientes de la cocina de las Islas, sus orígenes e historia, además de un glosario de términos culinarios propios del habla isleña. Todo junto a una recopilación de cuidadas fotografías, realizadas por ella misma, con una estética muy cuidada que elevan aún más esta propuesta.

«La cocina tienen que evolucionar como todo en la vida. Realmente ahora se está valorando y conociendo más la cocina canaria fuera de las Islas, es importante que se haga. Al final la gastronomía y la comida es cultura y es parte de nuestra idiosincrasia como pueblo», sentencia.