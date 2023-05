"Mantengo el brillo en los ojos

Hay surcos de vida por la cara

Me gustaría quitarte el miedo

Pero, mi vida, no siento nada".

En esta letra se entrelazan las tres voces de Arube, espejo de tres puntas donde se miran Belén A. Doreste, Xerach Peñate y Alba Gil Aceytuno, puntos cardinales de las bandas sonoras contemporáneas de Canarias desde sus respectivos estilos, instrumentos y lenguajes. En los últimos días, el proyecto sonoro de las tres músicas canarias ha disparado al corazón del público con su Balaso, primer sencillo del grupo, ya disponible en plataformas digitales y con un videoclip propio que orbita alrededor de la fusión de sus tres universos.

"Siento que haga lo que haga

hay una inercia que nos separa".

Balaso se dice con acento canario como sus paisajes y sonoridades canarios, toda vez que sus versos nacen de la entraña a la que cantan, que es "un vacío que no duele, pero duele, habla de cómo me gustaría quitarte el miedo a la vez que en mi vida no siento nada", tal como expresó Xerach Peñate en un artículo sobre Arube y el pop bucólico por estallar. Y es que el trío define su sonido como pop bucólico electrónico o afrosynthpunk sentimental, que tachan a continuación porque la suma de sus mundos no cabe en un sello.

Aunque estos son sus primeros pasos con forma de canción oficial, Arube atesora mucha carretera como conjunto y sobre todo por separado, pero prometen alumbrar pronto su primer sencillo, cocinado a fuego lento como sus potajes de lentejas en Valle Gran Rey, en La Gomera, donde se encuentra su estudio de grabación.

Artistas con un discurso musical propio, formadas en el Conservatorio, políticamente comprometidas y amigas desde la infancia, Arube nació como un laboratorio de sonidos y confidencias, y se hace grande en el abrazo de sus coordenadas en la percusión, el saxofón, sintetizadores. Y por supuesto, sus voces. Por separado, casi no requieren presentación: Belén A. Doreste es el alma de Lajalada, una de las bandas de pop-rock electrónico de más aclamadas de Canarias, triunfadora en los pasados Premios Canarios de la Música en las categorías de Mejor disco de pop rock y Mejor Canción por Dmñnns. Alba Gil Aceytuno acaba de ganar el primer premio de la décima edición del Festival Sonora Las Palmas de Gran Canaria por su proyecto Aguayro, que amalgama jazz, hip-hop, punk rock y folklore canario, que a su vez ejercita en bandas como Zumurrud, Rupatrupa o Amaguk. Y Xerach Peñate desempeña con maestría el jazz y sus hibridaciones al frente de la banda Flor de Canela, junto con múltiples proyectos y colaboraciones musicales paralelas. Así es por separado. Y juntas, seguirán dando mucho que hablar, y cantar, y soñar. Como un balaso en el corazón.