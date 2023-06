El Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria estrenará los días 29 y 30 de junio y el 1 de julio el montaje escénico ‘Mararía la de Femés’, inspirado en la icónica novela que el escritor tinerfeño Rafael Arozarena (1923-2009) publicara hace 50 años.

Producido por el Teatro Pérez Galdós (con sus patronos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo de Gran Canaria) y unahoramenos, el citado montaje se inscribe en el proyecto de artes escénicas ‘Segunda Lectura’ (que el pasado año dio comienzo con el montaje ‘Tamora’, una versión libre del Tito Andrónico de Shakespeare), cuya filosofía se sustenta en la revisión de textos magistrales del teatro y de la literatura universal, abordándolos desde una visión contemporánea e innovadora en su puesta en escena.

La citada producción teatral, que dirige Mario Vega a partir de la versión libre que ha realizado para la ocasión el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Yeray Rodríguez, contempla en su reparto a la actriz lanzaroteña Marta Viera, Mingo Ruano y a la cantante LAJALADA (Belén Álvarez Doreste), quien interpretará en directo el libreto original musical de este montaje cuyas letras ha escrito Yeray Rodríguez, autor de la adaptación dramatúrgica que cuenta con la aprobación de la viuda de Arozarena, y que solo unos 200 espectadores por función contemplarán de manera inmersiva sobre el propio escenario del Teatro Pérez Galdós.

Con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ‘Mararía la de Femés’ se estrenará en el marco de las Fiestas Fundacionales de la ciudad.

El director general de la mencionada Fundación, Tilman Kuttenkeuler, destacó en la mañana de hoy en la presentación del citado montaje, el trabajo de reescritura realizado por Yeray Rodríguez del texto de Arozarena, cuya versión en alemán fue entregada al gerente teutón al inicio del proyecto por el director del montaje, Mario Vega. “Se trata de la segunda producción de la iniciativa ‘Segunda Lectura’, dijo Kuttenkeuler, quien se mostró orgulloso de que el espacio escénico que dirige se haya convertido en un teatro de producción. Asimismo, avanzó que “el público podrá disfrutar de la obra en una especie de Teatro Pérez Galdós en miniatura”, refiriéndose a la disposición de la escenografía sobre el escenario principal del coliseo que contemplará la asistencia de unos 200 espectadores.

Mararía con voz por primera vez

Por su parte, Mario Vega, director del montaje ‘Mararía la de Femés’, destacó “el reto que supone embarcarse en la adaptación escénica de una novela de la magnitud de ‘Mararía’, con lo que significa para Canarias, así como otorgarle voz a la protagonista del montaje (que encarna Marta Viera), si bien en la novela de Arozarena no pronuncia palabra. En nuestra versión ella cuenta su historia por primera vez en primera persona, nos cuenta su periplo vital en una sociedad asfixiante en un pequeño pueblo campesino de la Canarias de los años 50, con todo lo que ello suponía entonces”.

Como avanza el autor de la versión escénica, el filólogo Yeray Rodríguez, la revisitación de este clásico imperecedero de la literatura canaria que ha atravesado a varias generaciones de canarios y canarias, “nos propone cuestionar parte de nuestros propios paradigmas. Al contrario que en la novela, en esta propuesta teatral Mararía tiene voz propia y su identidad femenina cobra significado y dimensión. Por lo tanto, otorga voz a una Mararía silenciada y relegada al olvido como sujeto pasivo del drama, porque su historia no cuenta solo la de Mararía la de Femés, sino la historia de todas las marías, de todas esas mujeres desplazadas, marginadas y olvidadas”.

“Esta vez ella es la protagonista, los sucesos ya no se cuentan a través de unos ojos ajenos, sino a través de los suyos propios”, añade Rodríguez, quien destaca asimismo el papel protagónico de otros personales de esta versión contemporánea, que en la novela Arozarena abordó desde una perspectiva acaso más estereotipada, otorgándoles nombre propio y proporcionándoles una personalidad y más peso dramático.

Las entradas para ‘Mararía la de Femés’ se pueden ya adquirir en la página web www.teatroperezgaldos.es, así como en las taquillas del Teatro Pérez Galdós, de 10:00 a 13:00 horas y del Auditorio Alfredo Kraus, de 16:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

Atemporalidad de la versión

El diseño de la propuesta de ‘Mararía la de Femes’ está proyectado para conseguir una atemporalidad de la versión, por lo que se produce una descontextualización en toda la estética del montaje, desde el vestuario hasta la escenografía. Además, la compleja, fluida y rica creatividad de la pieza se manifiesta tanto en el espacio sonoro (que aporta una combinación entre música diegética y no diegética), como en la multiplicidad de lenguajes y códigos audiovisuales y teatrales empleados.

Como sostiene el director del montaje, Mario Vega, la novela de Arozarena “se adapta impecablemente tanto a las premisas del proyecto ‘Segunda Lectura’, como al ideario de valores de Unahoramenos para llevarla a escena con una estética y una mirada radicalmente contemporánea”.

