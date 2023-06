El viento corre y esquiva las piernas de las mujeres y los hombres que cargan sobre sus cabezas las cestas con tomates, las manillas de plátano, limpian el envés de las tuneras llenas de cochinilla, y en vez de su ulular, suenan las chácaras y el tambor gomero sobre unas imágenes en blanco y negro. En crescendo, las grabaciones se solapan con la mirada al frente de varias personas que miran a cámara y escuchan Somos, una canción que reivindica que la tierra es suya, nuestra, que cuidarla es el fin para evitar que sea desmantelada y sacrificada. Ibaute no sabía que el origen de los versos había una crítica a este tiempo, pero a medida que la iba cantando, surgía como la lava que entona.

La melodía fue publicada con motivo del Día de Canarias y descubre a un cantautor que tiene en su haber el disco Así nos va (2022) y está a punto de publicar un EP compuesto por cinco canciones bajo el nombre de Camina (2023). Una oda a la reinvención porque "Camina es un cambio de vida, habla de este miedo a que uno no sabe nunca si está haciendo lo correcto, y si lo correcto es lo que le hace feliz o lo que debe hacer", adelanta el intérprete, "así que esto va sobre los pasos que das con gusto, en vez de cumplir con algo que no sabemos qué es aunque sea seguro y nos dé un sueldo a fin de mes, por lo que este camino es romper la barrera".

Todo por la música

Ibaute Baéz Marrero (Firgas, 1994) hizo lo que cualquiera en la adolescencia a punto de terminar el Bachillerato: elegir el camino "más seguro". ¿Según quién? Profesorado, progenitores, amistades, el mismo runrún de la vida productiva que, en esos momentos, descarta que el arte sea una vía estable para ese futuro tan incierto. El salto desde el Conservatorio de Música de Las Palmas y su manejo con el trombón tuvo su aterrizaje en el grado de Ingeniería Naval en Galicia. Pero si la jiribilla aparece, ¿cómo dormirla?

Después de años repensando qué hacer, establecerse en su profesión y surcar los mares entre Corea y Panamá de la mano de una compañía marítima, decidió que era el momento de arriesgarse. "Tenía una mano en el Puerto de Las Palmas y otra en la guitarra", sonríe. Al principio, lo tildaron de loco, "fue complicado porque la lotería no me va a tocar", ironiza, "pero ya estaba contándome tener el compromiso suficiente con ambas partes, esto de salir del curro a ensayar, los conciertos de los fines de semana, llegar el domingo destruido y el lunes volver a empezar… No me atreví a soltarme hasta finales del año pasado: terminó el proyecto y pensé, esta es la mía, no me cogen más. No sé cuánto tiempo durará esto, pero voy a intentarlo". Y así nació Ibaute.

A finales de 2022 recaló en el estudio de grabación de La Azotea Records gracias a la recomendación de Josemi Carrasco, y valoró la especialización en guitarra española, "más que mis influencias vienen de Andalucía", aunque se reconoce en las sonoridades de Juanito Makandé, Astola, la Sra. Tomasa o El Vega. Con el líder de esta última banda, Adrián Vega, ya había hablado después de que lo viera tocando en el grupo La Semilla hace unos años, pero el destino no había hecho que volvieran a coincidir hasta las fiestas de la Virgen del Pino de 2022 cuando subió por primera vez al escenario como parte de su orquesta. "Voy cogiendo lo que me interesa de cada uno y hago esta fusión que es Ibaute", reconoce, "yo hago más o menos siempre lo mismo, primero, me entra la inspiración de un día más tristón, otro pienso que me enamoro, me vengo más arriba, y le empiezo a dar vueltas a los acordes y ya con mis compañeros, como José Medina, terminamos de definirla".

Respeto y cuidado

En ese trabajo colectivo ha ido creando piña con el miembro del grupo Atlántida y estableciendo puentes con otros cantautores como O.M. Domínguez en Así nos va, con el que dio el pistoletazo de salida de esta nueva etapa en 2021, con Isa Izquierdo en Contigo, junto a MVBA en K-lima y prepara el próximo lanzamiento con el catalán Guillem Gràcia. "No es nuevo para mí andar con todos ellos porque, antes que compañeros de grupo y enfrentarnos al escenario juntos, ya éramos colegas y nos habíamos encontrado gracias a que nuestra forma de ver la vida es a través de la música", comenta.

En el son de la rumba, la fusión entre tonos latinos y jazzísticos con un toque de groove, hay motivos comunes como la libertad, el disfrute, el autoconocimiento y los pies pegados a la orilla del mar. "Somos tuvo un nacimiento largo", cuenta. "Estaba en La Gomera apreciando su costa, que aunque no sea virgen tampoco hay tantos guiris saliendo de los hoteles o piscinas y hormigón, y me salió este tema viendo lo que para mí es Canarias".

Sin embargo, se lamenta con que "dntro de poco tendremos que irnos fuera de la isla a buscar cachitos sin tocar y me doy cuenta de que esto hay que reivindicarlo. Somos las personas que habitamos las Islas, no solo las que nacen aquí, y vemos gestos de homofobia, racismo… Somos las decisiones que tomamos, pero nos cargamos nuestra tierra; somos las papitas y las fiestas, pero luego renegamos de nuestra cultura; y se acercaba el Día de Canarias y me di cuenta que no somos lo que queremos vender con eso de la felicidad y el traje típico, a veces ni respetamos la isla", subraya.

Para el rodaje del clip contó con la Asociación Canaria de Familias Numerosas y la Fundación Canaria de Juventud, a lo que plantea que "la música llega más a la juventud que cualquier discurso político". De todas formas, alude a que "la música es terapia y cuando caigo en ella desconecto mi cabeza, mis preocupaciones, es salud, y en este caso siento pena por lo que sucede en las Islas y de ahí esta crítica, aunque el tema no saliera en un principio con esa intención". Con este mensaje rodará por el territorio, el concurso de la Fundación CajaCanarias será el 9 de junio y estará entre los viñedos de Bodega Los Lirios el 11 de junio. Queda 2023 por delante y solo le pide una cosa: "Que me salga algún festival, que es donde más cómodo me siento y donde me gusta compartir mi música y estar con otros artistas".