Siempre que leo a Mario Bellatin me viene a la memoria la frase que da título a esta reseña, con la que George Steiner arrancó de forma irónica una de sus más polémicas obras: Gramáticas de la creación. Me sucedió con el libro más célebre del autor mexicano, Salón de belleza, la experiencia se repitió con el que mayor repercusión ha tenido hasta la fecha en España, El Gran Vidrio, e idéntica sensación me ha asaltado al recorrer las páginas de Archipiélago, cuatro textos escritos entre los años 2000 y 2010 que Firmamento reúne en un volumen debido a que comparten un interés común: la identidad japonesa y su plasmación literaria.

Bellatin es un escritor que utiliza con talento los resortes fundamentales de la narrativa contemporánea. Sus obras descubren una perspectiva problematizadora de la realidad, concluyendo en una enmienda acerca de sus sistemas y códigos. En ellas se acepta el desmoronamiento de las jerarquías de la opinión, la decanonización y cierto neopopulismo, que brilla sobremanera mediante su defensa del eclecticismo del gusto. La incredulidad de Bellatin ante el gran relato que aspira a alcanzar una comprensión global del mundo se manifiesta en su percepción de que la totalidad sólo puede representarse a través del fractal, que refleja el Zeitgeist. Sus historias se construyen así con un estilo fundado sobre el collage y cuyo modelo formal es el caos. Bellatin potencia de este modo la discontinuidad y la ruptura del discurso lineal, a través de la recuperación y el uso del fragmento como elemento estructural. Uno de los rasgos más evidentes de esta contemporaneidad, que en Archipiélago se expresa de forma paradigmática, es el abandono por parte del escritor de las teorías seculares acerca del autor, la originalidad y el concepto de propiedad con diversas y felices consecuencias: la posibilidad del plagio intertextual, la introducción de la interpretación libérrima de la obra y el combate contra la idea de propiedad intelectual. Se impone así en estos relatos la deconstrucción y se aplaude el apropiacionismo. Todo es de todos, lo firme Ryunosuke Akutagawa, la enésima encarnación de un maestro sufí o el papa de Roma. Archipiélago se muestra gozosamente como una escritura entre géneros, una narración a medio camino entre la realidad y la ficción, el mestizaje, la hibridez, la indeterminación. Y por supuesto el libro abunda en una constante autoconciencia de la narración: los cuatro textos que lo conforman son contemplados como estructuras autogenerativas y autoparódicas, especulares y refle- xivas. En definitiva, leer estas piezas japonesas de Bellatin refrenda la intuición de Steiner. Todo fue ya dicho hace ya tiempo y lo que hoy hacemos no es otra cosa que glosarnos, revisitarnos, reinterpretarnos. Queda a criterio del lector aceptar esta evidencia como una tragedia de nuestra cultura o como una manifestación de su capacidad para reinventarse. Porque quizá no nos queden más comienzos, pero con permiso de las musas y de las academias sin duda se pueden volver a contar las viejas historias seminales con esplendor e inocencia adánicas.