La edad de la penumbra

Los occidentales nos estremecemos cuando vemos a unos fanáticos islamistas destruir las estatuas de Palmira y otras obras de arte. Algunos llevan su soberbia a afirmar que nunca verás un cristiano cometer un crimen religioso. Infame hipocresía de Feijóo que esconde los crímenes de Sabra y Chatila cometidos por las milicias cristianas en el Líbano, no hace tanto. Occidente se reviste de superioridad moral frente a la barbarie de parte del islam y esconde sus intentos exclusivistas, algunos tan recientes como el de la derecha europea que pedía que en la constitución de la Unión Europea se reconociera como inicio de nuestro mundo la religión cristiana. Por no hablar del mito de la no colaboración con el nazismo en el Holocausto por parte del gobierno de Franco.

Excepto por la arriesgada ejecución de dos o tres diplomáticos españoles, el franquismo cooperó activamente con las autoridades alemanas, prohibiendo la entrada de judíos en España, negando el asilo y hasta el reconocimiento como españoles de los sefardíes de Grecia y los Balcanes, abandonándolos al Tercer Reich. Todo el franquismo, con la Iglesia católica, se basaba en la conspiración judeomasónica, los traidores a Cristo, los impuros, que deberían ser borrados de la faz de la tierra. Esa visión exclusivista de la religión católica no era nueva. Era solamente la continuación de una tradición de persecuciones y horrores cometidos contra la cultura en general y contra los que se atrevían a pensar diferente, o tenían otra cultura o religión como pueblo. Desde sus inicios, el cristianismo se dedicó a perseguir y destruir todo vestigio de la cultura greco latina. Cuando vemos en los museos estatuas desfiguradas, sin narices, sin brazos, además de admirar el arte de los escultores helénicos, estamos viendo la acción de los cristianos que asaltaron los templos griegos y romanos y, armados de martillos y hachuelas, atacaron y mutilaron las figuras de los dioses. Indignarnos por la destrucción de la estatuas de Palmira no tiene sentido si no reconocemos el espanto y el horror que el cristianismo, en sus distintas formas, produjo y sigue produciendo por el mundo. Recientemente una profesora de arte norteamericana fue despedida de su universidad por mostrar a sus alumnas una diapositiva del David de Miguel Ángel con sus atributos al aire. La destrucción de la cultura clásica nos la cuenta Catherine Nixey en este inteligente y documentado libro. A lo largo de sus 250 páginas, nos relata los pormenores del crimen contra la cultura perpetrado por los cristianos y las consecuencias de esa acción. Siglos de atraso y oscurantismo, pérdida de hallazgos científicos y filosóficos. Retroceso de la ética y la moral, persecución de las mujeres sabias acusadas de brujería, fortalecimiento del patriarcado. Oscuridad de la inteligencia que pervivió hasta el Renacimiento. La edad de la penumbra relata nuestros orígenes culturales. Nos dice de dónde venimos y cómo hemos llegado a ser lo que somos, herederos de una historia de crímenes y persecuciones contra los que no piensan como el poder. Después de acabar con los llamados «paganos», el cristianismo se dedicó a perseguir a los judíos, organizó el genocidio de las Cruzadas, acabó con las religiones y cultura de la hoy llamada América Latina y acabó, esta vez en nombre de la civilización, con las culturas africanas. De casta le viene al galgo. Basta leer la destrucción del templo de Serapis y su biblioteca, la de Hipatia, por el obispo Teófilo y sus acólitos cristianos. Como según cuentan cronistas griegos de la época, no solo fue el fanatismo quien los impulsó, sino también la avaricia. Robaron todo, excepto las losas del suelo, cuyo peso las salvó del expolio. Esta vinculación de avaricia, fanatismo y oportunismo se encuentra en la base del famoso Edicto de Milán por el que el emperador Constantino declara el fin de la persecución de los cristianos, vistos hasta entonces como una peligrosa secta, y anuncia su propia conversión. Conversión Algún historiador no cristiano de la época, achacó tal conversión a que los crímenes del emperador, de «natural vileza e impiedad» eran tales que no podían ser absueltos por los dioses y sí por el dios de los cristianos, que prometía la redención si había arrepentimiento. Acosado por los patricios romanos que le reprochaban su disoluta conducta, el emperador se habría convertido al cristianismo buscando un apoyo social que su pueblo le negaba. Y a partir de entonces decretaría la retirada de todas las estatuas de dioses de los templos, el expolio de las riquezas de esos mismos templos y la persecución implacable de los que quisieran conservar a la antigua religión grecorromana y a sus dioses. Nixey escribe: «La historia (del cristianismo) ni es triunfante ni alegre. Es la historia de una conversión forzosa y de una persecución gubernamental. Es una historia en la que se destruyeron grandes obras de arte, se profanaron edificios y se suprimieron libertades. Es una historia en la que se consideró fuera de la ley a quienes se negaron a convertirse, se los acosó a medida que la persecución se intensificaba y hasta fueron ejecutados por una autoridades fanáticas». El emperador Justiniano I prohibió a los paganos dar clase, ordenó la muerte de todo aquel que ofreciera sacrificios a los dioses y cerró la Academia de Ciencias. Lo que recuerda la España del 18 de julio. Las piedras que formaban los templos fueron recicladas para construir iglesias, los tesoros de los templos usados para nuevas reliquias e imágenes cristianas, cualquier atisbo de disidencia o retorno a la religión de los antepasados fue perseguido con saña. La filosofía grecolatina era la base, la ciencia del momento. Fue proscrita y perseguida como lo fue la ciencia, pues pretender entender el mundo era pretender saber casi tanto como el que lo había creado. Mientras en otras latitudes se inventaban la brújula y el cero, por ejemplo, en Occidente se impedía el avance tecnológico y científico. Todo a la mayor gloria de Cristo. Lo mismo ocurrió con cualquier placer de la vida. Ni siquiera la sana costumbre del baño a escapó a la ira de los predicadores cristianos: «El que se ha lavado una vez en Cristo no necesita volverse a bañar» (Jerónimo, Carta 14.10). Incluso el sexo entre los cónyuges fue execrado si producía placer. Solo debería practicarse para procrear. En cuanto a la homosexualidad, reconocida y aceptada en la cultura griega y romana, aquellos que eran condenados como tales eran castrados y paseados en camilla por la ciudad para su escarnio y como ejemplo y advertencia. La condena de las mujeres como demoniacas al distraer al buen cristiano de sus obligaciones, la obligación que tenían de someterse y obedecer a sus maridos, fue parte fundamental de esta insania cristiana. Las consecuencias de todo esto aún las estamos sufriendo. Por eso, cuando algunos políticos hablan de la gente de bien y adoptan prácticas de telepredicadores, la lectura del libro de Nixey puede ayudarnos a entender el peligroso camino por el que esos nos quieren llevar. No solo nos cuenta la terrible historia de la expansión del cristianismo en la antigüedad, también nos advierte, quizás sin quererlo, de las terribles consecuencias de olvidar esa historia y permitir, en nombre de una mal entendida tolerancia, que tales ideas y prácticas vuelvan a nuestra vida.