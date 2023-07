Hoy protagonizan este reportaje porque hace unas semanas editaron Cinco, un EP con cinco temas que hace honor a los cinco días de estudio que le dedicaron, a que es un quinto trabajo de estudio y que a esos tres amigos que se unieron en 1997 para hacer un grunge más apretado luego se sumaron dos integrantes más hasta llegar a eso, cinco miembros.

Es una tendencia descarada del cronista musical canario el típico lamento de «lo complicado de hacer música alternativa en Canarias», pero una carrera como la de Avernessus ayuda no solo a comprender muchas cosas, sino también a obviar ese eterno complejo. Muchos años en activo, con oportunidades limitadísimas de mostrarse pero con capacidad incluso de hacer crecer y desarrollar el proyecto ante todo. Su última etapa los muestra más melódicos, con nuevas sonoridades y con canciones bellísimas como Chancletas (de su anterior trabajo Azul terminal) o Encarnado, una de las cinco de Cinco. «La música es el sonido resultante de cómo nos sentimos, lo que nos pasa o lo que nos preocupa. Para mantener la banda viva hay que dejar que la evolución de todo lo que la rodea sea natural, los temas van saliendo y si nos gustan, los grabamos, al margen de estilos o sonoridades», reflexionan.

Cinco es, como todo en Avernessus, producto de un momento y una circunstancia. «Con este disco no planificamos nada, cuando teníamos las cinco canciones nos pareció que cerraban una época, un período de inestabilidad general donde hemos vivido los momentos más tristes y los más felices, decidimos dejarlo en cinco temas y los grabamos». Es un disco en el que se nota esa evolución que les comenté, pero que para Avernessus es un proceso natural: «No nos cerramos a ningún sonido ni estilo, preferimos que lo que hagamos tenga sentido, mensaje y nos guste porque vamos a tocar esos temas muchas veces. Seguiremos probando sonidos nuevos si los temas lo precisan, al final mandan las canciones». Y por ese amor a la música, con ese cariño tan palmero, seguiremos disfrutando de Avernessus.

Protagonistas de nuestro anterior reportaje, Dyatlov muestra toda una anomalía para los seguidores del rock canario. Sus dos integrantes, Carlos y Déborah, llevan una carrera extensa dentro del rock. Ya explicaron las razones en el número pasado; porque ahora del rock queda la actitud y la potencia, pero el sonido es 100% electrónico. Tecno punk bailable y reflexivo, canciones contundentes con mensajes que dejan constantes cargas de profundidad, bases inquietantes que golpean fuerte. Dyatlov consolidan con este su segundo disco una propuesta global que en directo explota definitivamente.

Antiplacton entra en la práctica actual de una nueva banda que es congregación de nombres conocidos y experimentados. Se nota el bagaje en este proyecto que hace de la madurez un valor que redunda en un concepto claro y directo: pop alternativo donde se hermanan electrónica y guitarras, con letras que invitan a la atención. Con El parque de la sortija afrontan el tercer adelanto de un disco de estreno, Otros mundos, que llegará para el otoño próximo. Acompañado de un vistoso clip con la marca personal del realizador Miguel G. Morales, el nuevo corte incide en esa intensa seriedad de Antiplacton.

‘Hazte diyei’

El reguetón ya no es moda

Entre DJ establecidos veo aún demasiadas suspicacias ante el género dominante

El reguetón ya no es moda. El reguetón es. Está consolidadísimo, es uno de los géneros dominantes. Llegó hace décadas, muchos dijeron que no llegaría a nada. Ella me levantó, canción que tiene 15 años, es un clasicazo que levanta cualquier pista. El reguetón nos llegó en varias oleadas. En la penúltima consiguió que artistas que cantan en español sean los más escuchados y demandados en todo el planeta. Me sigue pareciendo extraño que una guiri me pida a Bad Bunny, pero mira, esta vez por fin ganamos.

Si eres DJ multigénero y multitarea, tienes que pinchar reguetón. Por eso me extraña una postura que veo repetida, ese enfado no solo contra el reguetón, sino contra todo lo que huela a neolatino.

Contra el reguetón no hay un rechazo razonado, un «mira a mí es que no me gusta», no. Cuando me tropiezo a un colega DJ me dice claramente: «Esa mierda del reguetón», o «yo esa basura del reguetón no la soporto… pero la pongo». Sorprende tanto odio. Es extraño escuchar a un DJ hablar de «esa basura del hardstep», «no pincharía la asquerosidad esa del techno ni que me pagaran el triple». El reguetón (me gusta esta grafía latinizada) despierta una visceralidad sorprendente.

Tengo varias sensaciones con esto. Por un lado veo a personas que son incapaces de comprender que su tiempo quedó atrás y que no saben procesar los sonidos actuales. He visto criticar por ejemplo temas de artistas reguetoneros pero que no tienen nada que ver con los cánones del estilo, como las últimas aproximaciones electrónicas de artistas como Anuel AA o Arcángel. Hay también un poso de colonialismo importante: llevamos décadas tragándonos cualquier tontería que viniera del mundo anglosajón como si fuera la nueva maravilla, pero todo lo que tenga un aire latino, de perreo de barrio, genera caras largas. Bien bailar un house ramplón; mal arrebatarse con un merengue. ¿Se les ocurre una manera más clara de enterrar lo que somos: latinos, bailongos, verbeneros y carnavaleros?

Hay otro elemento más, el machismo que destila la fórmula. El reguetón lo piden bailadoras mujeres pero lo rechazan DJ masculinos. Igual que solo oigo críticas por ejemplo a Bad Gyal (¡diosa!) entre el DJ varón, ése mismo que, en un delicioso giro, acusa de machista a todo el género.

El reguetón ya no es moda, igual que no lo es por suerte la crítica hacia el perreo desde el señor mayor al que nadie escucha que quiere sentar las bases de su gusto anticuado a través del rechazo. Perreen más y lloren menos.