Este cuidado volumen recoge la obra poética de Eugenio Padorno entre las fechas indicadas. Se abre con un valiosísimo estudio del profesor Jorge Rodríguez Padrón, una de las mejores cabezas y plumas de la literatura española y canaria. Si además de este libro tienen ustedes a mano el Eugenio Padorno, poesía tradición en identidad, coordinado por Guillermo Perdomo que contiene trabajos del citado Rodríguez Padrón, Nilo Palenzuela, Calbarro, Rodríguez Quintana, A. Puente, B. Pérez, Oswaldo Guerra y el mismo Guillermo Perdomo, podrán ustedes disfrutar de una panorámica total de la obra del poeta. Uno de los pocos, desde el más temprano principio que ha logrado ejercer el oficio de poeta, al modo pavesiano, desde la más estricta ética literaria.

A finales de los años 20, el escritor Jean Pride Mars, definió como «bovarismo» la actitud del intelectual de las periferias ante la cultura de la metrópoli. Actitud que se resume en la subestimación de lo propio frente a lo ajeno. Lo que criticó entre nosotros, en su momento, Juan Manuel Trujillo, maestro al que siempre tenemos que volver, cuando señalaba: «Canarias se ignora e ignora que se ignora» y reivindicaba el reconocimiento de nuestra tradición cultural, autónoma de la de la metrópoli, pues «sin tradición no hay cultura», reclamando que huyéramos tanto de ombliguismo como del cosmopolitismo. Que tuviéramos una visión crítica de nuestras tradiciones, sin perder nunca la perspectiva universal, del ser humano.

Más adelante Roberto Fernández Retamar acuñaría el término de calibanismo como el proceso mediante el cual los intelectuales de la periferia logran dominar el lenguaje ajeno y ponerlo al servicio de la propia tradición cultural. Tomaba el nombre de Calibán de Shakespeare, y su historia del salvaje que se rebela contra su amo Próspero y consigue adueñarse del lenguaje para forjar su propia liberación. Tomar las tradiciones y vanguardias poéticas europeas e imbricarlas con voz propia en nuestra cultura y, por ende, en la universal, es uno de los logros que ha conseguido Padorno a lo largo de su obra.

En cuanto a su visión crítica de nuestra tradición baste con citar sus trabajos sobre Domingo Rivero, Tomás Morales o la presencia de Unamuno entre nosotros. Trabajos que se han convertido en canon por lo definitivos y que obligan a cualquier interesado en estos autores a acudir a Padorno como guía de lectura y reinterpretación. Esfuerzo crítico comparable al de Lázaro Santana con Alonso Quesada, por ejemplo.

En cuanto a la relación con la tradición cultural dominante, la occidental, recuérdese la estrecha relación con alguno de los poetas franceses contemporáneos o su visión y acercamiento a Canarias de la figura de Palinuro, el timonel de Eneas. Buscando de esa forma nuestras raíces en otras culturas, pues no en vano las Canarias están donde están y parte de su identidad no es tanto el paisaje sino la mezcla cultural que forma nuestro sustrato. Como un auténtico Calibán, nuestro poeta ha construido un mundo de versos basado, sobre todo, en lo que Palenzuela, tan acertadamente, ha definido La Pensada. El llamado permanente a la reflexión, sea sobre el mar, la fotografía, la imagen, el amor o la vida. Pensar, cualidad que nos hace humanos, llamarnos a reflexionar, es una de las marcas intelectuales de Padorno. Poesía reflexiva, no ya sobre Canarias, el mundo, nosotros, sino sobre las visiones dominantes.

Pero el instrumento del pensamiento es el lenguaje, la palabra. Es la herramienta mediante la cual reflexionamos y a cuidarla, pulirla, respetarla, se dedica también nuestro poeta. Un compromiso ético con el lenguaje y ssu expresión en la poesía, como resalta Rodríguez Padrón, que hace de Padorno un ejemplo de lo que entendemos por poesía. Renunciando, coherentemente, a las modas y los fastos, al fácil elogio y la impostación, Padorno ha ido desgranando versos completos, desde un principio, recordemos: «Habitante en luz, / sentir sus embestidas/ por los alrededores tibios/ de las formas precisas, / sembradas a voleo». Versos comentados y desmenuzados por Rodríguez Padrón y que nos sirven de ejemplo para recalcar el dominio temprano del instrumento poético por Padorno.

La luz en la que habita

Versos que siguen retumbando en la boca y el cerebro, mucho tiempo después de leerlos y que nos conminan a reflexionar sobre esas formas precisas sembradas a voleo y esa luz en la que habita el poeta, habitamos todos. O estos otros: «En el exacto/ Sinlugar del adentro/ Del lugar soleado, /Donde no existen cosas/ Sino sentidos/ Del nombre de las cosas/ Que en su penumbra siempre/ Están cambiando en torno/ A la bujía/ De la palabra luz, / Y donde nada es todo/ Lo asible».

Esa nada que es todo lo asible encierra en sí mismo una visión del mundo, un acto de renuncia a lo que no es imprescindible, una llamada a la ética diciéndonos que lo que podemos tocar, tomar, dominar, hacer nuestro, al fin y al cabo no es nada, solo nombres de las cosas. Lo que importa es la luz, en este caso, en otros el mar o una foto de la playa testigo de los juegos de la infancia, del devenir de la ciudad, del tiempo y, a veces, de la memoria: «En otro tiempo/ Me dejé conducir por la inocencia; / Más la inocencia ahora sólo puede/ Ser imitada». No hay una reivindicación de la inocencia perdida, hay la constatación de que el tiempo ha transformado al poeta, pues todos, los poetas, caminamos con el tiempo, asumimos las nuevas realidades, sin perder por ello nuestra propia continuidad, nuestra memoria. No ceja en su empeño, autentico Calibán, en ningún instante, el poeta en esa búsqueda de la precisión, en ese respeto a lo que entiende por poesía. Lo hace entre los dos extremos de la tradición local y la universalidad poética, sin caer en la ramplonería lugareña y el papanatismo cosmopolita. Nos habla de nosotros mismos, de nuestra identidad, de lo que somos en el universo. Se convierte de esta forma en el ejemplo del poeta reclamado, anunciado por Juan Manuel Trujillo cuando escribía: Surgirá el poema (…) cuando surja el poeta (…) que haya hecho la negación de su propia vitalidad, el poeta resignado a ser únicamente el instrumento material del poema.

Por este acto de resignación el poeta alcanza la universalidad local, extraña definición, paradójica si quieren, que usamos para explicar la singularidad poética de Padorno, su compromiso con el lenguaje y el pensar; no en vano escribió: «Feliz Tú, poeta de «naturalidad» inmediata». Forma de distanciarse de lo fácil, lo natural, y llamada al ejercicio poético no sólo desde la reflexión y la idea, sino también desde la búsqueda de la frase, del verso, la palabra. Aquella que «acaso sólo una frase incompleta» define, nos hace, nos identifica. Por lo que tantos le debemos tanto.