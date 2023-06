El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria activa la cuenta atrás para la puesta de largo de la sexta edición los días 6, 7 y 8 de octubre próximos. La cantante de origen manchego Anna Dukke y el grupo británico Palooka 5 son parte del cartel de artistas que acuden en 2023 a la llamada del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria. Con el arte, diseño de la cartelería e imagen del artista tinerfeño Nano Barbero, vinculado al proyecto desde sus comienzos, es un festival de otro planeta que trasciende fronteras como punto de encuentro anual del público amante de la cultura del rock and roll. “El Big Bang Vintage Festival Gran Canaria es el único festival que se celebra en las Islas Canarias que está dedicado exclusivamente a la música, la cultura y las tendencias del rock and roll desde los años 40 a los años 70 del pasado siglo, y este año podremos escuchar rhythm and blues, soul, country, punk, glam, rock and roll, swing,...”, explica Javier Viera, director del festival.

El parque de San Telmo vuelve a ser la sede de este evento multidisciplinar que del 6 al 8 de octubre acogerá una ecléctica e intensa programación con tres jornadas de música en directo, sesiones de pinchadiscos, talleres de baile entre rock and roll, swing, claqué y northern soul, e nfantiles, show burlesque, degustaciones de vinos de Gran Canaria, muestras de motocicletas custom, antiguedades y coleccionismo, antiguedades, moda, discos, literatura, fotografía, barbería solidaria, tattoo, mercadillo y food trucks.

Fiel a los principios y filosofìa que vio nacer el festival en 2017 cada nueva edición trae consigo nuevos retos y nuevas propuestas de contenidos, y en este caso, como bien avanza el director Javier Viera, “este año queremos agrandar el espectro de sonidos para abrazar a un mayor espectro de público”. Prueba de ello es el cartel de artistas que trae la sexta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria. Junto a Anna Dukke y Palooka 5, dos de las apuestas de la organización en el envite de 2023, el festival apadrina el estreno en Gran Canaria de las bandas madrileñas Los Chili y Malabrava, y de los valencianos Le Dancing Pepa Swing Band, y da cabida este año a artistas canarios que trabajan el rock and roll con distinta actitud y estilo, como es el caso de los tinerfeños PVC (Pon Vino Cabrón) y Bad Bone Stompers.

La programación de música en directo se completa con The Champions, una pareja británica residente en el sur de Gran Canaria que interpretan los grandes éxitos de la historia del rock and roll y el rockabilly de los años 50 y 60; dos tributos de factura canaria: Elvis Back to Building, que cosechó notable éxito en la pasada edición y repite en la de 2023; y Salta Tequila, homenaje a los autores de Salta, Quiero Besarte o Dime que me quiere: además de los selectores Los Pinchadiscos del Pantano, Vamp Dj y J La Fábrica Dj. El elenco artístico se completa con el show burlesque de Chiqui Love y Evita de Vil; y Rafaelillo Clown Cabaret, a quien le tocará ejercer de maestro de ceremonias entre el público infantil.

Los artistas

Anna Dukke es la figura de la sexta edición del Big Bang Vintage Gran Canaria. Si el pasado año la cantante de origen manchego que se crió en una de las montañas más solitarias del sur de la península Sierra Morena, amadrinaba en la capital grancanaria la fiesta de presentación de la quinta entrega del BBVF como una artista en construcción y ascenso a la que no había que perder de vista, ahora regresa como una revelación del rhythm and blues y gospel.

Con especial fijación por los géneros musicales que aparecieron en las primeras décadas del siglo XX en los Estados Unidos, que van desde el gospel, rhythm and blues, delta blues, con matices y gran influencia rockabilly, en su repertorio tienen cabida composiciones propias y versiones de los año 30, 40 y 50 de una manera dinámica y muy personal, en los que a veces se acompaña de su guitarra acústica o del teclado. Su primer trabajo, Broken Chains (Folc, 2022), un Ep de cuatro temas con producción de Al Dual, que estuvo en el festival grancanario en 2019, ha sido determinante para que Anna Dukke sea una de las voces mayores en su categoría.

El abanico de estilos que tienen cabida en el BBVF hace posible la presencia en la isla de los ingleses Palooka 5. Música surf y de garage de los 60 tocada con instrumentos originales de época, con un toque de “ciencia ficción surf”. Una chifladura de banda con un directo enérgico que no deja indiferente a los tiene delante. Artistas de sello discográfico Spinout Nuggets que en marzo de este año publicaron su tercer álbum Alien Grace, que se cobró reseñas muy positivas de la prensa especializada.

