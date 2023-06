«Conciertos volcánicos en escenarios utópicos». Un lema como un haiku o heptadecasílabo de 17 sílabas métricas, que podría multiplicar sus dos palabras esdrújulas en otras tantas, como conciertos mágicos en escenarios únicos, conciertos lisérgicos en escenarios oníricos.

El vasto mapa de festivales de música en la geografía española ofrece propuestas como colores, desde el tótem indie del Primavera Sound de Barcelona que hoy se abre paso en Madrid al pop-rock en la cima de Kobetamendi (BBK Live), pasando por las estrellas y glorias del Starlite Marbella a la cumbre de la electrónica que emulsiona en el Sónar.

El caudal es ingente y diverso, pero existe un pequeño festival como un tesoro en una isla, que se mira en el paisaje que lo alberga y ahorma su fiesta sonora al espacio natural como el curso del agua en la tierra. Su nombre es Sonidos Líquidos y cumple 12 años de celebración en el entorno de La Geria, en la isla de Lanzarote.

El singular paraje de viñedos que se extiende al pie de la Bodega La Geria, una de las más antiguas de Canarias, jalonada por volcanes, se erige en el escenario de este baile enomusical que marida los conciertos en directo con la degustación de vinos lanzaroteños al abrigo de una filosofía de sostenibilidad y compromiso medioambiental.

Y es que el enclave de La Geria es Reserva de la Biosfera y Espacio Natural Protegido, así como de Biodiversidad de especial protección de aves, que pertenece a su vez al Geoparque Lanzarote y Archipiélago Chinijo. Por esta razón, la organización despliega una intensa campaña de medidas de cuidado al entorno durante la celebración del festival, que incluye un sistema de acceso exclusivo al espacio en transporte público, además de brindar una formación especial en clave de sostenibilidad a su equipo.

Este encuentro cultural de referencia en el Archipiélago sube hoy el telón de su decimosegunda edición con más de 10 horas de música en directo, desde su apertura de puertas a las 16.00 hasta las 2.00 horas de la madrugada.

La banda británico-española Crystal Fighters, efervescencia del indie-electrónico tropical que canta al amor y a la naturaleza, encabeza un cartel ecléctico de grandes directos a los que pondrán el broche cerca de la medianoche con himnos tan bailables como Love Natural, LA Calling, All Night o You and I. Asiduos del panorama festivalero mundial, su aterrizaje en Sonidos Líquidos 2023 supone el debut de esta aclamada formación en Canarias.

Las bandas Arde Bogotá, Depedro y Miranda and the Beat, junto a los locales Drûpe y Tabaiba, y con We are not Djs como fin de fiesta, en sustitución de 2manyDJs set, que tuvo que suspender su actuación a última hora, completan este sucinto pero selecto cartel que intercala músicas y géneros de todas las latitudes.

Su programación musical se distribuye entre dos escenarios principales flanqueados por barras de degustación de los mejores caldos lanzaroteños, pues el sustrato de Sonidos Líquidos, impulsado y dirigido por Neftalí Acosta, es crear un diálogo entre la tradición vinícola de las bodegas lanzaroteñas y una oferta musical de calidad en el marco de un espacio de encuentro único en el mundo, como una experiencia multisensorial y buenrollista en el centro del paraíso.

Sold out

Esta edición prevé hoy una asistencia de 3.000 almas en el corazón de La Geria, cuyas entradas colgaron el sold out a comienzos del pasado mayo. El formato se ha limitado aún más este año por cuestiones de sostenibilidad, pero el horizonte de Sonidos Líquidos se ensancha año tras año, convocando a este baile a cientos de melómanos, paladares y curiosos procedentes de los más diversos puntos del mapa.

No obstante, la música no se apaga durante el resto del año, puesto que la marca celebra distintos acontecimientos alrededor de la música denominados «experiences». Se trata de pequeños conciertos para aforos reducidos que respiran la esencia original de Sonidos Líquidos en espacios referentes enogastronómicos y culturales como bodegas, mercados o vinotecas. El penúltimo asalto de Sonidos Líquidos tomó el centro cultural El Almacén de la mano del Festival Internacional de Cine de Lanzarote el pasado jueves con el dúo castellano Fetén Fetén, que puso la banda sonora en directo a la proyección de la película El milagro de P. Tinto.

Y este sábado llega el último milagro: el estallido enomusical de La Geria, y que el fin del mundo nos pille bailando.