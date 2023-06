El profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y popular verseador, Yeray Rodríguez, participa en Mararía, adaptación escénica de la novela del escritor tinerfeño Rafael Arozarena, que la factoría Unahoramenos Producciones estrenará en el Teatro Pérez Galdós los próximos días 29 y 30 de junio y el 1 de julio, bajo la dirección de Mario Vega.

Aunque la de músico y repentista son sus ocupaciones más conocidas por el gran público, Rodríguez se ha visto involucrado en los últimos años en distintos proyectos escénicos: es autor de la pieza teatral Barranco Abajo (2018) y Luz del Puerto (2022), en las que también ha venido representando como actor el papel protagónico, y es responsable de la selección de los textos y la dramaturgia del espectáculo Todo el cielo (2020), proyectos también dirigidos por Mario Vega.

«El teatro en su más amplio sentido me aporta posibilidades que emocionan y responsabilizan a la misma vez. Acostumbrado como estoy a la improvisación, a subirme a un escenario sin saber lo que va a pasar, haber podido trabajar durante estos últimos años en proyectos tan medidos y trabajados en los que aprendo y recibo mucho más de lo que aporto es sin duda un regalo y una lección vital», señala Rodríguez, quien apunta que Mararía la de Femés «otorga voces a muchas marías: a las que llevan calladas desde antes de nacer y a las que llevan gritando sin ser escuchadas desde que se cuenta el tiempo. Creo que existen muchas marías que han sido silenciadas durante siglos y por las que no hemos brindado por su valentía de ser ellas mismas pese a todo».

Para el verseador, «el teatro es una lección vital donde aprendo mucho más de lo que aporto»

«Un auténtico clásico»

Para el autor que traslada la hipnótica y poderosa dimensión de la escritura de Rafael Arozarena a las tablas, «Mararía es, sin duda alguna, un auténtico clásico: un texto que desde aquellos primeros años 70 en los que se publicó ha acumulado lectores y lecturas porque se revela como una obra sucesivamente actual. Mararía nos permite entender el tiempo que narra al mismo tiempo que el que nos toca vivir y desde el que nos toca leer. El talento mayúsculo de Arozarena nos ofrece una visión literaria de las relaciones y las pasiones humanas que, como toda buena literatura, no deja de brindarnos hilos de los que tirar».

«Siempre pensé que el silencio de María la de Femés, que no pronuncia palabra en la novela, fue uno de los principales aciertos de la obra. Como en algún momento se dice en mi texto, «la hizo callar para que la escucháramos» y así fue. Arozarena pretendía, y logró con maestría, retratar una sociedad que se apropiaba del relato de una mujer libre en lugar de escuchar su testimonio, que prefería suponer y señalar que tratar de entender, y que necesitaba una culpable de todas sus desgracias», añade el profesor.

Confiesa que su versión dramatúrgica plantea una relectura de la icónica obra de las letras canarias «desde la admiración a su autor y el respeto solemne». «Es, digamos, la Mararía que presiento y ojalá que la hagan suya quienes compartan con nosotros cada función», añade. «He tratado de aportar, sin compararme ni mucho menos a su talento y sin pretender usurpar su discurso, un modo de decir que admiro y que tiene mucho que ver con la forma en la que hemos y han contado nuestras islas, especialmente aquellas en las que el paisaje no nos permite escondernos en ningún lugar sino ser, necesariamente, parte de él».

El montaje que dirige Mario Vega es el segundo que el Teatro Pérez Galdós produce en el marco de su proyecto de artes escénicas Segunda lectura. En el elenco figuran Marta Viera, Mingo Ruano y la cantante Lajalada (Belén A. Doreste), quien firma el espacio sonoro de la obra María la de Femés. Al registro de María se suman los personajes de Marcial, Fermín, Manuel, Isidro y el del árabe, que esta versión ha sido bautizado como Farid, ya que no tiene nombre específico en la obra de Arozarena. Existen, además, voces corales que actúan de tal manera que se podría llegar a decir incluso que Femés es otro más de los personajes. «Todos ellos, como en la novela, tienen importancia en el relato a partir de su relación con María. El personaje más atractivo, dejando a un lado la protagonista, es precisamente el de Farid, que, como María, tendrá que contar su propia historia y no la que le suponen en el pueblo», sostiene el autor de la versión.

«Mararía nos permite entender el tiempo que narra al mismo tiempo que el que vivimos», señala

El conocido repentista también ha escrito las letras de los temas que canta Lajalada. De la artista señala que «su talento posee dimensiones infinitas, porque todo lo que canta y lo que toca se vuelve oro y el resultado en esta producción no puede tenerme más satisfecho. Lo que he oído ya es brutal y sé que el resto también lo será. Trabajamos juntos en Luz del Puerto y hemos hecho otros proyectos conjuntos inolvidables», recuerda. «El montaje combina ambas posibilidades –palabra y música- y creo, modestamente, que resulta enriquecedor para el texto mismo y para su puesta en escena», dice.

Yeray Rodríguez no desea olvidarse de otro asunto que cruza su versión dramatúrgica: el problema de la migración, «un conflicto que lamentablemente sigue vigente hoy en día en nuestras islas». Esta versión da voz al ‘moro’ o ‘árabe’ de la obra original y les otorga un nombre propio, personificando la idea de que «si no tenemos nombre no importamos». «De este modo, mientras en la novela se generaliza a los personajes racializados otorgándoles un carácter simple y estereotipado, en esta versión contemporánea, concedemos nombre propio a los migrantes, proporcionándoles una personalidad y más peso dramático a los personajes».

Voz propia

En esta relectura, Rodríguez, cuya línea de investigación destacada es la literatura canaria, imprime voz a una Mararía silenciada y relegada al olvido porque, según señaló el propio Arozarena, «ahora por estar vieja nadie recuerda quién fue».

Rodríguez considera que «esta revisitación de una de las obras cumbre de nuestra literatura se consigue debido a que la historia que destaca el autor no es solo la historia de Mararía la de Femés, sino la de todas las marías, de todas esas mujeres desplazadas, marginadas y olvidadas». En este sentido, «la palabra nos hace visibles y nos permite ser nosotros mismos, por tanto, el autor nos presenta un texto teatral fiel a su propio lenguaje, ya que la poética que caracteriza su escritura ahonda en la idea de una mujer utilizada, menospreciada, que lucha por su libertad y por desprenderse de una loza de machismo y opresión».

Asimismo, la rúbrica de un autor como Yeray Rodríguez lleva implícito no solo el conocimiento profundo de la obra y pluma del escritor tinerfeño, sino una visión del arte y del hecho escénico como lugar de reflexión alrededor de cuestiones como el feminismo o la defensa del territorio, lo que otorga una visión contemporánea a esta relectura de la Mararía de Arozarena. Prueba de ello es que la pieza cuenta con el apoyo de la Academia Canaria de la Lengua y con la aprobación de la viuda de Rafael Arozarena.