En ‘Mararía’ Rafael Arozarena ausculta los repliegues de una enigmática e inmutable mujer donde parece residir el inquieto y bullente magma de la isla de Lanzarote, sus anhelos y deseos incumplidos. El abrasador paisaje que circunda el pequeño pago de Femés abruma a los lectores que se adentran en esta novela, arrastrándolos a un mundo que, sin bien perteneciente a la realidad, los anima a cruzar a cierta zona liminar de sombras, ecos y cercos. De lindes porosas entre lo que es y lo que no es, mientras los perros ladran a la luna por la noche. Mararía, dijo el escritor en una ocasión, es el espíritu de Lanzarote.

Como señalan los productores de ‘Mararía la de Femés’, la magia de Arozarena nos regala con esta mujer un poema que cuenta una historia o, mejor dicho, una historia que solo puede contar un poema. “Uno de sus secretos mágicos es sin duda la hábil manera en la que un personaje que no habla en todo el libro no deja de protagonizar ni una sola línea. La habilidad visionaria de Arozarena hizo silente a Mararía para que absolutamente todos le prestáramos atención e hiciéramos nuestro su mutismo rebelde y combativo”, explica el director del montaje, Mario Vega. “Arozarena se adelantó al tiempo brindando protagonismo a una mujer que no quiso ser lo que de ella se esperaba y que se atrevió a ser ella misma cuando más difícil y donde más difícil era”, añade.

Obra capital de las letras canarias

Rafael Arozarena, autor de ‘Mararía’ y Premio Canarias de Literatura en 1988, realizó una de las contribuciones más interesantes a la cultura y las letras que se hilvanan en las islas en la segunda mitad del siglo XX, con una soberbia producción que abarca tanto la poesía como la novela. Componente del grupo fetasiano que realizara una valiente revolución en la literatura de posguerra, en medio de la opresiva realidad de los oscuros años del franquismo, desarrolló una visión sobre la literatura, el ser humano y su difícil relación con el mundo, que constituye un eslabón fundamental de la cultura canaria contemporánea.

‘Mararía’, que quedó finalista del Premio Nadal de 1971 y se publicó en 1973 en pleno ‘boom’ de la nueva narrativa canaria, le brinda al escritor una fama inesperada quedando ya para siempre el citado título ligado a su nombre, aunque siempre admitiera que el libro que verdaderamente le justificaba como narrador era ‘Cerveza de grano rojo’, que aparecería en 1984.

En la década de los cuarenta del siglo pasado y en Femés, donde Arozarena cuando contaba con la veintena estuvo empleado trabajando para la compañía Telefónica como técnico en el proceso de instalación de las antenas en la Atalaya de las Mujeres, empezó a componer este cuento épico y turbador que ha terminado por convertirse en una obra icónica de las letras canarias. ‘Mararía’ consolidaría su narrativa en el contexto de la literatura española de la época, aunque la popularidad que alcanzó la obra no desvió al autor de lo que era su esencia: la poesía.

Rafael Arozarena convierte en mito a Mararía a partir de la indagación narrativa y lírica que plantea alrededor del espíritu de una mujer de labios delgados como cuchillos. La habilidad visionaria de Arozarena hizo silente a Mararía para que, absolutamente todos, le prestáramos atención e hiciéramos nuestro su mutismo rebelde y combativo.

Papel capital del público

La iniciativa ‘Segunda Lectura’ prosigue insistiendo en su segunda edición en esa apertura radical de los procesos de acercamiento a los textos a través de una mirada libre de mediaciones en su creación, generando vías de comunicación e intercambio con el espectador en un doble sentido: invitándolo a invadir los procesos creativos de la compañía y ocupando espacios de exhibición más cercanos y estimulantes.

Por lo tanto, los procesos creativos de ‘Segunda Lectura’ que se llevarán a cabo en la producción del espectáculo ‘Mararía la de Femés’ estarán completamente abiertos a la ciudadanía, desde todas las disciplinas que constituyen la construcción del espectáculo y en el mismo espacio de creación y ensayos. La propuesta persigue que el público pueda participar en diferentes etapas para descubrir el procedimiento de una producción teatral, convirtiéndose en un observador privilegiado de todo el proceso de ensayos siguiendo sus propios tiempos y su propia lectura, así como testigo de la transformación de los materiales escénicos propiciados antes del estreno definitivo de ‘María la de Femés’.

No es la primera vez que el Teatro Pérez Galdós y la productora unahoramenos impulsan un proyecto de envergadura conjuntamente. Un ejemplo de esa colaboración es el proyecto de experimentación escénica Laboratorio Galdós, que opera desde el año 2018 y que hasta la fecha ha producido cinco montajes escénicos distintos, los dos últimos realizados en el marco del Laboratorio Galdós Internacional, a la espera de que se produzca el próximo estreno en octubre del tercero de ellos, ‘Protocolo del quebranto’.