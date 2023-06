El músico cubano Carlos Varela (La Habana, 1963) celebra sus 40 años de carrera musical en un concierto el próximo sábado 1 de julio, a las 20.00 horas, en el Espacio Miller, en el parque Santa Catalina, en la capital grancanaria, en la programación del ciclo Orillas. Un evento organizado por Amilkilómetros Producciones y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se incluye en la oferta cultural de la agenda de actos de las Fiestas Fundacionales de la capital grancanaria, y cuyas entradas ya se encuentran a la venta en el enlace: https://entradascanarias.com/es/events/carlos-varela-en-concierto-ciclo-orillas

Carlos Varela es un artista que se formó bajo el paraguas de la Nueva Trova y que tiene un vínculo muy especial desde hace décadas con Canarias y su gente. Un cantautor más próximo al rock latino que a la música cubana tradicional y al movimiento que tuvo al frente a Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, dos de los cantantes y compositores cubanos de mayor proyección internacional. La hoja de ruta musical de Carlos Varela es deudora de la Nueva Trova, y precisamente Silvio Rodríguez y Pablo Milanés fueron sus compañeros de viaje a comienzos de los años 90 en una serie de conciertos en Cuba y en otros destinos fuera de la isla, en la antesala de la publicación del álbum Monedas al aire (1992), en el que se descubría con composiciones como Muro, que tendría notable difusión por la versión que haría Miguel Bosé en 1998.

El camino recorrido por Varela desde entonces no ha sido fácil, pero tal como recuerda el artista, ha sido una carrera profesional intensa, con épocas mejores que otras, pero siempre de la mano de destacadas figuras de la industria. Además de Pablo y Silvio, su historia musical tiene a ilustres colaboradores como Joaquín Sabina, Fito Páez, Jackson Browne o Dave Matthews, entre otros y otras, y una itinerancia internacional que lo ha llevado a los escenarios de todo el mundo.

De todo ello habla el músico afincado en Madrid en vísperas de volver a pisar un escenario en las Islas que tanto han supuesto para él. Y es que 40 años de actividad en la vida de un artista son palabras mayores. “Vamos a celebrar mis primeros 40 años en la música, porque yo sigo componiendo”, bromea Carlos Varela en una conversación telefónica días atrás en un alto en su trabajo diario en el esudio. “Voy con toda la banda”, avanza el músico cubano que desde 1989, como bien recuerda, comenzó a frecuentar los escenarios de las islas y a compartir música y vida con un grupo de amigos cada vez más grande, que hoy en día son familia. En sus últimas visitas a la Isla ha tenido a su lado a músicos amigos para defender su repertorio.

Será, como adelanta Varela, un “concierto antológico” en el que hará un recorrido por una discografía que cuenta con referencias como Jalisco Park (1989), Monedas al aire (1991), Como los peces (1995) -trabajo galardonado con el Premio Ondas al mejor artista o grupo revelación latino-, Nubes (2000), Siete (2003), Los hijos de Guillermo Tell Vol. 1 (2005), No es el fin (2009) y El grito mudo (2019). Además, en este concierto habrá un recuerdo especial para el maestro ausente, Pablo Milanés, que falleció en noviembre del pasado año a los 79 años de edad. “Es una gran pena que el maestro ya no esté con nosotros, y como sabes hicimos giras juntos intercambiando nuestras canciones”, subraya Varela.

Nuevo disco

El autor de canciones como Muros y puertas, Una palabra, Jalisco Park, La Feria de los tontos, Habáname o Tan joven y tan viejo, esta última grabada con Joaquín Sabina, que ejerció de padrino suyo en gira por España a mediados de los años 90 de pasado siglo, viene trabajando en nuevo repertorio, del que quizás presente alguna pieza en el reecuentro con el público grancanario. “Sigo trabajando y la idea es hacer un disco nuevo antes de fin de año, y grabarlo no solo en Madrid sino en otros sitios y con varias colaboraciones”, asegura.

La canción de autor, tal como la cultivaron sus maestros, tiene en opinión de Carlos Varela, escasa proyección entre los jóvenes que apuestan por este oficio. “En los jóvenes veo más voluntad de hacer canciones pop, menos comprometidas”, lamenta. Eso si, para Varela el éxito se mide por cómo recibe el público las canciones, y cómo se apropian de ellas en cada directo, “Es un lujo y un honor que el público las haga suyas, por supuesto, y aún más cuando esas canciones suenan en boca de otros artistas que también las hacen suyas”. Se refiere Carlos Varela a canciones como Habáname (Ana Belén), Muro (Miguel Bosé) o Tan joven y tan viejo (Joaquín Sabina).