El Festival Internacional Canarias Jazz & Más celebra su edición número 32 con una programación «al más alto nivel» que confirma la madurez de una propuesta consolidada que cada vez tiene más repercusión, también, fuera de las Islas. La Metropole Orkest, la formación más grande del mundo de su tipo y que ha tocado con leyendas de la talla de Ella Fitzgerald, está entre los platos fuertes de un calendario en el que también participarán Kurt Ellie & Charlie Hunter, Salvador Sobral y una infinidad de músicos, tanto locales como internacionales.

La Metropole Orkest, con más de 75 años de trayectoria a sus espaldas, llegará al Archipiélago acompañada por la vocalista estadounidense Kandance Springs. Al frente de la formación se pondrá Miho Hazama. La Metropole Orkest es una agrupación sinfónica neerlandesa que está considerada como una de las mejores orquestas de jazz, pop y rock del mundo.

La agenda de esta nueva entrega del Jazz & Más se extenderá entre los próximos 30 de junio y el 23 de julio. Los conciertos se repartirán entre las ocho islas, ya que también está previsto un recital de Paco Perera en La Graciosa. Las cifras hablan por sí solas: 35 proyectos artísticos recorrerán 25 espacios a lo largo de todo el Archipiélago para ofrecer 63 conciertos. En esta ocasión, participarán más de 200 músicos y todo gracias a la colaboración de más de 30 entidades entre públicas y privadas.

En el encuentro de presentación del programa participaron el viceconsejero de Cultura en funciones, Juan Márquez; el alcalde en funciones de Puerto de la Cruz, Marco González; el responsable del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, Fernando Jiménez; y el director del festival, Miguel Ramírez. Todos se felicitaron por la calidad de las propuestas y recordaron cómo, con el paso de los años, este encuentro se ha convertido en uno de los más importantes del Archipiélago.

Durante las cuatro semanas que durará el Jazz & Más, los espectáculos programados pisarán algunos de los mejores y más emblemáticos escenarios de las Islas. Uno que se incorpora este año por primera vez es, por ejemplo, el auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote. Otros de los escenarios serán la Plaza de El Almacén (en Arrecife, Lanzarote); el Centro Cultural Luis Martín Arvelo, en El Pinar (El Hierro); la plaza de España de Los Llanos de Aridane, en La Palma; o Playa Santiago, en La Gomera. Mientras, en Tenerife y Gran Canaria los espacios escogidos serán ambos auditorios (el de Tenerife y el Alfredo Kraus); el ex convento de Santo Domingo y el Teatro Leal, en La Laguna; en Auditorio de Tenerife y sus espacios exteriores y el Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz. En Gran Canaria hay previstas actuaciones en el Paraninfo de la Universidad, en el Museo Elder, el Auditorio Alfredo Kraus, la explanada del Faro de Maspalomas, la Fábrica de la Isleta, el Teatro Pérez Galdós, la plaza de Santa Ana y en el Teatro Cuyás.

Kurt Elling, uno de los mejores vocalistas del mundo, en su gira con el excelente guitarrista Charlie Hunter; el portugués Salvador Sobral, ganador del festival de Eurovisión en 2017; el batería Manu Katché, fijo en la banda de Peter Gabriel; una de las grandes voces femeninas del momento, Jazzmeia Horn; Richard Bona & Alfredo Rodríguez feat. Michael Olivera, la estadounidense Nik West, Carmen Souza, Caramelo de Cuba, Shinkarenko Jazz 5N, Rey & Syl_Dorrey Lin Lyles y Sylwester Ostrowski (banda que fusiona jazz con música romántica polaca, blues y flamenco), Both Sides of Joni Mitchell feat. Monika Herzig and Alexis Cole, Second Brain, Mo Van Der Does – Motet, Kutu, Lucas Santana with Sven Rozier Quintet, Daniel García Trío, Lehmanns Brothers, Daïda, Thorbjørn Risager & The Black Tornado, Ayom, Javier Infante & José Alberto Medina Dúo, Puertas al Sur 5Tet, Pere Bujosa Trio, Furte, LuisMo Valladares Quartet, Yul Ballesteros Trío, Paco Perera, José Vera Bello Quinteto, Althay Páez, Alba Serrano & Cristóbal Montesdeoca Dúo, Stablemates y Vanessa Hechavarría Quartet figuran en el extensísimo cartel del festival, que además recupera la Noche de África, con las actuaciones de Ara Queen of Drums y Ruth Mahogany and The ARB Music Band.

«Hubo épocas mejores y peores pero considero que en los últimos años hemos crecido mucho y hemos llegado al lugar que siempre consideramos que era nuestro sitio», destacó Ramírez. «Cada vez somos más reconocidos a nivel internacional, nos invitan a jurados y encuentros en todas las partes del mundo», celebró.

De hecho, durante la pandemia se convirtió prácticamente en el único festival de carácter internacional que se pudo celebrarse en Europa.

Para Ramírez, traer por fin a la Metropole Orkest a Canarias es «un auténtico lujo» que implica mantener el altísimo nivel artístico alcanzado en las últimas ediciones del encuentro. «Los criterios que nos guían son: traer a artistas que tengan un muy buen nivel, la diversidad de estilos y establecer un equilibrio entre la presencia de intérpretes consagrados y otros emergentes», sentenció el director del Festival Canarias Jazz & Más.