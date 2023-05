El fascinante cóctel de viento y metal en el auditorio

Es un tipo de conciertos que no se ve con la frecuencia deseada, pero que supone una grata sorpresa para el aficionado más exigente. Es la combinación de tres instrumentos de viento y metal tan deliciosos como el órgano, la trompa y a trompeta que provocan una sonoridad especial. Por tanto, aquellos que quieran disfrutar de esa experiencia poco usual pueden hacerlo asistiendo al directo que el organista holandés Warner Fokkens y los solistas canarios José Zarzo (trompa) y Sebastián Gil (trompeta) ofrecen este domingo, a las 19.00 horas, en la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus. Es la segunda experiencia Organ & brass, tras el ofrecido el año pasado, dentro del ciclo Órgano en concierto. «Es un programa muy ameno de unos cincuenta minutros con un par de regalos como sorpresa final», aclara desde el principio el trompa José Zarzo.

El músico añade que «hay obras solo para órgano de Walter, Nieland, Schulz, Saint-Saéns, pero de este último al ser presidente de honor de la Filarmónica, y por su vinculación con Canarias, tocaremos una para órgano solo y otra para trompa y órgano.» También interviene Sebastián Gil con dos obras con órgano: una de Pons (Plegaria de Santa Cecilia para trompeta y órgano) y otra de Márquez (Al pie de la cruz) en «un programa muy agradable». El evento también incluye obras de J. Nieland (Marche Triomphale para órgano) y de M. Schulz (The Beginning and the Swing para órgano) y este concierto lo repetirán el 18 de febrero próximo en la iglesia Abdijkerk de Loosduinen, las más antigua de La Haya. Tanto Gil como Zarzo estarán tocando en el balcón anexo al del órgano porque Fokkens estará acompaña su mujer que lo ayuda con el equipo.

«El primer ensayo lo hacemos este mismo domingo por la mañana», afirma el músico. «Ya que Warner tiene que acostumbrarse al instrumento toda la mañana. Luego nosotros haremos un estreno por la tarde y ya daremos el concierto por la noche». Sea como fuera, el grueso del trabajo recae en el organista holandés que interviene en todas las piezas y al que Zarza conoce. «Fue compañero mío de estudio en el Real Conservatorio de La Haya, en los años ochenta del siglo pasado. Empezamos juntos en el bachiller superior del Conservatorio y al terminar a veces nos veíamos y mantuvimos una gran amistad. Ahora es titular de una iglesia bastante importante en La Haya y da conciertos en Holanda, Alemania, Bélgica y Francia de una forma bastante regular porque es muy solicitado».

Desde su puto de vista, Fokkens «es un organista que toca muy limpio, que tiene una técnica depurada, aparte de que es muy buen músico». Algo parecido opina de Sebastián Gil «con el que he tocado en muchos eventos y cuyo Festival de Trompeta se ha convertido en uno de los más importantes del mundo». Zarzo aclara que la combinación de órgano, trompeta y trompa es algo muy sutil, que suena de forma compacta «porque el órgano es un instrumento de viento, aunque se activan las notas con un teclado, y combina muy bien con los instrumentos de metal, especialmente con la trompeta y trompa como sucede en este caso». Aunque reconoce que estos instrumentos «no tienen un repertorio muy extenso porque hay cosas que combinan bien y otros no». Pero, según su criterio, «al ser los tres instrumentos de viento la combinación es muy acertada y además hemos elegido piezas claves».

Zarza también aclara que las obras más complejas son las de Walter y Clausman para órgano solo, pero las de Pons para trompeta no son tampoco sencillas. «De las que yo hago una es prácticamente original como la de Purcell, luego hago un rondó de un concierto de Mozart porque en los últimos movimientos con trompa funcionan muy bien. Pero no hay nada demasiado moderno. Es un programa bastante conservador».

Warner Fokkens estudió en el Real Conservatorio de la Haya con los profesores Theo Lemckert, Wim van Beek y RienkJiskoot. Entre otros trabajos, fue organista titular de las iglesias Sjalom y Paulus y ahora lo es en la iglesia Berg, todas en la ciudad de La Haya.

=