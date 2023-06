En el corazón de África, el rey de Mabunos es envenenado por uno de sus súbditos. Para curarlo, llaman a Ngan'ga, un viejo vidente que fue expulsado en su día del reino por brujería. Ngan'ga, ciego y ermitaño, manda a Manou, su hijo espiritual, y a Samba, el heredero del rey, a buscar el antídoto que puede salvar al monarca, una cura que se encuentra en una cueva sagrada en las profundidades del bosque. Esta historia de reyes, brujería, enanos y princesas, es la de La Grotte sacrée, la primera película de animación africana que ha sido seleccionada para competir en la sección oficial (Contrechamp) de uno de los festivales de animación más importantes del mundo, el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en Francia. El filme, dirigido por Cyrille Masso y Daniel Minlo y proviniente de Camerún, ha tardado 12 años en ver la luz y su selección en este encuentro cinematográfico es una gran noticia para los cines de África, tal y como han indicado desde la organización del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger (FCAT).

La industria de la animación en el continente vecino va ganando presencia poco a poco, con productoras consolidadas como son Triggerfish (Sudáfrica), Luma Animation (Sudáfrica), Magic Carpet Studios (Nigeria), Maan Creative (Sudáfrica) y Orange VFX (Nigeria). «Tanto Nigeria como Sudáfrica ya tienen estudios de un tamaño parecido al de los estudios europeos», cuenta Guillermo Santana, de la Gran Canaria Film Comission, desde esta localidad francesa. También son cinco las productoras asentadas en la Isla las que han estado presentes en este festival de renombre ―celebrado este año entre los días 11 y 17 de junio―, de la mano de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC): Anima, Amuse, Koyi, Fortiche y Perruncho.

La presencia grancanaria en este encuentro del cine de animación en Francia ha consistido en mantener un total de 45 reuniones en tres días con empresas interesadas en establecerse en la Isla o que muestran curiosidad por el auge de la industria de la animación en el Archipiélago. «En esta edición de Annecy se ha notado más presencia de África, sobre todo de Nigeria, Ghana y Sudáfrica», concluía Santana, que también recalcaba como en el mundo de la animación, «Canarias sigue despertando curiosidad».

Avances en los últimos años

La Afrimation (animación africana) se presenta como un gran aliado para, a través de las herramientas digitales, proyectar «el rico patrimonio cultural africano» y dejar claro que África «no es violencia, hambre, enfermedades, crimen y corrupción», tal y como explica el investigador Joseph Izang Azi en Appraising the Role of Afrimation in Promoting Africa's Rich Cultural Heritage in a Digital Age (El papel de la animación africana en la promoción del rico patrimonio cultural africano en la era digital).

En este artículo, Izang Azi destaca varios proyectos de animación locales, como la serie Kabongo (producida por Pictoon Studio en Senegal), la serie de cuentos para niños Tinga Tinga Tales (producida por The Homeboyz Entretainment Company en Kenia), la primera película de Sudáfrica hecha al cien por cien con imágenes generadas por ordenador, The Lion of Judah (producida por Sunrise Productions South Africa), la serie sudafricana de animación 3D Magic Cellar (producida por Morula Pictures) o Zambezia (producida por Triggerfish en Sudáfrica), el que seguramente sea el largometraje de animación más conocido del continente.

Otro logro para esta industria ha sido el que ha conseguido Mama K’s Team 4 que, ambientada en Lusaka, es la primera serie de animación africana que se emitirá en Netfflix (llegará a esta plataforma en 2024). Dentro de las primeras veces, también hay que destacar el caso del animador nigeriano autodidacta Ridwan Moshood y su Garbage Boy & Trash Can, la primera serie de superhéroes de animación hecha en el continente vecino que verá la luz el próximo mes de julio.

Para Nick Wilson, jefe de Proyectos y Contenidos de la African Animation Network (AAN), uno de los momentos más importantes en la trayectoria del cine de animación en África fue cuando desde el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy se eligió a África como territorio de honor en el año 2020. «Lamentablemente, coincidió con la pandemia y, aunque muchas de las actividades fueron online o se movieron a 2021, cuando algunas personas pudieron participar, muchas delegaciones no pudieron asistir», explica.

La AAN se define como una «empresa social con ánimo de lucro e impulsada por el talento que se esfuerza por construir una industria de animación africana sostenible», una empresa «a la vanguardia de los diálogos de inversión» que anima «a los inversores interesados en la industria africana de la animación a que se pongan en contacto» con ellos, en palabras de Wilson.

«Esta industria es muy dinámica, está en rápida expansión, impulsada por el talento joven. Es una industria incipiente que atraviesa un escenario de desventaja histórica, política, financiera, tecnológica y de infraestructuras. Pero las personas y entidades que impulsan el sector no permiten que el pasado gobierne su presente y su futuro o sus aspiraciones. Forma parte de la motivación para triunfar, 'contra viento y marea'. La industria africana de la animación está encontrando soluciones creativas y emprendedoras para superar estos obstáculos», relata el jefe de Proyectos y Contenidos de la AAN.

Además de la creciente proyección internacional y del talento de la juventud (en muchos casos autodidacta, como es el caso del nigeriano Moshood), Wilson también señala otro factor que hace que esta industria sea cada vez más popular: la diáspora. «Hay más de 150 millones de africanos en la diáspora que buscan contenidos de su lugar de origen. Es natural que los contenidos africanos sigan ganando popularidad», concluye.