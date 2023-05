Red Beard, canarios en la élite del rock sureño

Considerados como una de las revelaciones del rock sureño de los últimos años, la banda grancanaria Red Beard sigue cosechando éxitos a nivel internacional. La formación que lidera Jaime Jiménez acaba de publicar su sexto álbum, Die Trying, que presentarán en Gran Canaria el 2 de junio en el edificio Miller a las 21.00 horas, y en Tenerife en el auditorio El Sauzal al día siguiente a las 20.00.

El disco ha sido grabado en los Fame Recording Studios en el norte de Alabama, un estudio donde nació toda la música importante del siglo XX, desde Aretha Franklin hasta Wilson Pickett pasando por Rolling Stones o Bob Dylan. «La llaman la fábrica de éxitos porque todos los músicos que salieron de allí siempre fueron números uno», señala el propio cantante. «Era un sitio en el que queríamos estar como artistas y del que nos sentimos muy honrados». Lo cierto es que Red Beard es la primera banda española que graba en este tempo del rock y «fue a través de nuestra discográfica, ya que el director de la compañía tenía contactos con Peer Music en Nashville y a través de Kevin Lamb, productor del grupo Alabama, que intermedió con ellos, pudimos acudir a ese estudio incluso él intervino como coproductor».Y ha sido publicado en la propia Peer Musica, que es la editorial más antigua del mundo.

El nuevo disco «aporta un granito más hay un poquito de soul e incluso el tema que cierra el disco es un reggaeton un poco más macarra que se sale de nuestro estilo, con un sonido un poco más fresco», señala. Jiménez se dedica enteramente a la música y reconoce que tiene momentos buenos y otros no tanto. «La gente se piensa que tener una banda de rock es ser un Rolling Stones y hacerse rico y famoso, pero no es así. Me lo tomo con tranquilidad, estoy haciendo lo que me gusta y uno va escapando como buenamente pueda».

Durante sus gira por América, el cantante reconoce que «la gente flipa que seamos de Canarias. Yo recuerdo la primera gira por Estados Unidos cuando decíamos que éramos españoles y veníamos de las Islas Canarias el público de las primeras filas se miraban diciendo qué coño. Pero son muy respetuosos con que toques su música de esa manera». Sus influencias siguen siendo las mismas, aunque sí han avanzado en el sonido. «Cuando uno empieza vas tanteando porque esto es una carrera de fondo y a mi me gusta aprender», afirma, en unas giras en las que han coincidio con ZZ Top y compartido cartel con Lynyrd Skynyrd, pero al final no se pudo llevar a cabo por el covid, pero mismo está sonando en un montón de radios inglesas. «Al final hay muchos objetivos que cumplir, pero hay que seguir mejorando y seguir aprendiendo».

Para Jiménez, la pregunta de por qué no cantamos en español surge sólo en España. «Qué tendrá que ver el idioma. De entrada es una música que no nace aquí. Pero ya lo del idioma resulta un poco cansino, porque hay bandas islandesas que han triunfado en el mundo porque canta en inglés. Es una cuestión de calidad musical. Yo crecí escuchando a Aretha Franklin, Wilson Pickett, Ottis Redding y aprendí con ese idioma y te acostumbras a hacerlo. No le veo ninguna barrera, viene ACDC a Sevilla y van 60.000 personas a verlo, pues te garantizo que 58.000 no tienen ni idea de lo que están diciendo las letras. La gente va a vera los Rolling Stones porque son ellos, pero no tienen ni idea de lo que están cantando. Les mueve algo, la música tiene un significado más allá que eso. Yo decidía ir a la base, a donde viene eso y no consumir sucedáneos».

El grupo lo integran cinco músicos, aunque para el concierto en el Miller llevarán algunas coristas también. Además de Jiménez, están Jeremías Lobo (batería), Daniel Alvarado (bajo), Bernie Otega, (piano) y Gidkly Rodríguez (guitarra solista). Las letras de estas nuevas canciones «son un resumen de todos estos años de lucha», son letras de superación, de decir que ‘aquí estamos y aquí seguimos’, y hay un documental de cinco capítulos en youtube «donde contamos todo el proceso y salen hablando colaboradores que cuentan cómo conoció al grupo.