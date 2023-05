«Nadie es capaz de deshacer el embrollo de lo que significa el amor»

Un grito de amor nace del impacto que le produjo la «teoría de las tres cavidades» como medida del éxito o fracaso de una relación amorosa. ¿Cómo fue el impulso de plasmarla años después en palabras?

Lo cierto es no recuerdo tanto el impulso como el relámpago de la frase «un grito de amor» cruzando mi mente, porque a partir de ahí, en pleno confinamiento por la pandemia, fueron surgiendo los poemas. De repente, el 4 de abril de 2020, ya tenía diez escritos y, entonces, visualicé el libro. Y recordé la teoría de las tres cavidades que me había contado en una ocasión mi amigo Antón Alvar, así que decidí estructurarlo en tres secciones, con diez poemas en cada una. Sin embargo, luego me pareció que también le iba bien algo de prosa en los capítulos para entender bien lo que son esos órganos, esas cavidades. Todo sucedió de una forma muy orgánica.

En el marco de ese formato híbrido o fragmentario, ¿por qué emergió primero la poesía?

La clave de la poesía es que economiza al máximo cualquier cosa que quieras expresar y lo que ocurre con ella es que a veces es un poco críptica, pero al ser compacta y breve, se deja determinadas cosas sin la explicación larga que caracteriza a la prosa. Entonces, me pareció que el libro se complementaba muy bien con otras reflexiones, que dieran algo más de cancha o amplitud, sobre lo que dicen los poemas. Por eso, los capítulos de prosa preceden a los poemas, como si les dotasen de un poco de contexto. Imagino que un purista diría que no hace falta, pero yo creo que el resultado de esa mezcla es como un cabalgar a galope tendido en la prosa y, luego, leer uno o dos poemas al paso, porque la poesía requiere una lectura mucho más detenida. La poesía debe leerse sin prisas.

«Muchas veces pienso que todos estamos en el mundo profiriendo un grito de necesidad»

Una vez que poetizó esa teoría de las tres cavidades y la relación con ellas, ¿la sigue utilizando como medida del estado sentimental?

Aunque el libro está planteado con sentido del humor, me parece interesante la idea de ese equilibrio entre razón, corazón y sexo. La anécdota de aquel encuentro con Antón en un bar de San Petersburgo, que relato en el prefacio del libro, donde él me revela esta teoría de las tres cavidades, se produjo 20 años atrás, en el 2000 o 2001, y siempre me hizo mucha gracia porque Antón es una persona a la que respeto mucho. Además de ser catedrático de Latín, Premio Nacional de Traducción, su conversación es siempre muy amena y aguda. El caso es que esta teoría parece muy simple pero las cavidades son muy complejas, porque hablan del amor y ya sabemos todos cuánto de sí da. Entonces, por mi parte, yo les añadí la teoría general de la relatividad de Einstein, haciendo además una pequeña parodia o broma de la fórmula, donde cambio la energía por enredo, y la masa por la experiencia sentimental con la que cada uno llega a una relación, que uno siempre siente que es mucha.

¿Y el viaje del libro le sirvió para encontrar algunas respuestas a su misterio o, por el contrario, le generó más preguntas?

Yo creo que nadie es capaz de deshacer el embrollo de lo que significa el amor o las parejas sentimentales. Por eso, en el prólogo, Antón Alvar dice que incluso un avión de tres motores que funciona con los tres motores puede estrellarse. Pero se puede estrellar con más probabilidad si ya sabes que falla uno. Luego, si uno hace un pequeño análisis, no siempre todo suma tres, es decir, no siempre funcionan los tres motores y, si funcionan, puede venir una tormenta o suceder cualquier cosa y, entonces, ya no llega el avión a puerto.

¿Por qué se decanta por el título Un grito de amor?

Como decía, me vino esa frase y me pareció fuerte, llamativa, potente. A mí me gusta mucho El grito, de Edvard Munch, siempre me ha impresionado mucho, y muchas veces pienso que todos estamos en el mundo profiriendo un grito de necesidad, porque la conciencia de la muerte nos hace estar en soledad. En ese sentido, el grito es también la antesala de la palabra, con la que intentamos racionalizar ese magma que llevamos dentro, así que me gusta la imagen del grito como el primer recurso de expresión animal fuera de nosotros.

¿Cómo se produce el diálogo entre sus textos y las ilustraciones de Miguel Panadero?

Miguel y yo somos respectivamente los heterónimos: yo el suyo y él, el mío. Miguel se expresa a través de pinceles y yo por medio de la palabra. Entonces, nos complementamos muy bien, nos entendemos enseguida. En nuestra colaboración anterior, Dibugrafías, yo escribía sobre lo que él pintaba y fue un ejercicio muy bueno porque aprendí con él muchas cosas. La pintura es como una poesía y los recursos que emplea los economiza maravillosamente bien. Gracias a esa colaboración con Miguel he aprendido a escribir de otra manera.

«Gracias a la colaboración con Miguel Panadero he aprendido a escribir de otra manera»

Para terminar, al comienzo del libro se reserva el derecho de admisión y recomienda abstenerse a «agelastas y alexitímicos». ¿A quién va dirigido, sobre todo, Un grito de amor?

Yo he intentado que a lo largo del libro haya bastante humor, porque creo que las cosas son serias, pero tienen que ser relativizadas -de ahí la Teoría de la Relatividad- y realmente la vida es una broma, porque estamos aquí centésimas de segundos si lo comparamos con el tiempo sideral, así que creo que hay tomárselo todo con buen humor, que nos pasen las cosas en serio pero sabiendo que el resultado siempre es el mismo: que moriremos.