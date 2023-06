Mapeando el reguero plástico

Hay un hilo infinito hecho de petróleo que ha terminado en las manos de Rafa Moreno Tapia. El artista, oriundo del barrio de Las Alcaravaneras, lo ha enredado entre sus pensamientos durante años. Le molestan las láminas que separan las lonchas del jamón serrano. Mira cómo caen a la basura envueltas de olores artificiales. Cierra los ojos al envolver infinitamente cualquier objeto que por un mínimo de consideración se le da acomodo entre burbujas llenas de aire. Y encontró que esa era su nueva tabla rasa: el plástico. La experimentación con este material sinónimo de contemporaneidad es el origen de la nueva exposición de la renombrada Galería MT, Mapas, un sueño borroso del futuro.

En la sala blanca hay seres que vagan de un lienzo a otro. Son grises, negros, borrosos, sus columnas están hechas con prisas y frenesí, y asoman manchas de color amarillentas de bolsas o marrones de cintas, que transitan por la memoria, dice Moreno. «La deriva de mis dibujos me llevó a la construcción de una imagen totalmente abstracta donde el papel se me quedaba corto y, un día en el estudio, me di cuenta de la cantidad de plástico que utilizaba y pensé si había alguna manera de aprovecharlo». Lo antropomorfo se mezcla con letras ilegibles, restos de bolsas, superposiciones y collages, en esta serie de gran formato que inaugura el viernes 16, a las 19.30 horas, en el 37 de la calle Valencia, con cocktail incluido.

Esa inquietud que despierta el alud constante de información sobre la crisis climática entronca con otras propuestas isleñas, como el escultor Héctor Hernández, el dúo PSJM o las propuestas que se apreciaron el proyecto internacional Con los pies en la tierra del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), por lo que, al mismo tiempo que establece un diálogo con la ciudadanía que contempla su obra, también debate con esta generación de artistas que han decidido hacer algo al respecto. Despertar conciencias, por lo menos. «En la feria Arco la galería Lucía Mendoza puso sobre la mesa el papel que tenemos, ya sea en el uso de films, las esquineras de foam, o tantas cosas más», menciona. El siguiente paso fue experimentar: calentó el plástico para que el ácido agarrara y tanto el óleo como las barras de grafito y de grasa quedaran adheridas.

«Ves el bastidor, las líneas difusas, una imagen borrosa que tiene que ver con ese mundo de la ensoñación en el que creemos ver algo nítido, pero al final todo se emborrona», reflexiona al alzar la mirada ante los paneles alzados a varios metros de altura. Piensa conservarlos, aunque todo es cíclico, como la pieza fue hace años produjo para El Almacén de Lanzarote y ahora ocupa el centro de la sala. Esta exposición, la primera de este nuevo ciclo que estrena, es el reencuentro de varias partes que componen su ser.

Reconversión en galería

Moreno puso los cimientos del proyecto hace un año cuando inició esta aventura en clave de espacio intercultural. En aquel momento, con sus ahorros como profesor y artista, la intención era cubrir una necesidad acuciante en el barrio con un formato interdisciplinar que funcionaba como un híbrido entre lo social y cultural. Pero en diciembre recapacitó y reformuló la apuesta: el centro de producción es su estudio principal y almacén, da cabida a la propuesta Cero Fanzine y será lugar de descanso para aquellos artistas internacionales invitados, y en cuanto a la Galería MT, comenta que « «monté la galería porque quería tener la capacidad de exponer sin depender de nadie y a partir de enero de este año dimos un cambio de timón importante: «

En la tradición galerística de la capital grancanaria los nombres de Saro León o Manolo Ojeda permanecen con tesón, y Moreno cree que es el momento de proponer estos proyectos como punto de encuentro a semejanza de las tinerfeñas Bibli y Artizar o la lanzaroteña Ars Magna. «Lo más importante no ha cambiado: seguiremos siendo un espacio de formación, dando cabida a eventos y con la idea de salir afuera», haciendo referencia a la presentación oficial que habrá de MT en la feria alemana Artmuc o al taller de creación que habrá el día posterior a la presentación de Mapas. Nuevos aires, nuevos rumbos.