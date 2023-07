Nos cuenta Oscar Wilde en La decadencia de la mentira que los antiguos griegos colocaban en la estancia de la recién casada una estatua de Hermes o de Apolo para que engendrara hijos tan hermosos como las obras de arte que contemplaba. En varios párrafos defiende el genial escritor que es la vida la que imita al arte y no al revés. Uno de los personajes, Vivian, argumenta: «¿De dónde, si no de los impresionistas, hemos sacado esas maravillosas nieblas pardas que se arrastran por nuestras calles (…). El extraordinario cambio que se ha producido en el clima de Londres de diez años acá se debe enteramente a una particular escuela de arte».

Salgo de la visita de la actual exposición de M. Lohrum, Drawing is action –que puede visitarse durante unos días más en la lagunera sala de arte Cabrera Pinto– deseando, de corazón, que tal poder enunciador del arte sea cierto. ¿Qué encontramos en Drawing is action? La artista define su trabajo como dibujo performativo. Hace tiempo que abogo por esto de eliminar etiquetas porque el simple hecho de adjudicarlas limita su percepción y perpetúa la «departamentalización» de las disciplinas artísticas así que, personalmente, definiría el trabajo de M. Lohrum como «acto contracultural». La exposición plantea una serie de retos. Por un lado, la artista renuncia a todo intento de figuración esforzándose por evitar cualquier tipo de «parecido a». Esto, que en principio parece fácil, no lo es en absoluto porque comentarios tipo «esto parece ser un…» es el más frecuente en las salas de arte y lo oiríamos, sin duda, aunque estuviéramos en la muestra Joyas del expresionismo abstracto. No trate de ver cosas, por favor. Y es que M. Lohrum convierte el papel en espacio de acción para un cuerpo que, aunque sea durante un rato, se extenúa jugando a lo azaroso y contingente en un baile con tintes de action painting. Me acuerdo de Kandinsky, quien se adelantó décadas, apuntando las reglas de un buen cuadro: transmitir la energía del pintor, dejar a la vista el proceso de pintado y eliminar lo superfluo. Muchos artistas comparten la opinión de que el dibujo es la base de toda obra de arte. ¿Y si vamos al origen del origen?; esto es, el trazo. Pero no un trazo cargado de intención, funcional, que da paso a otro y otro para construir algo. Me refiero a un trazo primitivo, energía plasmada en papel. Esta no es una exposición para ser meditada por los detalles sino por la energía. Buena parte de las piezas de Drawing is action han sido ejecutadas de manera colaborativa, quedando cargadas de un fuerte componente político, en el sentido generador de sociedad. En el mundo de la desaparición que describe Paul Virilio –donde predominan las telepresencias en las relaciones humanas y la realidad se desdibuja– creo, como apuntaba, un acto contracultural reunir físicamente a un grupo de desconocidos de todo género, edad y condición para hacer trazos y, de esta manera, redibujar algo juntos que, para sorpresa de algunos, es museable. No sólo eso. Con este tipo de trabajos, la artista ganó, entre otros muchos premios, el Trinity Buoy Wharf Drawing Prize de Reino Unido, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, en 2020 Se me antoja que todo esto tiene que ver con el acontecimiento, con hacer aparecer algo imprevisto interrumpiendo el curso cotidiano de las cosas –tema extensamente tratado por Alain Badiou– reventando el afán de seguridad que nos ocupa y preocupa para que «lo elemental» surja en forma de «lo extraordinario». Opino que este punto queda un poco diluido en la muestra; que no se ha aprovechado lo suficiente su potencial sensual e intuitivo quedando algo rendida al oculocentrismo. Enseña demasiado. La propia artista pensó en omitir algunos vídeos en los que aparece «cómo se hace» y dejar solo los auriculares con el sonido que provoca el trazo sobre el papel. Debió guiarse por su intuición primera y dar más protagonismo a la parte musical, enfatizando la danza de los cuerpos y generar, así, una experiencia aún más sensorial, imaginativa e hipnótica. Destaco la pieza Rule of three (2023) por ser representativa del trabajo de Lohrum y porque participé en su ejecución junto a otras veinte personas y, así, hablo desde la experiencia. Estamos ante un caso agudo de arte procesual, de poética del durante; esto es, lo que vemos expuesto son las pruebas, el registro, lo que queda después de realizar la verdadera obra de arte. Me llamó la atención que se haya colocado la obra en un espacio dentro de la sala al que llaman coloquialmente «la capilla». En esta ocasión es, básicamente, eso, un lugar de comunión. Aunque es, quizás, en la pieza «6 feet» (2021) donde se evidencia más claramente el poder de la energía individual en la construcción de algo común, apelando a nuestra responsabilidad individual en lo colectivo. En esta obra, varias personas sentadas de espalda, en círculo, realizan trazos sobre papel mientras sus manos están en contacto mediante una barra de dos metros para mantener la distancia social durante la pandemia. Las acciones de cada persona afectan al grupo. Opino que la propuesta de M. Lohrum se relaciona, como poco, con desandar, desaprender, deshacer, desconectar, descolocar, desordenar, desdibujar … y, todo esto, a través de algo tan mínimo como un trazo llevando a una sala de arte las palabras de Goethe: «¿Cómo es posible conocerse a sí mismo? Nunca mediante la contemplación, sino mediante la acción». Termino. En estos momentos en los que me reconozco asustada viendo las orejas del lobo asomar en cada esquina, amenazando con un tipo de sociedad individualista y excluyente, vuelvo a la Vivian de Wilde y su fe inquebrantable en el poder del arte para crear mundo, un mundo de simples trazos.