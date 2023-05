Un hombre con gafas oscuras, barba, bigote y vestido completamente de negro sale al escenario. Se sienta en una silla y se enciende un cigarro con parsimonia. Exhala el humo lentamente y suelta, impasible y totalmente serio: "Buenas noches. Ahora les contaré unos chistes con la euforia que me caracteriza porque hoy, como ven, estoy muy contento. Saben aquell que diu...". No, no es Eugenio, sino el actor David Verdaguer, aunque el parecido con el susodicho es asombroso. El actor se mete en su piel en 'Saben aquell', la película que David Trueba está rodando estos días en Barcelona y alrededores sobre el mítico humorista catalán que hizo reír a la España de la transición, fallecido en 2001.

El director ha preferido centrarse en sus primeros años de carrera y mostrar cómo la fama le llegó casi por casualidad, sin buscarla. "No entro en la época del éxito, me interesaba más la de la creación del personaje", explica Trueba sobre una película que abarca desde finales de los años 60 hasta casi los 80. "Quería contar cómo se transforma la vida de una persona por el accidente de encontrar el éxito en algo que nunca habías pensado que iba a ser tu trabajo, y qué repercusión tiene eso sobre tu familia y tu pareja", relata el realizador, que ha escrito el guion a partir de unos textos de Albert Espinosa, que usó como base dos libros de Gerard Jofra, hijo de Eugenio, que ha ejercido también como asesor durante el rodaje y tiene un pequeño papel.

Porque antes de triunfar como humorista, Eugenio trabajó como joyero. No se subió a un escenario hasta que conoció a Conchita Alcaide, su primera esposa, que en los años 60 le convenció para formar un dúo musical que llamarían Els Dos. "Él solía hablar entre canción y canción y, cuando ella tuvo que irse a cuidar a su madre enferma él se vio obligado a hacer el 'show' solo. Pero como el espectáculo no resistía con él como cantante, se centró en los chistes y empezó el éxito, que fue muy del boca-oreja", relata Trueba en mitad de una escena del rodaje en el Antic Casino de Sant Pere de Ribes, que recrea el local barcelonés que regentaron Eugenio y su mujer, el Sausalito, que ya no existe a día de hoy.

Para elegir al protagonista, el director buscaba a un actor catalán, ya que la mayor parte de la película está en este idioma, "y con el ritmo cómico de un humorista". David Verdaguer le proporcionaba las dos cosas. "Al principio me dio un poco de miedo, pero Trueba enseguida me calmó. Me dijo que no se trataba de hacer un 'Polònia', sino que tenía que captar la energía del personaje", recalca el intérprete, que conocía de sobras a Eugenio porque se considera "un friki de los humoristas: Martes y Trece, Tip y Coll, Monty Phyton...".

Hora y media de maquillaje

Del resto se encargaba el equipo de caracterización, que ha conseguido transformarle en un clon de Eugenio. Para ello, Verdaguer se somete a una hora y media de maquillaje, sobre todo para colocarle la nariz postiza. "Esta historia no es solo sobre una etapa de la vida de Eugenio que creo que no conoce mucha gente, donde pasa de ser alguien poco conocido a convertirse en famoso. Es también una historia de amor, bonita y triste, con su mujer", subraya el actor.

Coincide con él Carolina Yuste, que da vida a Conchita. "Yo me tomo esta película como un homenaje a mi madre y a mi abuela y a todas esas mujeres de la época que se pusieron a la sombra de los hombres y los impulsaron. Porque Conchita construyó la imagen de Eugenio", afirma la actriz que, aun siendo de Madrid, se desenvuelve perfectamente con el catalán. "Cuando rodé la serie 'Sin huellas' me pasé un año viviendo en Barcelona y lo fui aprendiendo. Pero cuando empecé la película sí que pedí una profesora", reconoce. La historia triste de la película tiene mucho que ver con el personaje de Conchita, que acabaría muriendo de cáncer de mama en 1980.

En el elenco figuran también Marina Salas, como la hermana de Eugenio; Pedro Casablanc, en el papel de su representante, y Ramon Fontserè, como el dueño de uno de los clubs en los que actuó el humorista catalán. Además hay unos cuantos 'cameos' de personajes de la época en la que despegó la carrera de Eugenio. Hasta aparece el histórico concurso 'Un, dos, tres... Responda otra vez'. La previsión es que 'Saben aquell', que acabará su rodaje dentro de dos semanas, llegue a los cines el próximo otoño.