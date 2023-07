La velocidad e inmediatez con la que se realizan todas las actividades hoy en día por medio de la tecnología «es positiva para muchas cosas, pero también nos deshumaniza y nos hace perder el contacto no sólo con el entorno natural, sino con nosotros mismos». Son las palabras de la directora de la compañía malagueña C-Art Dance, Carolina Márquez, cuya obra Hiraeth, producida por Factoría Echegaray, se representa este sábado, 8 de julio, a las 20.00 horas, en el edificio Miller, dentro de las actividades del 27º Festival de Teatro, Música y Danza de Las Palmas de Gran Canaria, Temudas.

Y ese es el propósito de este espectáculo cuyo título, de origen galés, no tiene una traducción literal en castellano -como la palabra saudade en portugués- pero que significa algo parecido a echar de menos a un lugar que ya no existe. «Es como cuando has estado fuera de tu país y vuelves y no sientes lo mismo. Es un tema muy actual que nos está afectando a toda la sociedad», añade. Y es que la revolución tecnológica no solo ha erosionado el planeta, sino que «ha mermado la capacidad de conversar de los seres humanos, de disfrutar de la compañía del otro, de estar simplemente presentes. Pero en ocasiones anhelamos estar donde vive nuestro espíritu».

Lenguaje

La coreógrafa madrileña comparte la dirección artística junto a la compositora Carmen García Jara cuyas piezas tienen una función primordial en sus coreografías y más en un medio artístico como la danza contemporánea cuyo lenguaje es abstracto. «Partimos de esa abstracción con una puesta en escena un poco estética pero dejamos el mensaje abierto a que el público lo sienta». Ese fondo sonoro va evolucionando desde una melodía minimalista al piano, de tipo más orgánica, hasta otra mucho más digitalizada.

«Es una música muy ecléctica porque, aunque la compositora sea pianista, también le gusta la electrónica, y el público percibirá desde el contacto de lo humano con la naturaleza a través de un instrumento tradicional, hasta cómo nos hemos ido deshumanizando a través del tiempo con una melodía mucho más digital, más oscura, pasando por periodos históricos como la revolución industrial». A todo esto hay que unir el apoyo de unas proyecciones muy llamativas e impactantes, que son formas también abstractas con tonalidades casi psicodélicas, y un pequeño texto en inglés que va dando pistas del mensaje que quieren expresar. El elenco de la compañía está formado por cuatro bailarines: Inma Montalvo, Sandra Abril, Zaida Ballesteros y Carlos Novella. Y sobre sus influencias, la coreógrafa afirma que «creo que tengo mucho de mi formación en danza contemporánea en Londres, pero también pasé mucho tiempo en Nueva York trabajando bajo la técnica de Martha Graham, por lo que la base viene de allí, pero también de coreógrafos más europeos», añade.

La compañía tiene sólo un año y medio de historia, aunque Márquez ya tenga bastante experiencia tras trabajar con Gonzalo Díaz en la capital de España, pero es la primera vez que vienen a Canarias. «Este título es mi segundo proyecto artístico. Es otra etapa donde mi compañera es una compositora. Llevamos poco tiempo pero ya tenemos dos piezas de largo formato y una corta de 30 minutos para espacios más convencionales como la calle», subraya.

Sobre el equipo de artistas que actúan en este montaje. Márquez lo define como un poco variado, ya que incluye «dos bailarinas con mucha experiencia en compañías importantes y otras dos que son más jóvenes, pero que también han trabajado en obras de relevancia, ya que me gusta esa mezcla de generaciones», asegura.

Para Márquez, ahora, con las redes sociales, «la sociedad necesita cosas que ocurran muy rápido, y yo creo que la gente le cuesta ir al teatro, incluso le cuesta sentarse a ver una película porque se le hace lento», afirma la artista. «Estamos acostumbrados a ver historias en Instagram en las que todo ocurre muy acelerado y no estamos viendo lo que ocurre en el presente. Es como ir a un restaurante y ver cómo las familias están sentadas y nadie habla uno con otros. Es algo que me preocupa, darle a los niños los móviles a tan temprana edad y crearles esa adicción tan jóvenes. Vivimos en una época en la que la lectura se está olvidando». Y de todo eso trata, de un modo u otro un montaje como Hiraeth.