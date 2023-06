Las pasiones pueden ser trenes a los que decidimos no subirnos. Quizá porque ignoramos que la línea que siguen sus vagones nos llevará a recorrer el camino deseado. No, este no es mi tren. Quizá porque nos invade el miedo a que descarrile en su trayectoria a través de parajes extraños. No, subirme a este tren me aterra. Quizá, porque aunque sepamos que es nuestro tren, todavía no nos sentimos preparados para hacer ese viaje. No, ya me subiré más adelante. Tomar la decisión de dedicar nuestras vidas en hacer eso que nos remueve por dentro es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Es un billete demasiado caro para un tren de destino incierto. Pero aun así, hay personas, que tarde o temprano, se atreven a dar el salto, que suben los escalones y se sientan con decisión al lado de la ventanilla.

En el caso de la escritora grancanaria Gloria Oliva Martín, su tren fue el de la poesía. Antes de publicar su primer poemario, dedicó años al mundo del turismo, trabajando en una agencia de viajes. Diez años después, le tocó desarrollar el «oficio de madre», como ella misma lo denomina. «En su momento no seguí mi intuición, que me llevaba a todo lo que tuviera que ver con el arte. Pero en el momento vital en el que estaba, era como si no me tocara. Entonces tuve claro que había que apartarlo, pero que no me olvidaría de eso, sino que ya lo retomaría». Y así, su tren la llevó al taller de escritura del poeta canario Pedro Flores, donde aprendió a escribir y también a seleccionar las lecturas que la hacían avanzar en su proceso creativo.

«Cuando me di cuenta, estaba en esto, terminé un poemario, terminé otro y me dio el gusanillo de presentarme a algún premio», cuenta la poeta que en el año 2021 fue la ganadora de la XXVI edición del premio Tomás Morales de poesía. Y esto la llevó a las siguiente parada de su tren: la presentación de su poemario premiado, Cazadores de hadas, de la mano del Club Braille de la Delegación Territorial de la ONCE en Canarias en el edificio de esta entidad ubicado en la capital grancanaria. «Si ya recibir el premio fue lo más, el hecho de que la ONCE lo haya transcrito al braille, me deja sin palabras», confiesa con agradecimiento la poeta.

La fotografía como excusa

Para empezar a escribir, Oliva Martín explica que lo primero que necesita es un anclaje. En el caso de Cazadores de Hadas, la poeta grancanaria se agarró a la fotografía. La mirada de la niña afgana, Sharbat Gula, captada por Steve McCurry en el año 1985, fue su punto de partida. «Vi esos ojos y, a partir de ahí, pensé en coger esta excusa de la fotografía para empezar a escribir». Pero la fotografía es poesía, pensaba Oliva Martín, así que, ¿qué podía contar ella más allá de ese instante inmortalizado si ya el autor de la fotografía lo dijo todo? «Me convertí en una cazadora de sombras, de momentos, de sentimientos. Me coloqué en otro ángulo y disparé a matar con mi poesía. Una poesía muy surrealista», puntualiza la escritora grancanaria.

A un niño no se le mueve de su sombra./ No se jugará con él./ Se le arrancará el pañal/ empapado de caracolas sin vida/ para que no tenga miedo de ahogarse. Los versos del poema Alan Kurdi, uno de los textos de Cazadores de hadas, golpean con la fuerza de un puño rabioso en la sien. Son palabras que señalan sin aspavientos forzados, que muestran con una belleza desoladora la crueldad del mundo que habitamos.

En este mundo ya no encuentra pájaros/ que servir a la mesa./ Ni si quiera se detienen los dioses/ cuando sus niños husmean las esquinas/ y a ella se le acomodan los huesos/ como a un halcón en reposo. Oliva Martín juega con los elementos cotidianos, se mantiene en una línea entre «lo sórdido y lo tierno» para «buscar esa emoción bestial de la vida», tal y como hace en estos versos de Madre migrante, su poema preferido de Cazadores de hadas. «Yo concibo los poemas como cajas: cada uno lo lee y va encontrando lo que quiere y relacionándolo con lo que quiere». Y además de cajas, los poemas son para la autora una especie de liberación: «En la poesía llorar es fácil».

Adioses y horizontes

Además del poemario que la poeta ha presentado esta tarde en la capital grancanaria, Oliva Martín es autora de dos obras más: Los adioses irremediables y El horizonte de los dementes. El primero, que se encuentra ahora a punto de publicarse, es una caja en la que se guardan sentimientos de despedida, una caja de poemas en los que la autora se despide de su madre en cada uno de ellos. «Necesitaba dejar esos sentimientos ahí para poder continuar», relata. Sobre el segundo, Oliva Martín cuenta que, para ella, la mayoría de seres humanos son, de alguna forma, unos locos, «porque la vida es una locura y todos somos un poco dementes para poder formar parte de ella».

Inspirada por poemas como Ítaca, del poeta griego Konstantino Kavafis, o Anquises sobre los hombros del poeta argentino Horacio Castillo, la escritora ha ido poco a poco encontrando su voz y conquistando a los lectores. «Cuando uno publica un libro, en cuanto se convierte en algo físico y tú ves ahí tus poemas y no te parecen verdad, automáticamente deja de ser tuyo y pasa a pertenecer a los demás», reflexiona. Y añade: «Es difícil conquistar al lector, pero es lo único que pretendo cada día».