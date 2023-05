¿Quieres saber cuántos libros has vendido?

¿A qué escritor no le interesa saber cuántos ejemplares ha vendido de su último libro? Los hay, como admiten y argumentan algunos bajo estas líneas. Pero la mayoría celebran que al fin se haya abierto la puerta para hacer realidad una antigua demanda autoral: conocer esas cifras directamente y sin tener que esperar a las liquidaciones anuales que les remiten, o no, sus editores, y de las que depende el cobro de los derechos de autor. El camino lo iniciaba, el pasado 23 de marzo, la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), anunciando que pondrá a disposición de autores, traductores e ilustradores su herramienta LibriRed, que les permitirá conocer con absoluta confidencialidad las cifras de venta de sus libros en 1.100 de las 1.500 librerías asociadas de todo el país.

De momento, la CEGAL ha firmado sendos acuerdos de colaboración con la Asociación Colegial de Escritores (ACE) y la Federación de Asociaciones de Ilustradores/as Profesionales de España (FADIP), que serán las que canalizarán las peticiones que cursen sus miembros para solicitar el informe sobre las ventas de sus libros en el año en curso o del año anterior. Según Álvaro Manso, portavoz de CEGAL, "la intención es que estos sean los primeros de una serie de convenios con más asociaciones de autores", algo que celebra, por ejemplo el escritor mallorquín Sebastià Portell, como presidente de la Associació d'Escriptors en Llengua Catalana (AELC). "Es muy buena noticia. Lo tendremos que tratar en una próxima junta. En el proceso participativo del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que coordina la Institució de les Lletres Catalanes, ya habíamos manifestado nuestro interés en tener acceso a estos datos del mismo modo que lo tienen otros agentes de la cadena de valor del libro, aunque, por ahora, no se ha materializado en ningún acuerdo concreto".

La herramienta LibriRed, creada en 2014 por CEGAL y la Cambra del Llibre de Catalunya con la colaboración del Ministerio de Cultura, se nutre de los datos directos y reales que a diario aportan sus librerías, información a la que tienen acceso también un centenar de editoriales y que ofrece cifras en tiempo real dando respuestas a nivel de títulos, fondos, ventas o ‘stocks’, permitiendo, por ejemplo, saber si hace falta más promoción en una u otra zona, si necesitan reimprimir o qué ventas tiene un autor al que estudian fichar. Del mismo modo, la plataforma LibriData, integrada en LibriRed, registra la venta diaria de libros en más de 150 establecimientos de Catalunya y es su lista la que la Cambra del Llibre hace pública de los libros más vendidos en Sant Jordi.

La laguna de las librerías

Sin embargo, la información tiene una laguna. Los datos que a diario recopila LibriRed de las librerías independientes asociadas son reales, a pie de caja, y "permiten tener una fotografía exacta de dónde están los libros de un autor, su número, cómo se comportan, qué implantación tienen en la primera semana a la venta…". Pero son cifras parciales, ya que representan, calcula Manso, un 70% del mercado. No cuentan con las ventas registradas en Fnac, El Corte Inglés y Amazon, que "tienen políticas cerradas y sus propias plataformas de venta", señala.

Diego Moreno, de Nórdica Libros, es uno de los editores que obtiene información gracias a la herramienta de CEGAL. "Aunque LibriRed no te dé datos de todo el sector, sabes que son reales de una parte del mercado y puedes extrapolarlos para deducir cuál ha sido la venta real y hacer mejor las liquidaciones a final de año -explica-. Si es un autor muy comercial, el peso de lo que haya vendido en Fnac, Corte Inglés o Amazon será probablemente mayor. Si es más literario habrá vendido más en librerías independientes y cuadrará más".

El excel de Salvador Macip

Uno de los miembros de la AELC, el médico, científico y polivalente escritor Salvador Macip, que desconocía el convenio hasta esta semana, lo aplaude y, cuando funcione, tiene claro que pedirá cómo acceder al servicio. "Creo que los autores lo agradeceremos. Hace tiempo que pedíamos poder tener información asequible y fiable en tiempo real. Es un paso adelante y una mejora para todos. Era necesario repensar el sistema, porque hoy, en época digital, donde todo está controlado, es impensable que no pueda saberse cuántos libros has vendido. Con un código de barras y una base de datos debes poder saberlo sin tener que esperar a que tu editorial te pase los datos a final de año", señala el autor del reciente 'Doble vida' (Columna), a cuatro manos con Àngels Bassas.

Macip se declara "algo obsesivo". "Tengo un excel donde apunto las cifras de cada liquidación y sé cuántos libros tengo vivos y aún funcionan de los 41 que he publicado. Saber geográficamente dónde interesas más o menos te puede ayudar, por ejemplo, cara a hacer presentaciones".

No creo que consulte nunca este servicio. No controlo nada de lo que pasa con mis libros Eva Baltasar. - Escritora

Tampoco conocía el acuerdo su colega Eva Baltasar, autora de la trilogía formada por ‘Permagel’, ‘Boulder’ (con la que se ha colocado como flamante finalista del Premio Booker) y ‘Mamut’ (Club Editor / Random House), aunque su predisposición es muy distinta. "No dudo de que puede ser un servicio útil para algunos autores, pero por lo que a mí respecta, no creo que lo consulte nunca -augura-. No controlo nada de lo que pasa con mis libros. Me dedico a escribir y dejo el control al campo, a la vida".

