Llega el fin de 'Succession': las otras familias ricachonas de las series

Las historias de ricachones suelen dar mucho juego en la pequeña pantalla, con sus tejemanejes empresariales, sus tretas para seguir acumulando más poder y su despiadado egocentrismo. Y más cuando la guerra sucia se produce en la propia familia, al estilo de los Roy de 'Succession'.

Aquí una selección de 10 series con las que hemos disfrutado con sus batallas internas... y contra el mundo. Porque cómo nos gusta que los ricos también lloren...

Herederos

Empecemos con los ricachones patrios. La ambición desmesurada de la autoritaria Carmen Orozco (Concha Velasco) no tenía límites en esta telenovela de TVE-1 en la que a la matriarca no le temblaba el pulso a la hora de pasar por encima de quien fuera para lograr sus objetivos. La protagonista dejaba claro que para estar en lo más alto no podías tener escrúpulos y debías manejar con mano de hierro a tus cachorros, ya fuera desde tu coqueta finca en la sierra madrileña como desde tu mansión en el barrio de Salamanca.

Nissaga de poder

En la ficción catalana también ha habido clanes de gente con mucha pasta que han manejado a su antojo suculentos negocios familiares. El más representativo es este particular 'Falcon Crest' que montó TV-3 con este culebrón ambientado entre las viñas del Penedés. En la historia de los poderosos Montsolís hubo de todo: chanchullos económicos, venganzas, intrigas, muchos secretos, asesinatos y hasta un incesto que fue el desencadenante de los 476 episodios que vendrían después. Y la convirtieron en una de las más populares de la cadena.

Ley y orden true crime: the Menendez murders

Se suele decir que la realidad supera a la ficción, y eso es lo que pasa con esta serie que recrea el juicio contra Lyle y Erik Menendez, que fueron condenados en 1996 por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez, dos ricos ejecutivos de Hollywood afincados en Beverly Hills. El crimen ya había conmocionado a los estadounidenses en su momento y los juicios a los que fueron sometidos los hermanos entre 1993 y 1995 se convirtieron en todo un circo mediático y cautivaron la atención del país.

The Gemstones

Danny McBride saca punta de esta familia de televangelistas que, de cara al público, predican el nombre del Señor y que, por la espalda, ocultan una larga tradición de avaricia, malversación, adicciones al alcohol, las drogas y el sexo. El patriarca (John Goodman), además, tiene que lidiar con tres vástagos en constante rifirrafe. Su patetismo hace que puedas llegar a cogerles cariño, a pesar de sus múltiples defectos.

Crematorio

La familia Bertomeu, poseedores de una de las más grandes fortunas de la costa valenciana, protagoniza esta serie que hace 10 años marcó un antes y un después en la ficción española (la emitió la plataforma Canal+, predecesora de Movistar+, y luego La Sexta). Por el tema que trataba, el de la corrupción, que contaba de forma descarnada cuando en España ya se habían destapado los primeros casos, y por la calidad narrativa y su factura cinematográfica, lo que la ha convertido en una serie de culto. Además de un magnífico Pepe Sancho (el mejor papel de su carrera) como el 'capo', también es excelente el trabajo de Juana Acosta y Alicia Borrachero, que dan vida a la joven mujer y a la hija, que rivalizaban por el poder dentro de la familia.

Dallas

Una de las series más vendidas en todo el mundo, de las más longevas (tuvo 14 temporadas) y que abrió la brecha de las ficciones en que los personajes buenos son una excepción. Porque para malo, el odiado J. R., un tipo mujeriego, sin escrúpulos y maltratador, del que era víctima su mujer, la pobre Sue Ellen, a la que tiene sometida a la violencia vicaria. Si él era el villano más famoso ella era la alcohólica más conocida (y compadecida) del planeta. Los Ewing se dedicaban al petróleo y estaban envueltos en los negocios más turbulentos. De hecho, David Jacobs, el creador había pensado en hacer una versión de la película 'Secretos de matrimonio' de Ingmar Bergman a la americana, pero le pidieron que tuviera más forma de saga, con lujo (hortera) y luchas por amasar más dinero. Tuvo su 'remake' en el 2012 recuperando a algunos de sus actores principales.

Falcon Crest

Aunque en Estados Unidos tuvo menos éxito que 'Dallas' y 'Dinastía' (y sus protagonistas no eran tan ricos), esta serie de los años 80 que cuenta las aventuras y desventuras de una adinerada familia de viticultores californianos cosechó un gran éxito en Europa y particularmente en España. Los Gioberti estaban enfrentados por el dominio de la finca que da nombre a la serie contra los Agretti, así como por el control de la industria del vino en la comarca. Difícil olvidar los personajes a los que daban vida Ana Alicia, Lorenzo Lamas, Robert Foxworth, Susan Sullivan y David Selby. Pero sobre todo a la matriarca Angela Channing, la villana más famosa de la tele, a la que le prestaba un antipático rostro la veterana Jane Wyman.

Trust

Basada en hechos reales, cuenta la historia de la familia Guetty, una de las más ricas, poderosas e infelices de EEUU, que se hizo famosa por el secuestro en Roma de John Paul Getty, nieto del patriarca, con solo 16 años, por la Mafia italiana. Su abuelo, quizá el hombre más rico en aquellos años 70, lo que le llevaba a cometer excentricidades como vivir con cinco amantes y tener un león como mascota, se negaba a desembolsar el dinero para el rescate, algo que acabó haciendo cuando un diario recibió un paquete con un mechón de pelo y la oreja del joven. La familia Guetty intentó parar, sin éxito, esta notable producción de 'true crime' en la que no quedaban muy bien parados. Ese año 2018 Ridley Scott también estrenó una película sobre el clan, 'All the money in the world'. Si no quieres taza... El dinero, se ve, no todo lo consigue.

Schitt's Creek

También hay series en las que la adinerada familia lo pierde todo. Es el caso de los Rose, que se quedan sin patrimonio cuando su gerente es condenado por fraude y el Gobierno les confisca hasta la lavadora. La única propiedad que deja en sus manos es un pueblo de mala muerte que el patriarca había comprado hace unos años para gastarle una broma a su consentido hijo que, pese a superar la veintena, siempre está de uñas con su engreída hermana. Su nueva situación económica les obliga a cambiar su lujosa mansión por un destartalado hotel plagado de goteras. El excéntrico alcalde del pueblo tampoco ayuda demasiado al quisquilloso clan, que ha perdido su dinero pero no sus maneras de ricos. La serie se alzó con el Emmy a la mejor comedia en 2020.

Arrested Developement

Otra comedia con varios Emmys que también narra el desdichado destino de un clan que lucha para no perderlo todo. Cuando empieza la serie, la famila Bluth, que vivía muy bien, tiene graves problemas financieros causados por los chanchullos del padre, que acaba en prisión. Se hará cargo del negocio su hijo Michael, el mayor de nueve hermanos a cual más egoísta y que se aferran por no perder su nivel acomodado. Esta 'sitcom', que se caracteriza por suprimir las (enervantes) risitas, está rodada con una sola cámara para darle realismo aunque es un falso documental.