"Me vuelvo a poner el cinturón blanco en cada disco"

Jorge Drexler (Uruguay, 1964) sale una y otra vez de su zona de confort: es su fórmula para buscar la originalidad, para huir del estereotipo, para no estancarse. También es un valiente que huye del miedo a la hoja en blanco. Prefiere sustituirlo por paciencia. De eso habla Tinta y tiempo (2022), su último disco, que presenta este sábado en Las Noches del Malecón de Murcia.

De nuevo en la carretera, con banda y disco.

Sí, estoy muy feliz. Tengo una banda formada por tres hombres y tres mujeres que me acompañan y que son maravillosos. Cada uno de ellos y de ellas tienen su propio proyecto personal, muy exitoso, y son grandes figuras de la música en Madrid o en Cataluña, Argentina y Bilbao. Es muy bonito y muy generoso de su parte dejar durante unos meses sus cosas para venirse conmigo a la carretera. El planteo además me parece que pega mucho con el espíritu Iberoamericano, es muy colorido, festivo y con mucha musicalidad. Yo creo que le va a gustar mucho al público.

Llevan ya unos cuantos conciertos juntos...

Y en muchos países distintos (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, España…). Sí, tiene mucho rodaje ya la banda. Y..., bueno, además con un disco nuevo que nos está dando muchas alegrías.

Este disco, Tinta y tiempo, tiene una carátula blanca, que has contado que representa esa lucha contra la hoja en blanco en la que te has visto inmerso. ¿Cómo ha sido este proceso?

Sí. También el escenario lo hemos diseñado como una gran hoja en blanco. Suelo blanco, ciclograma atrás blanco, una pared blanca detrás, un juego muy mínimo de luces y proyecciones... Todo eso para dejar que sea evidente que quién comanda es la hoja en blanco, igual que en el proceso creativo.

Cuando uno saca un disco, presenta las once o doce batallas que uno le ganó a la hoja en blanco, pero, por cada una que ganó, hay diez que se perdieron. Escribir para mí tiene mucho de la humildad, de la paciencia, de no volverse loco e impaciente cuando las cosas demoran en salir (lo que ocurre siempre, al menos en mi caso, que me cuesta mucho escribir). Y de eso habla la canción que da título al álbum, de intentar no impacientarnos. Es casi una especie de tranquilizador personal, como si fuera un mantra: deja que la tinta y el tiempo hagan su trabajo, como intentando entender que uno no controla totalmente el proceso.

Y en pandemia, menos.

Claro. Se juntaron muchas circunstancias... También llevo treinta años de carrera y el desafío cada vez es mayor (el desafío de encontrar un hueco para las canciones, algo nuevo que te ilusione). Además, hubo un cambio de equipo –empecé a trabajar con otra discográfica–, y eso también condiciona.

La primera canción del disco, El plan maestro, la define Jaime Altozano como «la canción de amor más científica del mundo». Tú eras médico y como músico la ciencia está siempre muy presente en tus canciones. ¿Crees que la música es una ciencia exacta?

Ni muchísimo menos. Ni siquiera es una ciencia inexacta. De hecho, tengo una canción que dice justamente eso: "Escribir canciones no es una ciencia exacta". En cualquier proceso científico tú puedes rápidamente encontrar una cadena de causas y efectos que tiene un grado de previsibilidad. Por eso puedes repetir el experimento y seguro que consigues el mismo resultado. Esa es una de las características más útiles que tiene la ciencia. En la música, nada de eso funciona. De hecho, no funciona nada, como decía Leonard Cohen. Algunas veces escribes una canción y te sale a la primera estando sobrio y otras dices: "No sirve estar borracho, pero tampoco sirve estar sobrio. Ni bien dormido ni insomne. Ni feliz o triste".

En Tocarte, con C Tangana, se nota una liberación de las estructuras de rima que sueles utilizar, hacia formas urbanas que no son tan impolutas. ¿Cómo de cómodo te sientes con este estilo? ¿Te ves haciendo algo así sin colaboraciones como la de C Tangana?