Conquista histórica

La ACE representa a unos 2.200 autores, traductores y autores de teatro. Su presidente, el escritor Manuel Rico, explica que aún están preparando la aplicación, que esperan tener disponible a principios de junio. El asociado pagará unos 10 euros por informe. La FADIP no empezará a ponerlo en práctica hasta inicios de 2024. "Es una conquista histórica, que los autores llevamos pidiendo hace años. Y, aunque haya gente escéptica, la predisposición de los autores es favorable. Hay una demanda generalizada de transparencia que también debe existir para ver la trazabilidad del libro, para saber cómo ha sido el proceso desde el autor hasta que llega al lector -cuenta Rico-. Cualquier autor podrá saber si sus libros se están vendiendo en la red de la CEGAL, si están funcionando o no. Yo mismo participé en una prueba antes de la pandemia y lo encontré útil. Hay autores que creen que venden más de lo que les dicen pero algunos pueden descubrir que no venden tanto como creen".

En esa necesidad de "más transparencia en la cadena del libro de forma transversal" insiste también Manso desde la CEGAL. No extraña en un sistema que algún autor califica de "diabólico" por la cantidad de intermediarios que implica -editor, agente, distribuidor, librero...- y en el que siempre ha sido misión imposible saber cuántos libros se venden: no es lo mismo libros distribuidos que vendidos, siempre hay que tener en cuenta las devoluciones, muchas ediciones no implican muchas ventas... Y donde solo los grandes grupos editoriales pueden permitirse pagar las tarifas de empresas como Nielsen y GfK, que elaboran listas de más vendidos basadas en sus estudios de mercado.

Lo que sí reivindican los autores, es que aumente ese 10% del pastel que se llevan ahora y que debería ser del 25% David Castillo. - Poeta y presidente de la ACEC

La precariedad de los autores

Desde la Asociación Colegial de Escritores de Catalunya (ACEC), que agrupa a 1.478 autores, apoyan el convenio, señala su presidente, el poeta y crítico David Castillo, pero no les consta que sus asociados se estén interesando por él. "No creo que lo pidan muchos. De momento hay un punto de indiferencia, quizá porque en realidad no permite saber las ventas reales. O porque muchos solo quieren que les publiquen. O porque la mayoría sabe que vende poco. Muy pocos pueden vivir de esto y esta herramienta no servirá para sacar a los autores de la precariedad", lamenta el escritor, que dice que no la usará. "Yo estoy con editoriales pequeñas pero también con la editorial Planeta y me fío de más de su máquina legal que de mi propia contabilidad", asegura Castillo, para quien "el debate, lo que habría que cambiar, y lo que sí reivindican los autores, es que aumente ese 10% del pastel que se llevan ahora y que debería ser del 25%. El sistema se basa en que un 30% se lo llevan los editores, otro 30, los libreros, y otro 30 los distribuidores. Los autores están indefensos, ven que mientras ellos no se comen una rosca, hoy hay muchos editores que viven perfectamente de su negocio, que hoy venden más y lanzan más títulos que nunca".

Confianza en los editores

Sí opina que "es una herramienta útil", el barcelonés David Roas, uno de los referentes del relato fantástico, historiador de la literatura y miembro de la ACEC. "Siempre me ha interesado saber cuántos libros vendo -dice el autor de los recientes ‘Niños’ (Páginas de Espuma) y de ‘Historia de lo fantástico en las narrativas latinoamericanas. Vol 1’ (Editorial Iberoamericana)-. Y no es por desconfianza hacia mis editores, porque confío plenamente en las cifras que me pasan a final de año, aunque es verdad que depende de la profesionalidad de cada editorial. Tengo alguna de la que desde 2015 no sé nada...". En la misma línea está Macip: "No es que no te fíes de sus datos. Siempre me he fiado. Pero en esto son intermediarios y siempre es mejor poder ir directo a la fuente".

Si tu editor te engaña, te dice que has vendido 1 y CEGAL te dice que 25, está claro que algo no cuadra. Si es así, pregúntale a tu editor Diego Moreno. - Editor de Nórdica

"Las editoriales pueden beneficiarse de la herramienta porque les descargará de parte del trabajo. No pueden estar informando a diario a sus autores sobre cómo van sus libros", cuenta Manso, que lamenta que "no todas las editoriales tienen buenas prácticas ni suficiente transparencia con los autores". En la ACE, cifra Rico, muchas de las más de 1.000 consultas que sus socios realizan al año a sus abogados tienen que ver con las liquidaciones que les presentan los editores.

Para Moreno, de Nórdica, "como en todas las relaciones, la confianza con tu editor es fundamental". "Si este te engaña, te dice que has vendido 1 y CEGAL te dice que 25, está claro que algo no cuadra. Si es así, pregúntale a tu editor", aconseja a los autores. "Algunos, cuando puedan utilizar este servicio, pueden sorprenderse de lo poco que venden. Porque el mercado es muy grande o porque venden más en Amazon que en las librerías independientes y por tanto no estará reflejado". A Moreno, ninguno de los ‘suyos’ le ha preguntado aún sobre el tema. Pero la puerta ya está abierta.