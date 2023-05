«Una oda a la mujer trabajadora del campo y a su importancia en la sociedad, algo de lo que nos hemos ido olvidando con las nuevas tecnologías perdiéndonos así la consciencia de lo cercanas que las tenemos». Así define el timplista grancanario Hirahi Afonso el tema Danza olvidada grabado junto a la cantante palmera Valeria Castro y la catalana Judit Neddermann, y puesta en las plataformas de streaming desde hace poco más de una semana alcanzado ya las 20.000 visitas en spotyfive.

Se trata del tercer single de un segundo trabajo que se publicará a finales de año. «Yo vengo de una familia trabajadora, de un padre albañil y me apetecía mucho reflejar eso en una canción porque creo que es un tema que merece ser recordado», aclara el músico.

Editado por el sello independiente catalán Satélite K, con letra de sus habituales colaboradores los hermanos Liminaña, la presencia de estas dos cantantes con tanto tirón popular se explica por un tema simplemente de amistad. «Somos amigos y se ve reflejado en que hay una relación personal». Concretamente, en el caso de Castro, el timplista aclara que «aunque siempre tuve en mente colaborar con ella, la conocí personalmente el día de la grabación del tema. Es una de las voces referenciales canarias en el exterior. Sabía que, por el estilo de la canción en el que predomina el género de la chacarera y la influencia del folclore, iba a venir muy bien a su estilo. Le encantó la propuesta». Como músico, Afonso reconoce que lo le satisface demasiado este tipo de promoción a cuentagotas, «pero a nivel de marketing digital se ve mucho más favorable sacar pequeñas partes del disco, porque hoy en disco las cosas tienen una vida menor», aclara. «Los discos duran menos porque la gente no se para a consumir un disco. No me siento muy cómodo, pero es algo a lo que te vas acostumbrando». El videoclip de Danza olvidada fue realizado por Víctor Ordóñez y grabado en el sureste de Gran Canaria, Bahía Feliz y Arinaga. Tras un primer single titulado Las cosas que importan, con Pedro Guerra, que ya alcanza las 150.000 visitas por sportyfive y un segundo conocido por Lo puro, con Rita Payés y Vic Miralla, colaboradoras de C Tangana y Alejandro Sanz, respectivamente, llega este nuevo tema al que seguirán otros dos más hasta la publicación definitiva de un disco que «es una celebración en el que también están la cantante americana Karina Pasian, el gallego Xabier Díaz, la grancanaria Lajalada, Ahyvin Bruno y el grupo La Señora Tomasa, entre otros. Finalmente, el joven timplista reconoce que sus dos grandes influencias siempre han sido Domingo Rodríguez El Colorao y José Antonio Ramos.

Valeria Castro define su propuesta como «original trayendo el timple canario a lo actual y lo nuevo y como contar nuevas historias, una manera muy bonita de reivindicar la tierra». Recuerda que él «me escribió en torno a septiembre y acepté porque tanto él como Judit siempre han sido dos personas a las que he admirado». Lo que más le gusta del tema es su final de chácaras que suenan como esperanza y lucha». La grabación, que fue en enero en Barcelona, fue complicada por la dificultad de juntarnos a los tres, pero quedó algo precioso». Además de Afonso (timple, contra, charango, cuatro venezolano y guitarra española), Judit Neddermann y Valeria Castro, en este nuevo tema participan Ner Suárez (acordeón, laúd, bandola y mandolina), Ismael Alcina (bajo eléctrico, laúd) y Darío Barroso (guitarra española). La canción fue grabada en los estudios catalanes The Sound of Wood y The Street of the Art, ejerciendo de técnico de sonido Aniol Bestit (The Sound of Wood).