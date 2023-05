"Plasmo en el papel lo que pienso y me coge por sorpresa si la gente está de acuerdo o no"

Trueno es un destacado rapero argentino que ha conquistado la escena musical con su talento y carisma. A sus 21 años se ha convertido en una figura prominente en el género del rap y el freestyle. Ahora el rapero inicia su gira por España el próximo 2 de junio.

Vuelve a Málaga el próximo 11 de junio, con su gira Bien o Mal.

En Málaga no tocamos el show de Bien o Mal aunque el año pasado fuimos al festival de Puro Latino. Esta gira me sirve para mostrarles ese show. La gira acabó hace poco en Argentina, y a España llevamos una transición de esta. Tocaremos canciones nuevas y la canción que acabo de sacar con Beny Jr. Estoy muy contento de llevar la versión más larga de Bien o Mal. El público de Málaga es increíble.

¿Cómo surge este álbum?

Lo empecé en la pandemia y lo termine en la primera gira en España, en 2021. Fue un proceso muy loco porque al principio fue durante el Covid, confinados en casa, en Argentina y luego terminé grabando algunas cosas en España. Donde más tocamos fue en España, fue la gira más larga. Por ello, este disco está arraigado al éxito que tuvo ahí.

Tiene un séquito importante de fans aquí...

Sí, es muy agradable. El público de Málaga te alienta de una manera, el de Barcelona de otra, pero sobre todo nos reciben con mucho cariño. Tuve la oportunidad de recorrer mucho el país y me di cuenta de que cambia mucho la gente en función de la zona en la que estés. Eso me gustó mucho, es un país de culturas y raíces.

Hablando de raíces, su último álbum está lleno de referencias a Argentina, ¿Es importante no perder la identidad a pesar del éxito que se tenga?

Obvio. Seas músico o no, trabajes en lo que trabajes en algún momento de la vida te llega la consciencia y comienzas a preguntarte: ¿de dónde vengo? ¿Cuáles son mis antepasados? ¿Qué significa esta comunidad en la que vivo? Bien o Mal está destinada al orgullo de donde vienes, de la comunidad a la que perteneces. A todos en algún momento nos va a pasar y es positivo.

Sus letras a menudo abordan temas sociales ¿Qué mensaje espera transmitir a través de tu música?

Hay un cargo de conciencia de saber quién te está escuchando, porque hay niños pequeños que te idealizan y toman como ejemplo. Ese mensaje siempre está en la cabeza, pero te juro que cuando protesto, celebro o escribo canciones sale también algo genuino. No pienso cómo la gente lo va a recibir o qué va a decir, pienso que esto es para que la gente lo escuche. Todo lo que pasa por la cabeza lo plasmo en el papel y me coge por sorpresa si la gente está de acuerdo o no, si apoya mi mensaje o no. Hay algún cargo de conciencia cuando escribes, pero es un mundo personal cuando te llega la inspiración.

¿Cómo le influyó criarte en un entorno artístico?

Para mí fue lo más importante que tuve, sin mi familia en general no sabía que habría sido entre la música y yo. Le debo mucho a mi padre como rapero [Peligro], a mi madre [Juliana Corazzina] como instrumentista y cantante, a mis abuelos como cantautores [del folclore argentino] y a mis tíos como banda. Toda la familia es artista y desde que nací tengo ahí la música.

¿Qué se siente al tomar una fama tan grande siendo un niño, y en un evento tan masivo como fue El Quinto Escalón?

Fue una locura, pero por suerte fui viviendo las cosas progresivamente y fui creciendo con el éxito. Paso a paso, mi vida no cambió de ser una cosa a otra, y eso me ayudó a tomármelo más tranquilo.

¿Y cómo se lleva el éxito a los 21 años?

Bien, tranquilo y agradecido. Todo es gracias a la gente, siempre voy a estar sacando música de lo que pienso y siento, pero la otra cuota está en la gente que decide escucharte.

¿Se plantea volver a las batallas de gallos?

Las veo, y siempre que puedo acompañar a muchos de mis compañeros lo hago. Son muy buenos. Sigo también a los españoles, el Bnet, por ejemplo, me gusta mucho. Uno nunca sabe qué puede pasar, pero estoy encantado de que me llamen, ya sea de jurado o de otra talla.

Si se tuviera que quedar con una canción del disco, ¿Cuál sería?

Cada una tiene un sentimiento diferente, pero me quedo con Fuck the police. Además, es la canción que más molesta allá. A los mossos no le hace gracia que la toque [Ríe].

Su actuación el año pasado en Málaga, al grito de "Me cago en la dictadura y me cago en Franco", fue alabada y polémica.

Eso siempre [Ríe]. Veo que aún queda mucha gente que tira para ese lado,¿no?