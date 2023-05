Ant Cosmos, a cambarse la peluca

Ant Cosmos ya está en fase de consolidación. El proyecto personal de Javier Auserón hace tiempo que superó la novedad de ese grupo de guitarras indies desenfadados; causó estupor al lanzarse a los brazos del reggaeton, para luego lidiar con el embeleso de piezas tranquilas e íntimas.

Justo eso, una canción delicada, cercana y sentimental, es su último single Aire. Con su lanzamiento, comentó en redes que era lo último en este palo porque ahora quiere electrónica y diversión. «Cuando tocamos en el Womad, por ejemplo (el otoño pasado), me di cuenta de que lo que más disfruto es el house y el reggaeton. Y la gente también. Entonces está hecho. Y si en medio del concierto me apetece cantarme Dos lágrimas, dos peces o Aire, será el momento lindo del bolo, para después seguir con el perreo y los pogos».

Gozosa dicotomía. Menciona el Dos lágrimas…, otro de los momentos íntimos de su estreno en larga duración Dos gatos, edición de la que se cumple un año. Ant Cosmos es otro de esos creadores que no para. «Sinceramente, no encuentro una manera más divertida de vivir. Me encanta estar todo el día creando, ya sea haciendo música, pintando, escribiendo… Me considero una persona superafortunada por tener el trabajo que tengo. Incluso para la salud mental, creo que es básico tener vías de escape creativas».

Lo que nos lleva a otro asunto, la manera en que el artista se expone. Javier Auserón es muy sincero en su música y en sus redes, no esconde nada. ¿Cómo maneja esa apertura emocional? «Pues hay veces que me da igual y otras que me fatigo muchísimo. Sobre todo porque somos montañas rusas de emociones y no siempre estamos fuertes. Por eso prefiero que mi personaje sea lo más parecido a mí para no tener que estar fingiendo». Eso conecta con su nuevo lanzamiento: «Aire era un tema que me apetecía sacar antes de todo el vendaval de electrónica que tengo guardado para todo este año. Y también para que no me coman la oreja cuando me dicen: ‘Chos, ahora haces reggaeton y house, te vendiste’, jajaja».

Eso conecta con otro de sus proyectos, Aquiles Orquídea ¿Cómo está su alter ego bailongo? «Pues justo estoy volviendo a sacar música ahora con Aquiles. Con Ant Cosmos todo se ha vuelto más profesional y eso implica más seriedad. Yo encantado pero echaba de menos lo espontáneo que era producir, hacer una mezcla y master con mis nulas capacidades y subirlo a Soundcloud. Y a eso he vuelto ahora también: voy a empezar a sacar otra vez música más alternativa, ambient, drum and bass, cumbia, techno, reggaeton loco y lo que me apetezca en cada momento». Se viene cambada de peluca con Ant Cosmos.