Desde Madrid llegan Los Chill y Malabrava. Los primeros son una joven banda de glitter shock rock, liderada por los burgaleses Vicen Oriach y Trash Diamond que tras varios cambios consolida su formación con Antoine de la Plata y Rubén Montero. El resultado es un sonido setentero con ecos de glam y punk que deja varios singles y Eps con la disquera Family Spree Recordings, y de los que se aguarda su primer álbum del que conoce el single The Disco Kids. Nada que ver con la propuesta de Malabrava, una coctelera femenina de armas tomar que se mueve al ritmo del surf instrumental y el garaje. Unas “peligrosas delincuentes” que van camino de banda armada en sus cinco años de vida y que han hecho historia en los escenarios de la capital.

La terna de artistas nacionales en la sexta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria se completa con Le Dancing Pepa Swing Band. Una formación valenciana que transporta al público al ambiente de la ciudad de Nueva York en los años 20 con una sonoridad entre el swing, jazz, blues y lindy hop. La herencia de una época puesta al día por este combo valenciano que tiene dos trabajos editados: Black Coffee-White Pepper y Hat'n Dance.

El cartel musical del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria presenta a tres bandas canarias en su sexta edición: Bad Bone Stompers, PVC (Pon Vino Cabrón) y Elvis Back to Building, todos ellos de Tenerife. Bad Bone Stompers se forma en el 2020 y de su repertorio crujen temas propios con un sonido crudo inspirado en los bluesman de los años 40’s y 50’s, entre Howling Wolf y The Sonics, pasando por Nick Curran. A principios de este 2023 han grabado su primer EP con el sello finlandés Moondog Music. Por su parte, PVC (Pon Vino Cabrón) es un grupo de diversiones y perversiones de rock and roll anfetamínico trufado de garage, psychobilly, pub-rock y rancheras. Salieron de San Isidro, Tenerife, en 2019 con la intención de revivir los conciertos más energéticos de las bandas de los 70. Y Elvis Back to Building es un espectáculo de tributo al rey del rock, que repite este año tras el impacto que tuvo el pasado, y que tiene de protagonistas a Emilio González and The Pelvis Band. En escena, la vuelta de Elvis Presley a Las Vegas desde el año 1969 hasta el 1971.

Actividades paralelas

Entre las novedades que presenta la sexta edición del Big Bang Vintage Festival Gran Canaria, en sus actividades paralelas hay que reseñar la exposición Rock&Ellas, una serie del fotógrafo tinerfeño Javi Felipe que se exhibirá en la Biblioteca Insular, en la Plaza de las Ranas, en la que el autor hace visible el trabajo y protagonismo de las mujeres en la escena musical del Archipielago. La inauguración de esta muestra el jueves 5 de octubre será el arranque de un frenético viaje musical de tres días alrededor de la cultura del rock and roll.

Además, el festival viaja este año a las islas de Tenerife, Lanzarote y La Palma con fiestas de presentación y acciones promocionales para que el público se contagie del ambiente que genera el para presentar el festival para que el mayor público de estas líneas se contagie del ambiente que genera el Big Bang Vintage Festival Gran Canaria. Tres fechas en septiembre y una hoja de ruta que comienza en Santa Cruz de La Palma el 16 de septiembre con una fiesta de rock and roll que protagonizan Los Pinchadiscos del Pantano y J.LaFábrica Dj; el día 22, en el festival Arrecife en Vivo; y el 30 de septiembre en Lone Star, en Santa Cruz de Tenerife, en una fiesta concierto con Bad Bone Stompers, Los Pinchadiscos del Pantano, J.LaFábrica Dj y El Emascarado Positivo.

Big Bang Vintage Festival Gran Canaria es un evento multidisplinar de las tendencias culturales surgidas con el nacimiento del rock and roll. Su público objetivo son los amantes de la música, tendencias y cultura de los años 40, 50, 60 y 70, que disfrutan de este festival incluso en familia.

La organización de este evento corre a cargo de GAMBERRA PRODUCCIONES, bajo la dirección del promotor canario Javier Viera. Desde sus inicios en 2017, Las Palmas de Gran Canaria es el escenario de este festival, que en 2023 se presenta por primera vez en La Palma, Tenerife y Lanzarote.

Big Bang Vintage Festival Gran Canaria nace con el propósito de impulsar a los nuevos talentos canarios y también al tejido empresarial de las islas, promoviendo los productos de kilómetro cero y proximidad, la economía circular y el turismo tanto local como internacional.