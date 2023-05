¿Otra locura festivalera para 2023?

El verano de 2022 estuvo marcado por la salida de la pandemia, por «la primera edición sin restricciones» de cualquier festival. Fue una temporada de celebraciones, de éxito masivo y de sí a todo. Analizamos en esta página qué sensaciones se paladean para este año con cuatro responsables de festivales canarios: Semi Gil de Arrecife en Vivo, Alejando Padrón de HeroFest, Iván T. Hall de Phe Festival y Talí Acosta de Sonidos Líquidos.

Les planteamos dos cuestiones: mejoras y cambios para este año y si el boom de 2022, con la gente desagallada tras el cierre pandémico, tiene reflejo en este 23.

El primero que se celebra es el Sonidos Líquidos, el 10 de junio en la bodega La Geria de Lanzarote. Si nos guiamos por la respuesta del público, 2023 viene potente: «Teníamos la sensación de que este año iba a estar más tranquilo pero todo lo contrario. A 40 días de la celebración del festival ya lo tenemos todo vendido», comenta Talí, que añade las mejoras para este año: «Apostamos por más nombres internacionales en el cartel y (curiosamente) hemos reducido el aforo un 10% para mejorar la experiencia de los asistentes». Todo ello en una celebración que recibe a más del 60% de su aforo de fuera de la Isla.

El gran festival veraniego alternativo en Canarias es el Phe, el fin de semana del 18 y 19 de agosto en Puerto de la Cruz, Tenerife, con Orbital, Natalia Lacunza y Second, entre otros muchos, en su cartel. Iván T. Hall tiene mucho que comentar. En el apartado de mejoras, una que causó controversia: la apertura del cartel a propuestas más recientes y urbanas, el rapero argentino Trueno en este caso: «El cartel está mejorado, nos hemos abierto a un espectro de artistas que nos parecía más difícil de incorporar. Es hora de mirar hacia un público más joven». En el análisis de la explosión de 2022, Iván se muestra más crítico: «La post pandemia produjo una euforia y un aumento significativo de festivales, festejos y cosas pendientes de festejar, pero ahora se prevé un panorama poco atractivo, sobre todo por saturación». ¿La solución? Según Iván, hacer de las citas una experiencia global, algo que Phe consigue con creces.

Cierra el verano la cita pequeña en la isla pequeña, el HeroFest en El Hierro, los días 8 y 9 de septiembre en La Frontera. La primera mejora para un festival tan acogedor no puede ser otra: «Para nosotros la felicidad de poder realizar una edición más del festival es la principal mejora. Son seis años en los que hemos ido creando un festival diferente en un entorno como El Hierro, es todo un desafío llevar a cabo el HeroFest», apunta Alejandro Padrón. Pero también hay mejoras: «Realizaremos una jornada en la costa, en donde habrá showcases, radio, actividades diversas en un entorno maravilloso, además implementamos el servicio de transporte ida y vuelta desde la zona principal». Ya tienen confirmados a los locales Adora y Ya no Te Quiero, faltan por presentar nombres nacionales e internacionales. Lo que cuesta saber es si en un entorno y un festival tan tranquilo, se nota el boom de respuesta de público, Ale aporta más información: «La verdad es que siempre notamos un feedback positivo, hemos ido creando un público que no se pierde el festival y viene a pasar un fin de semana perfecto en una isla como El Hierro. En general, el HeroFest El Hierro es un evento de cercanía, en el que grupos y público disfrutan conjuntamente en torno a la protagonista principal, la música». De nuevo, la experiencia diferente como marca propia.

El último en fechas es el Arrecife en Vivo, que de nuevo celebra cuatro jornadas los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros de octubre. ¿Novedad? Pues que festejan una década en activo por todo lo alto. Lo comenta Semi: «Lo más nuevo e importante es el concierto especial del décimo aniversario del festival, el sábado 23 de septiembre, con artistas de la talla de Def Con Dos o El Drogas en la gira de 40 aniversario de Barricada». La particularidad de este concierto es que será de pago. El resto del festival se mantiene como una jornada de actuaciones gratuitas itinerantes por cuatro escenarios ubicados en diferentes puntos de la capital conejera. Sobre las expectativas, Semi apunta esto: «En 2022 fulminamos todos los récords de público, aunque la fiebre tiende a amainar esperamos en esta edición un aumento considerable de público sobre todo de personas que se desplazan desde otras islas y de la Península ante la posibilidad de ver conciertos de artistas exclusivos en Canarias como Desakato en su gira de despedida o Tote King, La Plazuela o R de Rumba, todos ellos como única fecha en las Islas este año».

Cuatro festivales de las muchas citas que están por delante. Disfruten de la música, pero sobre todo disfruten de la música en vivo.