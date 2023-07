La artista plástica Cayetana H. Cuyás lleva meses esperando para cobrar por un mural vertical que realizó en la capital grancanaria en enero de 2021. Tras más de dos años sin recibir retribución por su trabajo, un juzgado de lo contencioso-administrativo de la ciudad, emitió un auto el pasado 23 de junio por el que se obliga al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar a la artista la cantidad que se le debe, alrededor de 12.000 euros, en concepto de honorarios e intereses de demora.

La obra, que decora las escaleras que conectan Paseo de Chil con las calles Juan Carló y Juana de Arco, se enmarca dentro de un proyecto piloto de urbanismo táctico —actuaciones de bajo coste y de ejecución e impacto rápido— para crear entornos escolares seguros, en este caso en las inmediaciones del colegio Giner de los Ríos.

Según indicaba la artista a este periódico el pasado mes de noviembre, el coste del mural era de 13.300 euros. En su momento, el Ayuntamiento capitalino le adelantó 3.700 euros en concepto de materiales, pero 9.600 euros se quedaron en el tintero y nunca los recibió.

Tras una demanda interpuesta por la artista el 21 de noviembre de 2022, el mencionado juzgado ordenó pagar a Cayetana Cuyás de forma cautelar 10.618 euros en concepto de honorarios el pasado 20 de enero de 2023. Más adelante, el 21 de abril de este mismo año, el juzgado reconocía a Cayetana Cuyás en sentencia el derecho a cobrar una cantidad aproximada de 12.500 euros.

Tras el incumplimiento por parte del Ayuntamiento, tanto de la medida cautelar de enero, como de la sentencia de abril, este último auto del 23 de junio ordena el inmediato cumplimiento de la medida cautelar y, además, requiere al Ayuntamiento y al alcalde que se cumpla el auto de 20 de enero de 2023.

Tal y como se lee en dicho auto, se ha dado un plazo de cinco días al Ayuntamiento para pagar a la artista, plazo que finalizará este martes. ¿A qué consecuencias se enfrenta este organismo público si no cumple con lo estipulado? «A un embargo y una multa al alcalde», explica el abogado de Cayetana Cuyás, Antonio Delgado Camprubí.

Y la pregunta surge de forma automática: ¿A quién multarían, al exalcalde Antonio Hidalgo o a la actual alcaldesa, Carolina Darias? «No lo he analizado pero la gestión de Augusto Hildago podría generarle ahora un problema a Carolina Darias», puntualiza el letrado.

Con respecto al embargo, Delgado Camprubí indica que por la cantidad de dinero que se le debe a Cuyás «no se va a paralizar el Ayuntamiento», sino que lo que causa «es más un daño a la imagen». «Cayetana no es la única y no pagar a los proveedores es una praxis generalizada. La mala reputación del Ayuntamiento por impago de facturas de cara a futuros proveedores degradará la calidad de su servicio público y nos afectará directamente como ciudadanos», denuncia el abogado de la artista.

Por su parte, Cayetana Cuyás, muestra su hartazgo ante lo sucedido e indica que no es la única que está sufriendo una situación similar: «Sé que no soy la única persona que está a la espera de cobrar por parte del Ayuntamiento, hay más gente en mi situación. Ojalá se arregle y todo el mundo pueda cobrar por su trabajo. Por mucho que los funcionarios y los políticos lo crean, los artistas no vivimos del aire».

Causas del impago

El Ayuntamiento capitalino, que demostró en su momento estar satisfecho con el trabajo de la artista, no paga no porque no esté contento con el trabajo realizado o falta de fondos, «sino porque es un desastre administrativo» y «hay un problema de recursos humanos», indican fuentes cercanas a la artista consultadas por este periódico que añaden que «este organismo estuvo satisfecho con el mural desde el primer momento y nunca ha discutido su obligación de retribuirlo. Es inexplicable que lleve casi tres años sin pagar a Cayetana sus honorarios que están, además, reconocidos por sentencia».

Esta ha sido la primera vez que Cayetana Cuyás ha trabajado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Con una larga trayectoria a sus espaldas (trabajó en Dinamarca en la productora del director de cine Lars Von Trier durante cinco años, ha pintado murales compositivos, tanto en Madrid como en Dinamarca, y actualmente se encuentra rodando su primer largometraje sobre su tío, Antonio Cuyás Gómez), la idea de la directora de arte y cineasta era crear un lugar de referencia en el entorno del colegio Giner de los Ríos.

Conseguido el objetivo (hay gente que se acerca al mural a hacer fotos o rodar videoclips), ahora solo queda que la artista plástica reciba el pago prometido que durante más de dos años ha estado esperando.