El recluso Pacífico Pérez se sube este fin de semana a las tablas del Teatro Cuyás para recordar junto al público su vida, una existencia marcada por la violencia y por las guerras en las que participaron su padre, su abuelo y su bisabuelo. A través de viejas anécdotas, este hombre dotado de una gran sensibilidad, se dirigirá a las butacas para dar a conocer su historia a través de la boca y el cuerpo del actor Carmelo Gómez, de cuya interpretación se ha dicho, según relata Gonzalo Ubani, que es imposible ver otra cosa que no sea al personaje. Ante el halago, Gómez bromea: «Pues tendré que dejarlo».

Esta mañana se ha presentado la obra que el teatro capitalino dirigido por Ubani acoge durante los días 5 y 6 de mayo: Las guerras de nuestros antepasados. Esta versión teatral de la novela de Miguel Delibes, adaptada por Eduardo Galán y dirigida por Claudio Tolcachir, está protagonizada por Carmelo Gómez y Miguel Hermoso.

Tras la intervención de la consejera de Cultura Guacimara Medina y del director artístico del teatro, Gómez ha tomado la palabra para hacer alusión a la conexión que siente con esta representación: «La energía que tiene esta historia es muy parecida a la que he vivido durante toda mi infancia. Yo soy el pasado del pueblo en el que dirimíamos las diferencias entre barrios a pedrada limpia. Son muchísimos temas los que toca Delibes aunque no quiere desarrollarlos, no tiene un tono didáctico. La historia se cuenta a través de viajas anécdotas de la vida de una persona que no está tan alejada en el fondo de todos nosotros, lo que pasa es que en un pueblo todos se conocen y esto hace que haya un sentimiento de más humanidad pero también de vigilancia», puntualiza el actor.

Gómez tiene claro que la historia de Delibes en realidad no es una historia sobre guerras, sino el relato de «como un hombre que nace con una sensibilidad excepcional se convierte en ser frágil y débil en un entorno en el que todo es muy competitivo», trama con la que el público se puede sentir fácilmente identificado. «A los 10 minutos de empezar la función, ya todo el mundo sabe que la historia no va a ir de guerras, que va a ser de un hombre al que su sensibilidad le lleva a ser víctima o casi chivo expiatorio en un entorno difícil. Él termina heredando las viejas herencias educacionales y las presiones familiares para no convertirse en un ser frágil. Y, de repente, se convierte en todo lo contrario. Termina siendo un asesino», explica.

Su adaptador, Galán, destaca «el carácter complejo de Pacífico Pérez, su sumisión a los poderosos, su resignación casi franciscana ante un destino grabado en su memoria desde la cuna con las historias de las guerras que le contaban el Abue, el Bisa y Padre».

Por su parte, Miguel Hermoso ha explicado como a este personaje, que desde joven es un rebelde, le llega un momento en el que choca contra «ese muro que suponen la educación y la herencia familiar y social», muro que lo hace resignarse y llegar a la conclusión de que «estar encerrado en una prisión es casi mejor, es su sitio ideal, porque al menos así, no hará más daño».

Además de por su fuerte sensibilidad, el actor leonés se siente muy cercano a Pacífico por su forma de expresarse, una forma de hablar para él tiene un trasfondo reivindicativo: «Habla como la gente de mi pueblo, con el mismo tono, el mismo deje. Yo soy de una zona al noroeste de León, muy próxima a Asturias y Galicia, con lo cual tienen una especie de cántico que endulza mucho el castellano y que a mí me pareció que era muy importante utilizar, para decir que Castilla no solamente son los de Valladolid», reflexiona. Ganador de dos Goyas y varias veces nominado al Premio Max, Gómez ha obtenido también el Premio Talía al Mejor Actor por su representación de Pacífico Pérez.

Encuentro con el público

Hoy, antes de las dos funciones que tendrán lugar este fin de semana a las 19.30 horas en el teatro de la calle Viera y Clavijo, ambos actores de Las guerras de nuestros antepasados estarán en la Sala Josefina de la Torre para participar en una nueva entrega de Los jueves del Cuyás, donde hablarán de primera mano de la obra al público que acuda a la cita, encuentro que estará coordinado por la asesora pedagógica del teatro, Gemma Quintana, y la profesora de la ULPGC Carmen Márquez.

Este ciclo, que nace con la intención de crear espacios de conexión entre el público y los artistas de las artes escénicas, es una iniciativa con acceso libre y gratuito hasta completar aforo.