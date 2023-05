Fábrica La Isleta continúa agitando la oferta cultural con propuestas entre las que, en esta semana, destacan un contundente Tributo a Sabina o el concierto de Carlos Meneses Quartet pasando por el nuevo espectáculo terapéutico de Efraín Jaén, la gran Neon Party, además de su nueva propuesta para los sábados, pasadas las 12 de la noche, cuando se activa su sorprendente Bar Fábrica.

Para empezar, y como cada jueves de este mes de mayo, el día 11 a las 21.00 horas, nueva entrega del 'ciclo Tributos' en el que la banda Aves de paso sube al escenario su Tributo a Sabina. Gustavo Mediavilla y Juanjo Espino, guitarra y batería de Aves de Paso, fueron los dos músicos que decidieron activar esta banda tributo que inicia su andadura en el año 2018. Junto a ellos, "un grupo de intérpretes de probada experiencia y calidad musical" con trayectorias artísticas de varias décadas en distintos proyectos musicales en el Archipiélago como son Alberto Ventura, voz; Tomás Espino, piano y sintetizador; Carlos Perod, guitarra, y Ángel Corujeira, bajo. En su repertorio incluyen canciones de todas las etapas de Joaquín Sabina, desde su época inicial como cantautor a su giro hacia el rock al empezar a contar con Viceversa como banda, así como sus producciones de la mano de Leiva. Buena cuenta de ello son los temas que Ave del paraíso presentarán este jueves: "Ocupen su localidad", "Princesa", "19 días y 500 noches", "Mes de abril" o "Pacto entre caballeros", entre otros. (Entradas ya a la venta: anticipada en web Fábrica con un precio de seis euros o de ocho euros mismo día del espectáculo en puerta). [Aves de paso: https://www.youtube.com/watch?v=02Fe1lgMXpg].

El viernes día 12 viene con doble entrega y propuestas bien diferenciadas. De una parte, a las 20.00 horas, llega el denominado "De la soledad al encuentro. Tocando el Alma", de la mano del terapeuta emocional y divulgador Efraín Jaén. Un espectáculo en el que, acompañado una vez más de excelentes músicos como son el cantante Luis Moreno y el pianista Luis Sánchez, el innovador artista conduce al público por los laberintos de las emociones: un recorrido por las distintas fases que componen la soledad para entender cómo funciona a través de las canciones de Frank Sinatra, y descubrir que la soledad es toda una fuente de información emocional que nos hará entender y entendernos, e incluso, inspirarnos. "Se sentó como quien cae en peso sobre sus propios pensamientos redundantes. Sola en su propia cabeza de pensamientos reiterados. Agotada de sí. Estuvimos en silencio bajando el ritmo. Volviendo a escuchar la paz del corazón. Sinatra, Frank Sinatra hizo el resto."

Efraín Jaén, con una dilatada trayectoria y éxito en este tipo de espectáculos, comenzó a dedicarse a la terapia emocional como un proceso natural de su propio trabajo personal. A partir de ahí, tras diversas formaciones se va conformando su propia metodología en la que se da cuenta de lo importante de la divulgación emocional, su entendimiento y gestión. Para ello, utiliza como plataforma diferentes expresiones artísticas tales como la música, el canto, la interpretación o los audiovisuales, consiguiendo así una comunión entre el entendimiento y la experiencia que solo el arte puede conseguir, otorgándonos el conocimiento de un plano más profundo en el que todos navegamos para una mayor calidad de vida. Las entradas para este espectáculo ya están a la venta en la web de Fábrica por un precio de doce euros en venta anticipada y de catorce euros en puerta.

Cambiando completamente de registro, también el viernes a partir de las 23.00 horas, 'Neon Party', la mejor fiesta temática de este mes de mayo en Fábrica La Isleta. Con los DJ's Hertorious, LaClase y Corvus que llevarán al público de viaje con los clásicos del Reggaeton Old School y los mejores éxitos del Latin music. Además, siguiendo la estética de esta particular fiesta, se instalará un photocall especial de make up, habrá cotillón y otras sorpresas. Las entradas, ya a la venta, incluye consumición por un precio de diez euros en venta anticipada y quince euros en puerta.

El sábado día 13 vuelve a traer dos propuestas. De una parte, un apacible 'Terraceo' para escapar del bullicio y los quehaceres cotidianos a partir de las 19.00 horas en la amplia terraza de Fábrica La Isleta. Para la ocasión, el artista Dani González y su apuesta por lo mejor de la música popular, de los 80 en adelante, en español y en inglés. Un evento en el que no es necesaria la compra previa aunque si lo desean, así pueden realizarla desde la web del centro por un precio de tres euros que incluye una consumición de cortesía, siendo de acceso gratuito para los socios y alumnos acreditados de Fábrica MAT.

