La cantante Rocío Saiz ha denunciado en redes sociales que durante su actuación en la celebración del Orgullo LGBTI+ de Murcia, la policía detuvo su espectáculo tras quitarse la camiseta en una de sus canciones. "No me dejaban seguir si no me vestía. O me ponía la camiseta o me iba esposada" ha contado la vocalista. Saiz ha recordado que lleva "diez años" mostrando sus pechos en la misma canción. En un vídeo difundido por Twitter se puede ver como miembros de la organización del evento le piden que vuelva a vestirse, y la envuelven con una bandera arcoiris para taparle los pechos.

Tras la advertencia de los agentes decidió ponerse la prenda y terminar el concierto "por respeto al público, y al bajar las escaleras el policía nacional me ha pedido la documentación" ha apuntado la cantante,

En ese momento, el público y la organización intermediaron entre los policías y la cantante: "A Mane y a Any -compañeras de Saiz- no las han dejado entrar en el camerino por nuestras cosas si no hablaban con el inspector. Coacción de libro. Me he negado, obviamente", ha precisado la vocalista.

La cantante ha contado que un "inspector" fue a buscarla a la calle para esposarla, y le dijo que "había incumplido no sé cuántas leyes" y que le abría "un atestado policial". Según ha señalado la vocalista, el agente la acusó de no saber lo que es "trabajar" porque "seguramente no había trajado nunca".

Tras compartir el incidente, Saiz ha comentado también a través de sus redes que la leyes por las que le llegará el atestado policial y que se supone que ha incumplido son "enaltecimiento del orden, exhibicionismo, desacato a la autoridad. Y supongo que la de la homosexualidad y vagos y maleantes que vuelve a estar en activo".

Saiz preguntó al agente si la estaría denunciando en el caso de que fuera un hombre: "Me contestó rotundamente no. Porque si lo hace un hombre no es ilegal". La vocalista ha asegurado que esta "cada vez más cerca de dejar la música. De dejar de exponer mi cuerpo y dejarlo todo. Porque no me lo merezco".

"Una situación de peligro"

Sergio Ramos, letrado murciano y exconcejal del Ayuntamiento de Murcia que estuvo presente durante el altercado, ha señalado en declaraciones a La Opinión de Murcia, del Grupo Prensa Ibérica, que los espectáculos culturales "no están sujetos a ordenanzas municipales" como las que regulan el exhibicionismo. "Es una locura jurídica y política: en un museo o en el cine tienes desnudos por doquier. La interpretación artística no se regula igual". El abogado ha apuntado que en caso de que los agentes hubiesen tenido algún problema con el espectáculo, la responsabilidad recaía sobre el Ayuntamiento de Murcia, es decir, los organizadores.

"No tiene sentido que en el medio del concierto los policías increparan a la cantante y generaran una situación de peligro, con unos mil asistentes y alrededor de seis policías". Ramos ha indicado que en caso de que la situación se hubiese agravado, debería haberse llamado a la Policía Nacional, y que los agentes locales se estaban "saltando sus competencias". El abogado se ha solidarizado son la cantante por redes sociales y se ha ofrecido para ayudar a nivel judicial. "Espero que la Policía Local de Murcia abra una investigación y sancione al agente responsable de este acto injustificado.

Otro incidente similar

Esta es la segunda vez que Rocío Saiz se ve involucrada en la misma polémica en la Región. La primera fue en el festiva B-Side de 2018, que se celebra en Molina de Segura. El destape de aquel año también provocó una ola de indignación en el PP de la localidad, que lo calificó de ''espectáculo irrespetuoso y erótico". Por ese entonces el grupo de Saiz, Las Chiller, defendió que "nadie se fija en los hombres que tocan desnudos, o en los hombres que utilizan a mujeres como objetos sexuales en el escenario".