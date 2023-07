La voz de Jazzmeia Horn y su extraordinaria capacidad para el arte de la improvisación abrieron ayer el inicio de la segunda semana del 32º Festival Canarias Jazz & Más, tras un arranque marcado también por otro portento de las cuerdas vocales como Kurt Elling. La artista tejana actuó anoche en el Auditorio Alfredo Kraus, hoy actuará en la Sala de Cámara del Auditorio de Tenerife; y mañana en el Palacio de Formación y Congresos de Puerto del Rosario (Fuerteventura).

Monika Herzig y Alexis Cole toman hoy el relevo a las 19.00 horas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)con su adaptación del repertorio de una de las grandes figuras de la música contemporánea americana, Joni Mitchell, y en los que compartirán escenario con un proyecto procedente de Polonia, Rey & Syl Dorrey, liderado por la cantante Lin Lyles y el saxofonista Sylwester Ostrowski. Jazzmeia Horn ganó en 2015 el Thelonious Monk International Vocal Jazz Competition y en 2013 el Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition. Posee un nombre que habla por sí mismo sobre su auténtica esencia. Su reputación de artista emergente no tardó en llegar a Nueva York. Deseosa de iniciar su carrera como solista se trasladó a la Gran Manzana para graduarse en The New School for Jazz and Contemporary Music, y pronto comenzó a actuar con destacados músicos: Winard Harper, Junior Mance, Billy Harper, alumnos del Lincoln Center, Vincent Gardner, Delfeayo Marsalis, Mike LeDonne, Peter Bernstein, Johnny O”Neal, Vincent Herring, Kirk Lightsey, Frank Wess y Ellis Marsalis.

Al margen o más allá de notas biográficas y desarrollos curriculares, lo que hoy parece cierto es que Jazzmeia Horn ha sabido en poco tiempo y pese a su juventud, catalizar y atraer la atención del público y, por supuesto, de la crítica. La extensión de su registro vocal y su dominio técnico trajo de inmediato a la mente de muchos el recuerdo de Ella Fitzgerald, sobre todo por la práctica del scat. Sin embargo, sus fuentes iniciales fueron otras.

En el principio estuvo el canto y el góspel de la iglesia. Allí, en esos himnos religiosos de exaltación y liberación, germinó el origen de todo y el origen de su propio nombre. Porque Jazzmeia es su nombre real, el nombre que le puso su abuela paterna al nacer: «Mi abuela y eligió mi nombre, Jazzmeia. Ella quería ser músico profesional», afirma.