Avanzando el sábado, a partir de las 12 de la noche, 'El Bar de Fábrica' con el DJ Baked Belda en su anfiteatro, que se viste para la ocasión de mesas altas y barra. Un nuevo concepto, un nuevo espacio acondicionado para gozar de buena música ambiente (dj set) mientras se disfruta de las promociones en barra, hasta las tres de la mañana, con amigos, pareja, familia o solo... En este nuevo y peculiar Bar de Fábrica, tampoco faltarán diversos sets de juegos que el centro pone a disposición de su público. Como decimos, otra novedad de Fábrica La Isleta que se vendrá celebrando, siempre a partir de las doce de la noche, los próximos días 19 (Supersonikka), 20 (Feliz L), 26 (Manel Ruíz El Especialista), y 27 (Tío Lulo).

Y coronando la semana, el domingo día 14 a las 20.00 horas, entrega de lujo del ciclo 'Jazz entre amigos' con Carlos Meneses Quartet. Un concierto en el que sonarán temas propios de este contrabajista grancanario, conocido por su original 'toque', incluidos en su último trabajo discográfico, cuarto ya de su carrera, "Like one", (2022) en el que se dan cita diversos estilos que van desde el Jazz más tradicional (Jordu, Saint Pine) hasta el Jazz más contemporáneo (Vamp for Ever, I've heard enough), otros con tintes pop (Hope) o samba (Sphere). El quarteto, estará también integrado por grandes de la escena musical como Elio Moreno al saxo tenor, Augusto Báez al piano y Akior García a la batería, que también ofrecerán unas particulares versiones de algunos standards de jazz.

Un concierto antesala de las ya míticas Underground Jam Session de los domingos en Fábrica la Isleta en las que se invita a compartir escenario a cantantes y músicos tanto profesionales como amateurs, que, sin duda, no dejará indiferente a nadie y cuyas entradas ya están disponibles en venta anticipada a través de la web de Fábrica por un precio de seis euros y de ocho euros en puerta). Y es que como explicara el mismo Meneses: "La idea inicial y propósito de este disco fue la de crear una música complicada, para interpretarla de manera sencilla". "Todo un reto para cualquier músico de Jazz: restar en vez de sumar", prosigue. Asimismo, otro añadido a su música es "la mezcla de diferentes elementos"; "acercando las diferentes escuelas en las que me he forjado: clásico, música urbana, jazz, música contemporánea, latin, y a la misma vez confiando en mi instinto musical, para obtener fórmulas musicales de las cuales voy restando elementos hasta conseguir la sonoridad exacta para el deleite de los oídos". ["I´ve heard enough": https://youtu.be/fSShiFjJxRw / "Jordu (a.k.a. Dennis)": https://youtu.be/t5dl1Ft-enU].

Como avance de la próxima semana, conviene agendar, entre otros: LPA en Vivo con Mälin, lunes día 15 a las 20.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo, y su carácter ecléctico en un concierto en el que estará acompañado por Alberto «Faver», voz; Abián Medina, batería; Carlos Perod, guitarra y coros, y Roberto Gil, bajo y coros. Al día siguiente, también a las 20.30 horas, nueva sesión de los 'Malditos Martes' con Anartistas quienes presentan su espectáculo "Esto no para" con su arriesgada puesta en escena que deja la suerte en manos de una ruleta que indicará la función a representar. Pero que no cunda el pánico; vestuarios, atrezzo y maquillaje estarán preparados, salga la representación que salga... Y mención especial para la master class del gran Alain Pérez que tendrá lugar el miércoles día 17 a las 17.30 horas. Durante dos horas y media, y con un elenco de músicos canarios, Alain Pérez elige Fábrica La Isleta para presentar en Gran Canaria su master class en la que una orquesta compuesta por 14 músicos, bajo su dirección, llegarán a interpretar algunos de los temas más conocidos de este músico popular cubano contemporáneo, cantante, guitarrista, bajista, percusionista, pianista, compositor, productor y arreglista cubano, asociado con la escena jazzística, que cuenta con una amplia discografía, y cuyo talento le ha permitido trabajar con agrupaciones y músicos cubanos de la talla de Irakere, Van Van, Isaac Delgado y su Grupo, Paquito de Rivera y Celia Cruz.

Todos los eventos relacionados, con información ampliada y venta de entradas ya disponibles a través de su web, se celebran en la nueva sede de Fábrica La Isleta. Un nuevo espacio, ubicado en el Polígono Industrial de Las Torres, concretamente en la calle Matagalpa número 1 de la Urbanización Díaz Casanova de Las Palmas de Gran Canaria, de fácil aparcamiento y bien conectado en los servicios públicos de transporte, que en aproximadamente 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, alberga 6 aulas de estudio, otra sala dedicada a la Fundación José Víctor González que José Alberto Medina proyectó en memoria de su querido amigo músico, y otro aula, de considerables dimensiones, que alberga el nuevo escenario. Asimismo, la nueva sede cuenta con cafetería además de una amplia terraza en la que disfrutar de sus promociones especiales todos los días de la semana, de 18.00 a 20.00 horas.