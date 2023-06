A mediados de los años 70, el profesor Andrés Amorós publicó su obra Subliteraturas, prolongación de su Sociología de la novela rosa, logrando así uno de los primeros intentos de estudio de la llamada literatura popular en nuestro país. Después vendrían otros trabajos, como los de Alana Gómez Gray, García Boixó (centrado en el uso del género por Vargas Llosa en La tía Julia y el escribidor) y A. V. Mayor Sánchez que en su tesis doctoral estudió el asunto desde los años cincuenta en adelante, incluyendo autores como Fernández Ledesma y Pérez Reverte. Desde Amorós a Mayor Sánchez se observa un cambio en la forma de abordar el género por parte de los estudiosos. Mientras que el primero se centró en la parte inferior, por decirlo de alguna manera, del asunto, Mayor Sánchez eleva la vista y abarca autores consagrados por la Academia como el citado Pérez Reverte, eso sí, incluyéndolo en el epígrafe más amplio de literatura popular y no el de Subliteraturas.

Sin embargo, todos arrancan de la constatación del triunfo del género en nuestra postguerra, de la variedad de autores y del carácter sobre todo alimenticio que tenían estas obras.

Bajo diferentes seudónimos, escritores que formaban parte de los republicanos vencidos, teniendo prohibido ejercer su oficio, perseguidos por la censura, tuvieron que desarrollar sus obras bajo seudónimo y centrados en los tres géneros que el mercado demandaba: policiaco, rosa, oeste. Keith Luger, Silver Kane, Mallorquí, Lafuente Estefanía, eran los nombres de los que construyeron bajo el imperio del mercado una extensa obra de desigualdad calidad.

Pero algunos de ellos pudieron gracias a eso vivir de su pluma y su cerebro, hasta, como Fernández Ledesma que usó entre otros el de Keith Luger, accedieron a otros públicos. Pero sus tramas y sobre todo su sentido del ritmo y de la acción eran herederos directos de su etapa anterior. Contribuyó a esta evolución el uso de alguno de los recursos del género por autores como Manuel Puig, el citado Vargas Llosa (qué dedicó un cuidadoso ensayo a Corín Tellado) o el propio Cortázar en El libro de Manuel.

Alexis Ravelo siempre manifestó su respeto por esa literatura y por los artesanos que la hicieron posible. No en vano era la única literatura al alcance de las masas en un momento dado. Gracias a ella muchos, no solo se evadieron, sino que aprendieron a leer y a disfrutar de la lectura. No olvidaba Ravelo que autores consagrados como Jim Thompson, Hammett o Chandler, se iniciaron en revistas populares, con relatos rápidos y vibrantes, gracias a los cuales aprendieron el oficio de escritor y pudieron, más tarde, alcanzar las cimas de la calidad narrativa que suponen 1280 almas, La llave de cristal o El largo adiós.

De ese respeto y de su interés como constructor de historias nace La vida nueva de Ned Blackbird, novela que juega con las coordenadas de la literatura popular. Encierra una historia de amor, la descripción de ambientes con un punto de sordidez y una historia fantástica, similar a las de Shield, Borges o el mismo Cortázar. En realidad parece que el autor se leyó todos los cuentos del argentino y sus tres volúmenes de obra crítica; estudio y destripó su técnica para darnos una historia que en su calidad y planteamientos no desmerece para nada con Casa tomada. Una muestra del respeto que tenía Ravelo a nuestro idioma y a los mecanismos con los que se construye cualquier artefacto literario.

Lo aparente, lo real

Como en toda obra de literatura fantástica, lo que subyace es el convencimiento de que las cosas no suelen ser como son, que existe otra forma de entenderlas, expresarlas. Ese otro mundo al que se ve arrastrado el protagonista se entiende más bien como una parábola de que el mundo que conocemos no es tal como nos lo enseñan. Para distinguirlo y lograr su plena comprensión, o al menos, parte de ella, las palabras deben ser reinterpretadas, buscándole nuevos significados, como puente entre las dos realidades.

Por eso era obligatorio que el protagonista y el posible fantasma tuvieran profesiones cercanas. El uno es profesor de filosofía y el fantasma escritor de literatura popular. Ambos utilizan la misma herramienta. Uno construye mundos que deben tener la coherencia lógica del planteamiento, nudo y desenlace; el otro explica el mundo a sus alumnos y para ello solo cuenta con el lenguaje. Por medio de las palabras accedemos al mundo, al que conocemos, y por medio del lenguaje accedemos a otros mundos. Sobre todo a los que construyen los creadores de ficción.

Así, el profesor y la escritora están unidos, no solo por habitar el mismo espacio en tiempos diferentes, sino por usar la misma herramienta, sea para crear mundos, sea para explicarlos. No hay ninguna diferencia, en el uso de la herramienta, entre el profesor y la escritora. Ambos personajes son las dos caras de una misma moneda, o los dos aspectos de una misma profesión: la que usa el lenguaje como recurso no solo expresivo sino también alimenticio. Es un sutil homenaje a aquellos que durante el franquismo escribieron para sobrevivir.

Algunos han agrupado, con acierto, la obra de Ravelo en diferentes ciclos: el de Eladio Monroy, el ciclo de la corrupción política y económica de nuestra sociedad, en el que habría que incluir Un tipo con una bolsa en la cabeza y La ceguera del cangrejo; el ciclo de los pequeños delincuentes, los que no tienen otro remedio que delinquir para ganarse el pan, como Las flores no sangran y La estrategia del pekinés; y otro grupo que habla de la crueldad en sus diferentes formas y la manera en que su ejercicio nos deshumaniza.

Un ciclo que Ravelo fue ampliando, desde Los días de mercurio y La noche de piedra hasta Los milagros prohibidos y Los nombres prestados. A estos libros habría que añadir las diferentes obras dedicadas al público infantil y juvenil y tres joyas que deslumbran. Los homenajes a la literatura popular que son El viento y la sangre y La otra vida de Ned Blackbird y la más política de todas sus obras: El hambre y la fe. Todas ellas construyen un corpus al que habría que añadir los distintos títulos de relatos, el libreto de ópera, los guiones.

Todo escrito desde el respeto al idioma como instrumento de comunicación, buscando ir más allá de las apariencias, desentrañando, con mecanismos de novela policial la más de las veces, la realidad que nos es mostrada en los medios de comunicación.

A esa necesidad de traspasar los significados obedece esta vida Ned Blackbird, obra maestra de la literatura fantástica en lengua española. Por eso la seguiremos leyendo e intentando que ustedes la lean. Pues si bien la literatura no va a transformar el mundo, sí puede ayudar a que lo entendamos mejor para transformarlo.