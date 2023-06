Un nuevo título de Mayorga pasa por el teatro Cuyás este viernes y sábado a las 19.30 horas. Se trata de Amistad, una obra que el dramaturgo madrileño publicó en 2017, justo dos años después que El golem, y que recrea un juego de muerte “donde la risa es una puerta para la reflexión”. Así lo expresó ayer el actor Ginés García Millán durante una presentación en la que, junto al director artístico de este centro Gonzalo Ubani, estuvo acompañado por sus otros dos compañeros de escena: José Luis García-Pérez, que también es el director, y Daniel Albadalejo.

La obra cierra la temporada del Cuyás cuya segunda parte se abrió curiosamente con otra de Mayorga titulada Silencio interpretada por Blanca Portillo. García Millán puso el acento en asegurar que este texto «habla de cosas muy importantes como la vida y la muerte con mucho sentido del humor». Y subrayó que Juan Mayorga dijo que había escrito la obra al dictado de la calle. «Vamos a encontrar un lenguaje aparentemente sencillo, que nos va a contar cosas que nos va a poner un espejo delante, como tiene que ser el buen teatro, para que te vaya modificando».

Según el actor la obra nos va a plantear preguntas: ¿tengo algún amigo?, ¿me queda alguno de los que he tenido en la infancia?, ¿he sido capaz de madurar en una relación de amistad?, ¿si a mí me pasara algo en la vida tendría alguien en quién acudir? «Lo piensas tras ver la función y todo esto Mayorga lo hace con una gran juego teatral de divertimento, con toda la verdad de tres amigos que, si no tuviesen esa amistad, no podría vivir, por imperfecta que sea». Pero para García Millán son además hombres que vienen de una generación que no ha podido expresar sus sentimientos, tres personas que no han estado preparadas por cosas duras que han pasado. «No son capaces de decir ‘me pasa esto, me siento mal, tengo estas dudas’ porque no han sido educados para eso, sino para tapar sus sentimientos y tomarse unas cañas y echarse unas risas pero no para decirse lo que realmente tendrían que haberse dicho», añadió.

Intelecto

Por su parte, José Luis García-Pérez subrayó que es una obra para que «la gente sonría y se vaya pensando a su casa de qué se ha estado riendo». El actor y director insistió también en el humor y la reflexión. «La forma más sencilla de tocar el alma o el intelecto del espectador es a través de la risa o la sonrisa, y aquí lo intentamos, y hasta ahora la gente se ha reído mucho». El argumento muestra a «tres tipos de nuestra edad que se plantean un juego límite pero en el que tienen que decidir si su amistad es lo suficientemente importante como para terminar ese juego» y el juego es «una especie de verdad o te atreves y alguna que otra mentira muy presente». Tres hombres, en definitiva, «que necesitan una gran parafernalia para abrir sus corazones y contarse las verdades del barquero». Sin embargo, a cada uno le ocurre algo distinto, aunque se trata de «tres personajes muy diferentes, pero cogidos de la mano desde niños, de una amistad más que posible».

Finalmente, Daniel Albadalejo, añadió que en esta función «estamos viendo una cosa muy maravillosa y es que Juan escribió el texto función de lo que iba ocurriendo en la calle y a mí me está pasando que estoy tomando notas de lo que veo en la calle para la función. Están pasando cosas de la vida personal que se están subiendo al escenario porque también somos tres amigos que hacemos teatro, que nos conocemos desde hace tiempo, que defendemos los tres un texto de Juan Mayorga y que nos une una amistad a él». Por eso mismo, «lo que pasó desde que empezamos a ensayar tiene que ver mucho con el psicodrama que hacemos ahí arriba: nos contamos nuestras vidas y ante la ausencia d e uno de ellos se dicen cosas para que el otro pueda interpelarle en este juego de la vida peligrosísimo», ya que «jugando a muerte, tratan de encontrar una especie de epifanía de los personajes».

Para Albadalejo «los tres estamos viviendo una batalla para que esa amistad se perpetúe», y que es, en definitiva, «el juego de seguir o no seguir siendo amigos».