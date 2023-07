Florence and The Machine ha encabezado la primera jornada del festival Bilbao BBK Live con una actuación en la que su cantante Florence Welch ha desplegado una energía arrolladora sobre el escenario y ha llenado de alegría las almas de las miles de personas congregadas esta noche.

El escenario principal ha tenido protagonismo femenino, pues además de Florence and The Machine se han subido al mismo la navarra Amaia y la joven cantautora danesa Emma Grankvist, conocida como “eee gee”, que ha tenido el honor de abrir el festival en ese escenario.

Sin embargo, la estrella de la jornada ha sido Florence Welch, que ya pasó por el festival en 2018 y ha regresado con una actuación que ha encandilado al público gracias a su fascinante voz y al entusiasmo y la energía que ha desplegado sobre el escenario y que ha contagiado al público en cada una de sus canciones. Florence and The Machine no ha dado un respiro y, desde el inicio, ha ofrecido un intenso y disfrutable concierto en el que su último disco 'Dance fever', ha tenido un peso destacado en la primera parte de la actuación, con temas como 'Heaven is here', 'King' o 'Free'. Con otro tema de ese disco, 'Dream girl evil', y después de sorprender con 'Queen of peace', Florence Welch ha abandonado el escenario para cantar, junto al público y en perfecta comunión, esa canción, así como 'Prayer factory', también del último trabajo del grupo, y 'Big God'. La intensidad no ha dejado de aumentar con temas como 'Hunger', 'You got the love', un rocanrolero 'Kiss with a fist', el galáctico 'Dog days are over', vitoreado desde las primeras notas y con el que ha puesto a saltar a todo ser viviente, o 'Cosmic love', en el que ha pedido que se encendieran las luces de los móviles. Con 'Shake it out' y 'Rabbit heart (raise it up)', ya en el tiempo de los bises y coreados por un público rendido y feliz, Florence and The Machine ha concluido su triunfal paso por el Bilbao BBK Live.

Justo antes de los cabeza de cartel de la jornada ha actuado, en el segundo escenario del festival, M83, el proyecto del francés Anthony Gonzalez, que ha regresado al festival tras su actuación en 2016 con un reciente trabajo en el mercado titulado 'Fantasy', su noveno disco de estudio. M83 ha congregado a un numeroso público que ha disfrutado con temas como 'Oceans Niagara' y 'We own the sky' a pesar del fuerte chaparrón que ha descargado durante su concierto que no ha deslucido ni la actuación ni las ganas de disfrutar del Bilbao BBK Live.

La danesa “eee gee” ha abierto las actuaciones en el escenario principal ante un escaso público al que ha complacido con canciones como 'Forever dreaming', 'Favorite lover' o 'Killing it' cuando muchos de los asistentes todavía no habían conseguido llegar a la zona de acampada.

Por su parte, Amaia ha vuelto al escenario principal del festival tras pisarlo el pasado año en una aparición sorpresa en la actuación de Rigoberta Bandini para interpretar el tema 'Así bailaba', la versión que ambas habían realizado de la canción infantil de Los Payasos de la Tele. En esta ocasión, la joven cantante navarra ha soportado todo el peso del concierto, con el acompañamiento de cuatro músicos que han compartido con ella el enorme escenario y de las miles de gargantas que han coreado los estribillos de sus canciones, como 'Así bailaba' o 'La canción que no quiero cantarte'.

Por la tarde los asistentes se han repartido entre la propuesta de RY X, que no ha dejado sus gafas de sol pese a un cielo encapotado del que se han escapado algunas gotas, y Friolento con su perreo post-punk y versiones de temas como 'La gata bajo la lluvia' de Rocío Durcal.

En su segunda jornada, el Bilbao BBK Live tiene como cabeza de cartel al grupo estadounidense Pavement, figura destacada del rock alternativo o indie de los 90, y contará, entre otras, con las actuaciones del grupo francés de pop Phoenix y de la cantante y compositora irlandesa Róisín Murphy.