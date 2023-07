¿Su libro es como un salvavidas para los arquitectos en una época como la actual en la que no es fácil salir adelante en casi ninguna profesión existente?

Estamos viviendo el final de una etapa en la profesiones tradicionales y esto no quiere decir que sea malo necesariamente, sino que simplemente nos invita a redefinir nuestro papel profesional y a redefinir también las instituciones que apoyan a los profesionales. Estamos en un momento que puede dar miedo, pero también ser muy enriquecedor. Yo hablo de arquitectura porque soy arquitecto, pues hay sobre todo una clave esencial que es incorporar el elemento negocio a nuestro entendimiento de la profesión.

¿Y a qué es debido esta carencia entre los profesionales?

Porque cuando estudiamos arquitectura, y salimos de la carrera, y estamos ejerciendo e nuestro estudio, estamos muy centrados en la labor creativa de desarrollar proyectos y cómo son proyectos y consumimos proyectos, medios de arquitectura. Tenemos software para infografías, pero nunca nos preocupamos de la parte del negocio porque antiguamente, en el viejo paradigma, los clientes llegaban solos y no había que pensar en el negocio: el negocio funcionaba y ya está. Yo creo que la clave hoy, para vivir de la arquitectura, es integrar la parte del negocio que nos falta. Y ese es el agujero del queso de gruyer, los arquitectos no saben de negocios, y para mí esa es la clave principal.

¿Cree que la facultad prepara a un arquitecto más artístico que a uno práctico y moderno?

Sí. De hecho, si miras a las asignaturas que hay en la carrera, puedes ver algunas de hace 25 años. No se han actualizados. Somos esa generación de la que el camino era estudiar una carrera universitaria: hacer periodismo, derecho, arquitectura, etc. Hubo este boom universitario en los últimos 10, 15 o 20 años que ha hecho que haya muchas personas adquiriendo conocimientos universitarios. Y yo, como arquitecta, me cuesta un montón encontrar carpinteros, electricistas, fontaneros. Las corporaciones profesionales se han venido a menos. De la universidad salía mucha gente, pero el trabajo profesional se ha venido quedando escaso. Cada año en España se gradúan entre dos mil o tres mil arquitectos. Hay unas 33 escuelas de arquitectura solo en España. Pero yo no pienso que solo sea el problema de que estamos todos estudiando en la Universidad y queriendo un títulos, sino que también en la Universidad nos enseñan todos a ser el mismo tipo de arquitecto. No nos enseñan a diversificar, a especializarnos en áreas del mercado como el área hospitalaria, el área de la vivienda, el área de la educación. Hay un montón de sectores donde nosotros podemos construir espacios en determinados lugares. Pero no, en la carrera nos enseñan a ser el mismo arquitecto, el arquitecto estrella que hace puentes o museos, y ese arquitecto no hace falta. Y así, cuando salimos fuera, somos como un escaparate de naranjas todas iguales.

¿Entonces habría que cambiar el sistema educativo?

Ese es el origen, pero para mí las universidades hacen lo que pueden, y hay que entender que son organizaciones complejas, muy burocráticas, y difíciles de cambiar, donde hay mucha política. Tampoco quiero echarle la culpa a ellas ya que se han quedado un poco desubicadas y hay otros factores importantes implicados. Yo creo que la responsabilidad, no la culpa, está en el arquitecto individual, qué es lo que quiere hacer cada uno con su carrera para prosperar en la arquitectura.

¿Qué supone incluir el aspecto del negocio en el ámbito profesional para el arquitecto?

Eso incluye saber cómo conseguir clientes, desarrollar estrategias de negocio, detectar nichos de mercado de oportunidad, saber vender. Los arquitectos no sabemos vender, no sabemos poner honorarios. Es todo como chuparse el dedo y ver hacia donde sopla el viento. No tenemos un sistema para, por ejemplo, poner precios. Y todas estas cuestiones yo creo que son clave hoy en día.

Me imagino que muchos profesionales tendrán también ese ansia de sentirse influyentes.

Yo lo pensaba. Cuando terminé la carrera y desarrollé los proyectos. Es verdad que los estudiantes de hoy en día empiezan a entender que igual no van a ser el próximo Le Corbusier, que la realidad es muy dura, y hay que entrar en el mercado digital.

¿Qué le han dicho los arquitectos que lo han leído?

Me dicen que es como un manual de trabajo que tener en tu mes de dibujo o de estudio. Para el día a día, cuando surge una situación con un cliente, o un problema para enviar una propuesta que no sé cómo hacerla, pues el libro es un manual de consulta, cómo el médico cuando no sabe qué enfermedad tiene el paciente y consulta un manual. Los tienen lleno de notas porque es muy práctico. y fue concebido así. De hecho, el prólogo eso está superbien explicado para que puedas ir a las cosas que realmente te preocupan. Y el libro es un resumen de la metodología que nosotros llevamos a cabo. Soy directora y fundadora de la Fundación Líderes para la Arquitectura, una especie de institución global de profesionales de la arquitectura, un colegio mundial de arquitectos, ingenieros o interioristas. Durante cinco o seis años hemos desarrollado metodología de negocios para más de dos mil quinientos miembros que son de nuestra institución poniendo en práctica todo esto. Y el libro es un resumen de todo eso.

¿Existen muchos errores arquitectónicos actualmente?

Nosotros, desde Líderes para la Arquitectura, tratamos de no tener opinión sobre lo que es la buena o la mala arquitectura porque ya existe un debate sobre esos temas y tiene un componente diferente. Nosotros ayudamos a nuestros arquitectos a encontrar clientes. No tratamos de meternos en la parte del diseño, pero muchas veces la arquitectura desastrosa que vemos por la calle es consecuencia, un poco también, de que el arquitecto vive en un estado de supervivencia porque no sabe si va a tener clientes el mes que viene o no saber si va poder pagar las facturas. Muchas veces se acaban desarrollando proyectos de personas que, a lo mejor, tienen un montón de potencial, pero no se encuentran en un marco de estabilidad profesional. Por eso hacen las cosas rápido, toman malas decisiones, no se paran a pensar ciertas cosas porque ya están pensando en el próximo proyecto. Pero si lo ayudamos a desarrollar su negocio, como dije antes podemos lograr que trabaje en un modo más tranquilo y estable.

¿Qué le parece los diseños erróneos de Calatrava?

Creo que catalogar a una persona como buena o mala es muy injusta. Calatrava tiene cosas positivas y negativas, como todos los seres humanos. Me parece un diseñador y un visionario brutal porque se le ocurren formas, geometrías o secuencias espaciales que son alucinantes. Pero a veces antepone su necesidad de diseñar cosas loquísimas con la funcionalidad porque la arquitectura tiene que servir a las personas. y a veces hace puentes donde la gente se resbala o cristales en los que se refleja la luz del coche.

¿Y cómo definiría arquitectónicamente a Las Palmas?

Es fea con encanto. Le tengo mucho cariño y la playa de Las Canteras es la playa urbana más hermosa del mundo, pero tiene la fachada más fea del mundo. Todo depende de las políticas. No es Florencia, pero tiene vidilla.