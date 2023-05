«Voy a mostrar la cara menos conocida de Latinoamérica»

Va a presentar su tercer disco, Alma Llanera que contiene una gran variedad estilística. ¿Pero existe algún nexo de unión entre todas esas canciones?

Cuando empecé con la idea de grabar este disco siempre pensamos al principio en que me basaría en la música latinoamericana y me llegaba música bastante rítmica como las milongas o los tangos, por lo que pensaba que iba a ser un disco más movido y rítmico en ese estilo. Pero cuando me puse a investigar de lleno sobre la música que fui escuchando y que me recomendaron vi que existía otra cara de esa música que estamos más acostumbrados a escuchar. Una cara menos conocida de Latinoamérica.

¿Y cómo describiría esas piezas en concreto?

Como una música muy cantable, muy sentida, romántica. Una música que incluye distintos contrastes y variedades pero siempre con ritmos folclóricos y típicos del país. La mayoría son compositores clásicos que han escrito música incluyendo estos ritmos populares. Y dentro de este estilo más romántico, en la milongas y el tango hay una mayor variedad.

¿Cómo ha preparado el concierto en el auditorio?

Pues será, por eso, entre clásico y barroco, porque quiero conectar las obras que toco del repertorio latinoamericano con estos dos estilos. Es, en definitiva, la conexión que estos compositores también tuvieron en cuanto a su inspiración hacia estos estilos.

¿Cómo definiría sus dos anteriores trabajos?

El primero lo dediqué a la música romántica y el segundo a la música española. Eran unos momentos en mi vida en el que me centré en el estilo en el que me sentía más cómoda. A veces los músicos nos sentimos más cercano a algunos géneros por circunstancias incluso más personales.

¿Qué supone para usted ser artista Savarez?

Un grandísimo honor, son las mejores cuerdas que existen, aunque hay otras que están muy bien. Las que a mí me han ido genial. E incluso las críticas que pueda tener de que a veces se dice que la primera cuerda es de carbono y es muy fina y difícil de controlar, ellos hacen otras combinaciones para que sigas teniendo mucha brillantez. Ahora toco con las premiun que tienen una claridad en los bajos que son increíbles.

¿Tiene guitarristas de referencia?

Los que más me impactaron fueron David Russell y Manuel Barrueco. Tiene estilos muy distintos, pero son referencias que siempre he tenido.

¿Qué importancia ha tenido la guitarra flamenca en su trayectoria?

La ha tenido porque la familia de mi madre es de Andalucía. Pero más bien las sevillanas, siempre ha estado en mi familia, aunque siempre haya vivido en Tarragona. Me hubiera gustado introducirme más de lleno porque cuando eres joven es cuando más absorbes todo. Y si hubiera aprendido algo de esa improvisación hubiera estado bien.

¿Qué características específicas presenta su guitarra Jasmine?

Mi guitarra Jasmine fue hecha por un constructor de Boston, un lutier llamado Steve Connor. Tenía que ir a tocar allí y no me llevé mi guitarra por los problemas que suceden siempre en los vuelos. Le dije al director que si alguien me podía prestar una guitarra y me contestó que Steve Connor siempre había querido que probara una de sus guitarras. Toqué una de sus portraits guitars que era supercómoda y con un sonido muy dulce. Terminé y cuando me fui le pedí que me hiciera una guitarra. Él te pregunta qué tipo de música te gusta, de dónde eres, etc., y esa energía la pone en la construcción de la guitarra. Y cuando la tuve en mis manos fue especial.

Usted desde muy joven empezó a despuntar como guitarrista y ha estudiado en algunos de los centros más prestigioso. ¿Cómo empezó esa pasión por este instrumento?

Cuando era pequeña me encantaba el violín porque mis padres tenían unas casetes con los conciertos de Vivaldi que me volvían loca. Desde pequeña demostraba que bastantes cualidades para la música. Me regalaron un pequeño piano y enseguida sacaba las canciones por lo que decidieron rápidamente apuntarme a una escuela de música. Posteriormente mi madre me preguntó que por qué no aprendía la guitarra ya que la familia de mi ella procede de Andalucía, y tenía la oportunidad de tocar con unos tíos míos que también eran guitarrista. Y me metí. Empecé y no la dejé. Luego hice cuatro años de piano.

¿Hay algunos géneros musicales que le interese especialmente a la hora de interpretar?

Hay momento en que te enfocas en uno u otro. Pero he tocado todos los estilos. A veces más en conexión con la música romántica, española, popular, o incluso latinoamericana.