Hay muchos lugares a los que es más fácil llegar con colaboradores, la verdad. Lo bonito de las colaboraciones (en mi caso) es que no son nunca decisiones industriales, digamos. No son decisiones que tome la discográfica, vaya. A C Tangana lo conocí yo en una entrega de premios y conectamos y nos escribimos y buscamos un hueco; la discográfica se enteró después de haber hecho esta canción. Al final, son decisiones que tienen que ver con eso que hablábamos, con que te lleven a un sitio donde tú solo no puedes llegar. Y me encantaría volver a tener ese tipo de conexiones inesperadas como la de C Tangana y también me encantaría intentar empaparme en esos códigos nuevos de trabajo que tiene la música urbana, que me parecen superatractivos pero difíciles de conseguir para el que no es de esa generación ni de esa estética. Pero yo estoy dispuesto a ponerme de aprendiz, a arremangarme y a dejarme enseñar cosas. Me encanta eso.

En los Grammy Latinos dijo que vive en una permanente búsqueda de la verdad. ¿Por qué? ¿La verdad existe?

Eso es en realidad una respuesta que doy yo a un periodista que me pregunta cómo me explico lo que me está pasando, que un disco tan... artesanal como el mío pueda competir con los grandes protagonistas mediáticos de la industria, como Bad Bunny o Rauw Alejandro. Y dije lo de la búsqueda porque..., no sé, porque es verdad [Risas]. Porque siempre he intentado trabajar de verdad, elegir gente de verdad, productores de verdad, músicos de verdad, escribir desde una verdad propia, desde una conexión verdadera con lo que siento. Ahora, ¿existe la verdad absoluta? No. Soy un enemigo de los de las verdades unilaterales e incontestables. En este caso, hablo de la verdad en términos de intento de autenticidad.

En la canción Oh, algoritmo, hablas de cómo muchas veces nuestros deseos y apetencias están condicionados por factores externos (en este caso, un algoritmo). ¿Hasta qué punto crees, si es que lo hace, que influye el algoritmo en tu música?

¿En mi música? No creo que mucho. La canción esta tiene un poco de ironía; no es que yo consulte el algoritmo de verdad para que me ayude a escribir. No es que diga: "Dime que debo cantar, oh algoritmo" y sea verdad. Es una canción acerca del libre albedrío y de la facilidad con la que a veces renunciamos a esa libertad y dejamos que las decisiones las tome el nuevo oráculo mundial (los algoritmos).

¿Cómo haces para conseguir huir de los estereotipos al aproximarte musicalmente a temas como el amor?

Seguramente no lo consiga siempre. Te agradezco mucho que te parezca que sea así. Sí, lo más importante es no caer en tentaciones consagratorias, en el sentido de que ya cuando llevas un número determinado de discos y han salido más o menos bien, empiezan a aparecer las ofertas como de consagración, de bajar la guardia, de repetir un poquito ya esquemas anteriores, de trabajar con el mismo equipo, con la misma banda, con el mismo tipo de canciones, con las mismas temáticas, con la misma discográfica..., como no intentar buscar cosas nuevas y arriesgar, no exponerte al bloqueo. Exponerte al bloqueo creativo requiere cierta valentía, la verdad. No es por nada, pero sentarte frente a la hoja en blanco y negarte a utilizar este esquema y técnicas previas que controlas muy bien –pero que ya no quieres repetir para no quedarte ahí– implica paciencia y voluntad para enfrentarte a la angustia compositiva. Pero yo intento volver a ser siempre un aprendiz, huir de la figura del maestro.

Volviendo a ponerte el cinturón blanco, como dice tu canción.

Volviendo a ponerme el cinturón blanco en cada disco y equivocándome, metiéndome en problemas, saliéndome de mi zona de confort.