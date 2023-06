Todo está listo para el lanzamiento del próximo disco de una de las voces más conocidas de la escena tinerfeña, Ruts & La Isla Music. A la espera de conocer la fecha exacta de la publicación de Miss Lava, que así se llamará el nuevo álbum, la artista acaba de dar luz verde al que es ya el segundo single del disco: Arriba. Este tema, cargado de optimismo, es «un potente beat de reggae con aroma funk que recuerda el valor de los abrazos y la importancia del baile y la socialización como fuente para generar alegría». Y la descripción no es coincidencia, este tema nació durante la pandemia y su autora lo concibió empujada por la necesidad de «dejar atrás la incertidumbre, el miedo y el parón» derivados del covid. La canción, que llega después del que fue el primer single de Miss Lava, NCNV (Ni culpable, ni víctima), está disponible desde el pasado viernes 9 a través de las distintas plataformas especializadas; Spotify, Itunes, Amazon y Youtube.

Ruth Barreto, la artista que está detrás de la firma Ruts & La Isla Music, tiene mucho que agradecerle a Arriba. «Esta canción me ayudó a salir de un largo bloqueo creativo y es el punto de partida de las historias que componen mi cuarto disco de estudio, Miss Lava (mujer fuerte)». También plantea esta composición como una forma de expresar una necesaria reflexión en torno al daño que pueden ocasionar «las noticias, la intoxicación informativa y las opiniones que se vierten a través de las redes sociales. «Gracias a este tema dejé de pensar en el futuro, cogí fuerzas y me deshice del estrés», confiesa.

Unos sentimientos, los de su autora, que se resumen a la perfección en la primera estrofa de la canción: «Mejor no ver las noticias vertidas hoy. Mejor bailar hasta que salga el sol. Que suenen canciones. Que venga la alegría. Por momentos, volver a esos días. Dar abrazos». El lanzamiento llega, asimismo, acompañado de una completa y renovada imagen promocional que incluye un vídeo realizado por el también canario T. Kimono. Por primera vez, Ruth Barreto incluye una coreografía dentro de sus canciones. La intérprete y compositora tinerfeña muestra, además, su versión más rapera. «Este segundo disco tiene un patrón rítmico inspirado en el tema Now that we found love, de la banda jamaicana Third World», explicó, por su parte, el baterista del proyecto, Toño Alonso. La producción llega firmada también por Yeray Herrera, que ejecuta las guitarras.